El Padre cumple un rol muy importante dentro del desarrollo de los niños, y en esta ocasión se le celebrará el próximo 20 de junio. Prestadero, la primera comunidad de préstamos entre personas en Internet en México, anota que el Papá que conozca más sobre finanzas, tomará mejores decisiones para su familia.

¿Cuántos Papás hay en México?

Se contabilizan 61.1 millones de hombres, de los cuales una tercera parte (20.4 millones) son padres, de acuerdo con las más recientes estadísticas de 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Para 2019 señalan que hubo un incremento en los últimos cuatro años del 15% de padres solteros, ascendiendo a más de 900 mil personas. El Estado de México encabezó la lista de padres solteros con 160 mil 997 casos, seguido de la CDMX con 97 mil 846, Jalisco con 70 mil 857 y Veracruz con 64 mil 657.

¿Qué características tienen los nuevos Padres?

Según datos del INEGI durante 2019, se contabilizaron 2,092,214 nacimientos registrados en las oficinas del Registro Civil. Los Papás de edad de 25 a 29 años concentran la mayor proporción al momento del nacimiento y representan 23.4% de los casos. Su nivel de escolaridad –igual que las Madres–, tampoco supera el nivel medio superior: 31.6% de los padres manifestó contar con secundaria o equivalente, 20.3% con preparatoria o equivalente y 15.9% con algún grado de primaria, mientras que 1.9% manifestó no contar con algún nivel de escolaridad. Con respecto a la condición de actividad, 79.4% del total de los padres declararon tener trabajo, 4.2% no trabajaban y 16.4% no la especificaron.

3 consejos financieros para Padres

Cuando tienes un hijo se toma mayor conciencia del mundo –eso se dice–, pero no importa la edad que tengas, cuando se tiene una familia, el manejo del dinero es parte fundamental para el bienestar presente y futuro. La educación financiera cobra relevancia porque de ti, Padre, dependen tus niños, entre más conozcas sobre el tema, mejores serán tus decisiones que beneficiarán a todos los integrantes del hogar. Toma en cuenta estas 3 acciones básicas para salir adelante como Padre de Familia que eres:

Ahorrar: Contar con este hábito te evitará tener muchos dolores de cabeza. Gasta lo que tienes y no comprometas ingresos con los que no cuentas. No sobre endeudarte: Con frecuencia está la tentación de comprar cosas a crédito con la idea de que más adelante lo iremos pagando. Sin embargo, llega un momento en donde son más las deudas que los ingresos, y empezamos por no alcanzar a cubrir nuestro adeudo, hasta el punto en donde todo nuestro ingreso se va a pagar deudas o en el extremo nos olvidamos de que adquirimos un contrato y dejamos de pagar. Presupuestar: Otro de los errores más frecuentes es no saber ni cuánto ingresas ni cómo lo gastas. Para cumplir objetivos y metas, lo mejor es hacer cuentas. Eso te ayudará a saber siempre en dónde estás parado.

Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, considera: “Como Padre, la mejor forma que tenemos para enseñarle a nuestros hijos es con el ejemplo, los hábitos en general los transmitimos de esta manera y nuestros hábitos económicos no se quedan atrás. El mantenernos bien informados, nos ayudará a mejorar nuestra forma de ver el dinero y cómo manejarlo. El educarse evitará ahorcarse con las tarjetas de crédito y eliminar malas acciones, en la medida en que nosotros apliquemos todo esto a nuestra economía del día a día, nuestros hijos podrán ir aprendiendo de nosotros.”

La educación financiera ayudará a que la familia no pase por necesidades, antes cuando uno estaba soltero no veía más que por uno mismo, sin embargo, teniendo familia, no nos podemos dar el lujo de perder las riendas de nuestras finanzas, así como así, ya que al final, nuestra familia podría salir perjudicada. Por eso y muchas otras razones, es importante mantenernos bien informados sobre las mejores formas de manejar nuestro dinero y más importante aún, ponerlo en práctica, concluyó Obregón.

Este próximo domingo demuéstrele a tu padre cuanto lo amas o te acuerdas de él, llámalo, visítalo o recuérdalo por enseñarte todo lo que aprendiste de él, en cómo vivir tranquilo financieramente.

