50% de los Millennials en México desconocen lo básico de finanzas personales

A veces la vida no es como queremos y para los Millennials no sólo es una frase es un concepto que trasciende en su vida. El panorama en México para los jóvenes no se ve nada bien.

De acuerdo a la información del Centro de la Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) para 2030 la deuda del país podría representar el 69% del Producto interno bruto, y sí, esa deuda quedará en las manos de las personas que están en la fuerza laboral, la cual (adivinaron) está y estará compuesta por los millennials y centennials. Y, como si la cosa no estuviera ya complicada, para el 2029, en México, veremos un punto de inflexión: a medida que la población vaya envejeciendo tendremos que gastar más en pensiones y salud de lo que se espera recaudar en impuestos. Es decir, los millennials, para cuando nos retiremos no contaremos con los mismos beneficios que las generaciones anteriores.

Además, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en los resultados de estimaciones pensionarias que se realizaron para trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social de 36 años de edad o menos, se estimó que acumularían en promedio 434,714 pesos cuando lleguen a los 65 años, o sea, ¡una cifra que no alcanzaría para cubrir los años de retiro!. Lo que todas estas cifras nos dicen es que, los millennials debemos tomar control de nuestro destino financiero pues si no lo hacemos nadie más lo va hacer.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), al 83% de los millennials les interesa su jubilación; sin embargo, más del 50% desconocen cuestiones básicas de finanzas personales que les permitan tomar buenas decisiones financieras. Y claro, esto del retiro es solo uno de los obstáculos a los que los millennials nos enfrentamos.

Esta generación con un alto porcentaje de endeudamiento lo cual pues para nada ayuda a ahorrar y menos a invertir en un plan de retiro. Alrededor del 61% de los millennials en México tienen deudas, inclusive por encima de su capacidad de pago, de acuerdo con un sondeo realizado por la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda.

Con todo esto en mente, ADULTING, asesoría financiera hecha por millennials para millennials, en el marco de su tercer aniversario, se ha dado a la tarea de salvar a 1000 millennials de este turbio panorama financiero. ¿Cómo? Por primera vez en su historia, están ofreciendo un taller de finanzas personales TOTALMENTE GRATIS.

En este taller ADULTING se darán los principios básicos que se necesitan para llevar unas finanzas personales sanas.

