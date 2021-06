Emprendedores mexicanos se pueden beneficiar con el boom de Estados Unidos

En la actualidad existe un gran entorno de inversión entre México y Estados Unidos, de acuerdo con Agustín Barrios-Gómez, fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y dirigente del fondo International Capital Partners (ICP).

Durante su participación en la primera edición del AEM Annual Summit, evento organizado por la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), el empresario consideró que las condiciones actuales en el norte pueden ser favorables para emprendedores y trabajadores mexicanos.

La relación entre ambos países, según el especialista, es tan necesaria y cercana que, durante la pandemia de COVID-19, crearon una “burbuja” comercial, migratoria y turística que no tiene igual en el mundo.

“En este momento tenemos a Estados Unidos con un boom como nunca lo había visto. Hay una falta brutal de mano de obra, los precios de todo están subiendo, creo que vamos a ver inflación y al mismo tiempo un crecimiento brutal. Eso está jalando a la economía mexicana, de manera más importante que las remesas”, señaló Barrios-Gómez en su participación en la ponencia The binational investment environment Mexico-United States.

Para el fundador de COMEXI, México es una pieza clave para el desarrollo de Estados Unidos y viceversa. Consideró que esta es la relación bilateral más importante que tienen ambos países debido a los factores culturales, comerciales, fronterizos y de seguridad que comparten.

“Yo creo que el pull que se está viviendo por parte de la economía estadounidense, que es 20 veces más grande que la economía mexicana, es un multiplicador. Yo creo que esa escasez de mano de obra está impactando: se están emitiendo muchas visas de trabajo en el campo agrícola. México flexibiliza las visas de trabajo para estadounidenses en México y Estados Unidos flexibiliza las visas para inversionistas”, agregó el empresario.

Finalmente, indicó que en ambos países no se dimensiona la importancia de la relación bilateral y el importante rol que juega México en el desarrollo de Estados Unidos.

“Muchas veces por esta tendencia del mexicano de tirar hacia abajo, de no asumir el papel que le corresponde en términos de importancia, piensa que no es tan fundamental. Dimensionar esa relación es algo que nos ha costado mucho trabajo. La seguridad nacional de Estados Unidos y su prosperidad pasa por un México cooperativo y estable. Sin la cooperación y sin un México estable, Estados Unidos simple y sencillamente no puede ser superpotencia”, concluyó.

La primera edición del AEM Annual Summit tuvo el fin de acercar a empresarios mexicanos con compatriotas exitosos en territorio estadounidense, con el objetivo de orientar a emprendedores que quieren realizar negocios bilaterales. La cumbre organizada por la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) contó con la participación de expertos que hablaron sobre el clima de negocios entre ambos países, así como diversos temas de la relación México-Estados Unidos.

