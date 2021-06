La fórmula para construir un mejor lugar para trabajar

Up Sí Vale, la empresa de vales de despensa y monederos electrónicos autorizados por el SAT, logró escalar 25 posiciones, pasando del lugar 41 al 16 en el listado de Great Place to Work en México. “En Up Sí Vale siempre hemos tenido claro que junto a impulsar los monederos electrónicos que ofrecemos a las empresas está el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores; es por ello que para nosotros es muy importante profesar esta filosofía desde casa y aplicar esto de primera mano con nuestros colaboradores” declaró Gerardo Yepez Director de Up Sí Vale, México.

Y es por eso que Up Sí Vale nos comparte cuáles consideran que fueron las piezas clave que los ayudaron a mejorar la calidad de vida de sus empleados durante el año pasado y que pueden ser aplicadas no sólo durante momentos de crisis sino en la operación normal.

1.- Enfoque total en el bienestar. A raíz del confinamiento cuidar de la salud de los colaboradores fue esencial, sin embargo, el bienestar va mucho más allá, incluye no solo la salud física, sino también la mental y emocional. Para ello, Up Sí Vale activó un protocolo de medidas de salud, para sus colaboradores e incluyó una serie de actividades integrales, entre las que se encontraron: meditaciones, atención psicológica e incluso consejos nutricionales, que apoyaron a sus trabajadores a adaptarse a la vida en confinamiento; no hay que olvidar que estamos pasando por un evento sin precedentes y que para muchos esto significó diferentes niveles de estrés.

2.- Proporcionar el equipo necesario. Puede parecer obvio pero las herramientas de trabajo adecuadas son fundamentales para que el trabajador se sienta apoyado; por ejemplo, al inicio del confinamiento, muchos de los colaboradores de Up Sí Vale contaban en su lugar de trabajo solo con computadoras de escritorio, por lo que el primer gran esfuerzo fue otorgar a todos los empleados los equipos portátiles, accesos, redes y aditamentos necesarios para que pudieran realizar sus labores desde casa, priorizando su salud ante todo y para que esto no fuera un impedimento o motivo de preocupación extra.

Se activaron monederos electrónicos con apoyos económicos para los gastos del home office y probaron en ellos mismos, los que a los meses se convertiría en su producto de Oficina en Casa; gracias al cual, ahora otras empresas pueden otorgar a sus colaboradores las herramientas laborales que necesitan para realizar teletrabajo y cumplir con la reciente legislación.

3.- Capacitación en nuevas tecnologías. Pero no solo se trata de proporcionarles las herramientas tecnológicas necesarias para realizar sus actividades, también es necesario capacitarlos y acompañarlos en la adaptación a estas; los equipos también tienen que aprender a trabajar a distancia y bajo formatos o tiempos diferentes.

En el caso de Up Sí Vale, reforzaron un canal de comunicación especial con sus colaboradores en donde podían acudir en caso de tener problemas técnicos, cualquier duda o problema sin importar lo sencillo o básico que pareciera, sabían que tenían alguien a quien podían consultar.

4.- Fortalecer el liderazgo. Los líderes son siempre un pilar fundamental para que los equipos se mantengan productivos, conozcan los objetivos y metas de la empresa. Reforzar el liderazgo y capacitar a las cabezas de los departamentos para que supieran cómo comunicarse e inspirar a sus equipos a la distancia fue una de las acciones que implementó Up Sí Vale.

Como consecuencia de ello, los colaboradores de Up Sí Vale dieron una calificación de entre 90% y 93% a sus jefes con respecto a si los mantuvieron informados de los asuntos o cambios importantes, si ellos representaban los valores y conductas de la organización; y si tienen una visión clara de hacia dónde va la organización y cómo lograrlo.

5.- Escuchar al colaborador. Si no sabemos dónde duele difícilmente podremos encontrar la cura. Ante la emergencia, Up Sí Vale mantuvo una serie de encuestas periódicas para medir el sentimiento de los colaboradores, detectaron que en diferentes puntos del año sus preocupaciones variaban. Saber cómo se sentían en diferentes momentos, permitió a la empresa accionar campañas o actividades que disminuyeran sus preocupaciones o niveles de ansiedad en situaciones específicas.

6.- Crear comunidad. El aislamiento provocó en muchos empleados miedos y ansiedades diversas; sin embargo, Up Sí Vale descubrió que crear células de trabajo para protegerse los unos a los otros e impulsar actividades extralaborales en conjunto, cómo compartir talentos o desempeñar diversas actividades vía virtual, permitió que los colaboradores conocieran otra parte de sus compañeros de trabajo y los hizo sentir menos aislados. Gracias a esto, sobre si en su lugar de trabajo las personas se preocupan por los demás, los colaboradores calificaron con un 90% al ambiente de Up Sí Vale.

7.- Tener un propósito. Compartir con los colaboradores los objetivos sociales de la empresa más allá de las metas de productividad; esto les dará un sentido de pertenencia y orgullo para saber que su trabajo día a día hace una diferencia. Al preguntarles a los trabajadores de Up Sí Vale sobre si se sienten bien por la forma en que contribuyen a la sociedad calificaron la experiencia con un 97% en promedio.

Lo principal, es ver a las personas como una figura 360º, tener presente que un empleado no es solo un trabajador, también es parte de una familia, un grupo social o una pareja, tiene intereses y capacidades fuera de la organización, es fundamental mirarlos como seres completos, para poder crear ambientes y acciones que respondan a una perspectiva humana.

Esto no sólo mejorará la calidad de vida de las personas, sino que las hará más productivas y comprometidas, se sentirán orgullosas de su lugar de trabajo y querrán permanecer en el, evitando la fuga de talento y la rotación de personal, toda acción que mejore la calidad de vida de los trabajadores es una inversión en el activo más importante de las empresas, las personas que trabajan en ella.

