Las decisiones de seguridad a tu empresa se deben considerar cautelosas

Obtener ganancias al menor costo posible, es el objetivo de las empresas. Sin embargo, muchas veces puede resultar contraproducente el intentar maximizar los ingresos al realizar recortes en determinadas áreas, especialmente las que hacen referencia a la seguridad, ya sea de los empleados o del negocio en sí.

¿En qué afecta no tener en consideración la seguridad como un pilar estratégico fundamental?

De acuerdo con la SESNP (Secretariado del Sistema de Seguridad Pública), en los últimos años se han contabilizado más de 75,000 carpetas de investigación por robo a negocio, el robo “hormiga” ha llegado a cifras de un millón de pesos al año y más del 30% de las empresas mexicanas han reportado robos en los últimos 2 años.

Ante este panorama, será inevitable pensar que no somos la excepción y que también le podría pasar a nuestro negocio, el hecho de contar con un buen sistema de seguridad no sólo mantendrá nuestras instalaciones vigiladas y controladas, si no que esto propiciará tranquilidad en los empleados, y reflejará más eficiencia por parte de los diferentes equipos de trabajo.

“Debemos ser muy cautelosos al momento de seleccionar una compañía profesional de seguridad privada que garantice el retorno de inversión vele realmente por la economía de tu empresa”, afirma Ángel Kociankowski, director de Estrategia Comercial y Logística de Corporativo Ultra.

Además de elegir una agencia de seguridad, habrá que considerar las sanciones que podemos llegar a tener por algún descuido (y volver a perder ingresos por un despiste). ¿A qué nos referimos? La Dirección General de Secretaría de Seguridad Privada está facultada para imponer medidas cautelares a las personas físicas o morales que presten servicio de vigilancia sin la debida autorización.

Éstas podrán ser sancionadas con una orden de suspensión de actividades en conjunto con multas que pueden ir de entre 5,000 veces la unidad de medida (UMA), hasta 50,000 veces (dependiendo del número de infracciones que la empresa haya cometido). Adicionalmente, las personas físicas o morales que hayan contratado servicios de vigilancia y seguridad privada informales o empresas que no cuenten el permiso correspondiente podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre los 5,000 a 50,000 unidades de medida (UMA).

“Al contratar con una empresa como Corporativo Ultra contarás con el respaldo de una empresa autorizada integrada por expertos en seguridad que instalarán en tu organización un completo y vanguardista sistema de protección y vigilancia conectado a una central receptora quien avisará a las autoridades competentes en segundos ante cualquier contingencia”, agregó Ángel Kociankowski, director de Estrategia Comercial y Logística de Corporativo Ultra.

En conclusión, la seguridad empresarial es indispensable tanto para evitar los robos como disminuir y eliminar los accidentes, así como para garantizar la salud y el bienestar de tus empleados. Eliminando todos estos eventos que suelen comprometer grandes sumas de dinero en cualquier empresa de cualquier giro, reduces sus pérdidas y las cifras correspondientes se verán también beneficiadas vía productividad.

