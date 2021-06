Limpieza y seguridad, claves en el lugar de trabajo post COVID-19

Entender lo que motiva a los empleados es un desafío en constante cambio. En la medida que los líderes tratan de sacar adelante a sus organizaciones y resolver los retos de la pandemia por COVID-19, una prioridad es estar preparados para evaluar y adaptar los servicios internos para cumplir con las prioridades cambiantes de la fuerza laboral.

El estudio Reimagining the employee experience. Workplace essentials & enhancers for the multi-generational workforce, de Sodexo Beneficios e Incentivos advertía desde hace dos años la importancia que el bienestar y la Calidad de Vida de los empleados tenía en la evolución de las necesidades y prioridades de la fuerza laboral, sobre todo para las generaciones jóvenes.

La investigación de Sodexo reveló las necesidades básicas de las personas en cuanto a entornos higiénicos y seguros. La limpieza del lugar de trabajo se consideró el servicio más “esencial” entre todos los empleados, ya que un entorno deficiente en estos temas puede causar distracciones e incomodidad. Según datos de la Asociación Mundial de la Industria de la Limpieza (AISS), tener una oficina limpia puede aumentar la productividad hasta en un 8%.

En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, la limpieza de los lugares de trabajo es relevante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha divulgado las medidas de seguridad e higiene para todos los lugares de trabajo, entre las que destacan:

Limpieza y desinfección periódica del lugar de trabajo, con agua y detergente o jabón neutro.

Recuerdo de la limpieza y desinfección de los objetos y superficies que se tocan con frecuencia, en particular superficies, suelos, baños y vestuarios de uso compartido.

Lavarse las manos a menudo y de forma cuidadosa con agua y jabón.

Colocar puntos de higiene de manos, como lavabos o dispensadores de gel antibacterial, en lugares visibles.

Procurar que haya cubrebocas y pañuelos desechables a disposición de quienes presenten tos o escurrimiento nasal.

Los participantes del estudio de Sodexo Beneficios e Incentivos también identificaron la seguridad del sitio y la recepción como prioridades clave. Los dos servicios suelen estar coubicados y proporcionan una presencia constante y un punto de contacto clave. Sin embargo, la investigación de Sodexo encontró que un tercio de las empresas no ofrecen servicios de recepción, a pesar de que casi tres cuartos de los encuestados dijeron que se trata de un servicio “esencial” o “importante”.

Las necesidades fisiológicas y de seguridad son un requisito previo para un lugar de trabajo que funcione bien y la mayoría se puede abordar con los servicios esenciales. El deseo de trabajar en un lugar de trabajo agradable aborda la necesidad básica de sentirse seguro y cómodo, y para la mayoría de las personas esto significa un lugar limpio, tranquilo y seguro para trabajar.

