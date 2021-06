Los 2 seguros que funcionan únicamente por los kilómetros recorridos

Los seguros automovilísticos son un factor de suma importancia para la vida de todos los conductores. De acuerdo con cifras del INEGI, solo el 25% de la población mexicana se encuentra cuenta con un tipo de seguro en general; de los no asegurados, el 28% confiesa que los seguros le parecen caros, razón por la cual no adquieren uno. Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solo el 27% del total del parque vehicular nacional se encuentra asegurado.

Insurtech como miituo ofrecen a sus consumidores un seguro automovilístico con un esquema de pago que depende exclusivamente de los kilómetros recorridos durante el mes, esto permite a los conductores tener un ahorro aproximado del 53%, lo que significa que los asegurados ganan economía y seguridad al mismo tiempo.

En nuestro país, tener un seguro de auto es un requisito obligatorio, miituo ofrece una solución ideal para los conductores que quieren pagar la cantidad justa por el uso que le dan a su automóvil y, al mismo tiempo mantener la cobertura integral que los proteja ante robos, daños materiales, responsabilidad civil, gastos médicos y asistencia vial y legal, en caso de un accidente. Un accidente automovilístico puede llegar a costar al menos 15,000 pesos, mientras que el incumplimiento de contratar un seguro conlleva una multa de 4,100 pesos.

Además de que no contar con un seguro puede significar una pérdida económica, los seguros automovilísticos son importantes pues podría significar una clave de vida o muerte no solo para los conductores, sino para terceros, es decir, es una forma de saber que se está protegido ante posibles eventualidades. De ahí que no solo sea importante contar con un seguro que cubra diferentes tipos de siniestros, si no que, este debe también ajustarse a la forma de vida del conductor.

“Dos aspectos claves son que, por un lado, no tenemos una prima mínima, es decir, no hay un rango establecido que sea fijo por lo que el pago está directamente relacionado a lo que el conductor recorra con su auto: si recorres cero kilómetros, pagas cero pesos y siempre estás asegurado. Por otro lado, nuestra tecnología no es invasiva, sino que el usuario a través de su teléfono móvil envía fotos de su odómetro (el “cuentakilómetros”) cada mes y con base en ello se tarifica el seguro” comentó Leonardo Cortina, CEO y co-fundador de miituo.

Insurtech se define como empresas que hacen uso provechoso de la tecnología en el sector asegurador y tienen como resultado, la creación de nuevos productos y servicios sustentados en la innovación, causando con ello una gran disrupción en la industria tradicional. A nivel global, estas compañías presentan un vertiginoso crecimiento, en donde México no es la excepción. De acuerdo con datos del Panorama InsurTech en México de Endeavor, el porcentaje de start-ups InsurTech en México creció un 43% con respecto al 2019. Asimismo, se espera que para 2027, el mercado de valores de la industria aseguradora por kilómetro alcance los 149,200 millones de dólares.

La transformación digital, apalancada por la pandemia, ha provocado que los estilos de vida y actividades del día a día se hayan modificado. Se han adoptado diferentes formas de trabajar, de trasladarse y, en general, la forma en que las personas invierten tiempo y dinero no es igual. Lo anterior resulta un importante paradigma para la forma tradicional en la que la industria de los seguros trabaja, pues así como los conductores no son los mismos, tampoco lo debe ser su seguro.

Pese a que los estilos de vida han cambiado, los retos y riesgos siguen siendo constantes, de ahí que la importancia de contar con un seguro que se acople a las necesidades de los conductores sea fundamental para salvaguardar, no solo su vida, sino la de los otros usuarios. Disminuir la brecha de asegurados es una meta que tanto las Insurtech como aseguradoras tradicionales comparten, finalmente contar con un seguro y no usarlo, será siempre mejor opción que requerir uno y no tenerlo.

Redacción

