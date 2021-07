Apuestan por la recuperación de la industria de transporte turístico

Uno de los sectores fragmentados por el confinamiento fue la industria del transporte turístico; sólo el 10% de las PyMEs que se dedican a estas actividades tienen alguna plataforma tecnológica y presencia online; quien ofrece servicios de mayoreo les complica contar con transportación confiable para sus viajeros, por ello existe un desconocimiento de cuáles son las mejores opciones para transportarse en el extranjero y que generen un ahorro; por otro lado las empresas de transporte operan en esquemas obsoletos y de baja eficiencia, carecen de know how de distribución y no cuentan con tecnología para vender on line.

Actualmente el tamaño de la industria de transporte turístico es de $24 mil millones de dólares a nivel global. Cabe destacar que sólo en LATAM existen más de 500,000 micro empresas independientes; solo el 20% de los viajes de transporte turístico se contrata por internet con agencias de viajes digitalizadas; además, el transporte terrestre es uno de los servicios auxiliares de más rápido crecimiento y del que se han servido las aerolíneas, plataformas tecnológicas de viajes, cadenas hoteleras y agencias de viajes para ofrecer una mejor oferta a su base de clientes y de paso generar mejores ingresos.

Por tal motivo, G2 Momentum Capital ha hecho una inversión en SHUTTLE CENTRAL, startup que conecta a pequeñas y medianas empresas de transporte turístico con los principales mayoristas de viajes y a sus viajeros para facilitar su desplazamiento alrededor del mundo mediante una plataforma tecnológica.

SHUTTLE CENTRAL ofrece una solución en la que busca asociarse con PYMES de transporte independientes con el propósito de empoderarlos con tecnología para recibir reservas online y agilizar sus operaciones diarias para reducir costos, mientras mejora la experiencia del viajero desde la primer hasta la última milla.

“Decidimos invertir en SHUTTLE CENTRAL porque aporta un nivel de certeza y calidad de servicio que da tranquilidad al viajero y hace que su viaje sea una experiencia grata” opinan Jorge González e Israel Cerda, socios de G2 Momentum Capital.

Por su parte, Basi Luna, CEO de SHUTTLE CENTRAL menciona: “Como apasionado del turismo y viajero internacional, sé lo complicado que es conseguir un buen servicio de transporte y ver los dos lados de la moneda en una industria completamente pulverizada. Al facilitar esta conexión entre los diferentes jugadores de la industria y la estandarización del servicio podemos ofrecer un producto integrado, intuitivo, transparente y a un precio justo, factores clave para dominar el mercado y la creciente demanda de viajes para los próximos 10 años”.

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Empleados nuevos en tiempos de trabajo en casa

Te compartimos el siguiente vídeo