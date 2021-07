Boitas evita que las MiPyMEs recurran a la piratería

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en México no cuentan con aliados confiables en la cadena de suministro. El resultado es que estos negocios, que son vitales para la economía del país, tienen que surtirse en cadenas de autoservicios, viajar grandes distancias para conseguir inventario y, en el peor de los escenarios, recurrir a la piratería, comprar por internet en sitios poco confiables y exponerse a un posible fraude.

A la par de esta problemática, los grandes importadores, marcas y mayoristas, optan por no tratar con pequeños compradores o comercios por que no cuentan con la tecnología ni la estructura para hacerlo. Los mínimos de compra no les funcionan, ni tampoco los pagos en efectivo.

En este contexto nace Boitas, una plataforma de eCommerce B2B enfocada en impulsar el desarrollo de las MiPyMEs del país. “Estas empresas son un sector que está totalmente desatendido por el lado de la proveeduría y que hoy se surte en lugares que no se adaptan a sus necesidades. Boitas es un intermediario tecnológico que busca cortar el camino de suministro para dar un servicio en línea con entregas rápidas, seguras y una gran variedad de mercancías”, señala Marcelo Galván, Co fundador de esta empresa fundada en México.

Galván estima que 45 millones de mexicanos compran piratería y surten sus negocios en lugares poco confiables. “Desafortunadamente es una realidad, en México existe un reto cultural muy grande con la piratería y para muchos negocios ésta es la única opción o la más viable para surtirse, a pesar de los potenciales riesgos. En Boitas elegimos atacar los problemas de suministro de las empresas y apostar por ellas a través de una plataforma segura, que da garantías y da la cara. Eso hace la diferencia para este tipo de comercios”.

Boitas actualmente cuenta con más de 10 mil usuarios registrados. Sus clientes son principalmente pequeños comerciantes, ya sea personas morales o físicas con actividad empresarial o quienes quieren ganar dinero extra vendiendo diversos productos.

Entre sus principales giros comerciales se encuentran:

Estéticas, barberías y salones de belleza

Tiendas de electrónica y accesorios

Tiendas de abarrotes

Tiendas de Moda y Retail

Tiendas de regalos y novedades, entre otras

Para Boitas, México es un mercado con mucho potencial: tan sólo en el sector belleza se estima que hay cerca de 190 mil estéticas y más de 10 millones de micro y pequeños negocios, de acuerdo con datos de la plataforma.

Boitas Financiamiento es una iniciativa para que las MiPyMEs han acceder a créditos y servicios financieros. Para ello, se aliaron con diversas fintech como Oyster, Rappi Card, Kueski y Atrato.

La estrategia de Boitas es crear comunidad alrededor de las MiPyMEs y aportarles valor de diferente índole para ser el primer paso que incentive la omnicanalidad de los negocios en México.

¿Cómo funciona Boitas?

Se debe acceder al sitio web Boitas.com y registrarse para que la plataforma pueda segmentar las principales necesidades en cuanto a los productos que podrían ser de interés para el cliente.

Posteriormente, tendrá acceso al catálogo de productos y precios. El mínimo de compra es de 3 mil pesos. Boitas cuenta con todos los métodos de pago disponibles (tarjeta crédito/débito, SPEI, Oxxo, Mercado Pago, PayPal y con opciones de financiamiento).

Los envíos son a toda la república y tardan un promedio de 3 a 5 días. Boitas no cobra comisión por suscripción y cuenta con un proceso de Inteligencia Artificial para poder ofrecer proveeduría segmentada a precios competitivos, que le permita a los dueños de negocios obtener ganancias rentables al vender sus productos.

Además de comprar, la plataforma mexicana también permite que las empresas que tengan excedente de inventario puedan vender sus productos y evitar así pérdidas.

En el mediano plazo, Boitas planea extender sus operaciones a Latinoamérica en países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, además de Estados Unidos.

