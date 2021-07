Cómo entender desde A y  Z a las fintechs

La era fintech llegó para quedarse y hacer la vida financiera más cómoda, ahora es más común escuchar y leer cada vez más sobre transacciones, pagos y finanzas digitales, así como códigos QR, terminales de punto de venta y créditos en línea.

La razón es una palabra, o mejor dicho, una industria: fintech (se pronuncia fintech, sin la ch al final), pero si todavía no sabes de qué se trata, este glosario es para ti.

A de App: Olvida las oficinas y especialmente las filas. Para ser un usuario fintech, primero tendrás que descargar una aplicación (app) y hacer todo desde tu teléfono.

B de Blockchain: Puede requerir un glosario aparte, pero blockchain o cadena de bloques es una tecnología que nació para el Bitcoin y ahora da a las fintech la oportunidad de realizar transacciones de manera segura, independiente y económica.

C de Crowdfunding: Significa financiamiento o fondeo colectivo. En México se están regulando las fintech que tienen el crowdfunding como modelo de negocio: IFC por Instituciones de Financiamiento Colectivo. El otro modelo fintech que se está legalizando es el de las IFPE, por Instituciones de Fondo de Pago Electrónico.

D de Digitalización: Es la esencia de las fintech. Dinero digital, transferencias digitales, pagos digitales y una vida financiera digitalizada sin salir de casa.

E de Emprendedores: Los fundadores de las fintech son emprendedores, pero también las soluciones fintech llegaron para facilitar la vida a los emprendedores en general al ofrecerles nuevos métodos de pago, servicios financieros y terminales de punto de venta para crecer sus negocios sin las trabas de las instituciones financieras tradicionales.

F de Fintech: No podía faltar la definición básica de fintech, un acrónimo de las palabras finance y technology. Nació para referirse a la tecnología en las finanzas y hoy da nombre a todo un sector de empresas que ofrecen servicios y productos financieros a través de la tecnología. Se contraponen a las instituciones bancarias tradicionales, aunque los bancos también usan tecnología financiera para atender a sus clientes.

G de Geolocalización: Si quieres usar los servicios de una fintech, tienes que activar tu ubicación. Esto permite combatir la usurpación de identidad y el lavado de dinero. Desde 2021 también es ley para los bancos, así que no lo sientas como invasión a tu privacidad.

H de Historial: Si sufrías rechazos en los bancos por culpa de tu historial, debes saber que a las fintech no les importa. Podrás abrir cuentas, recibir préstamos y portar tarjetas sin preocuparte por comportamientos anteriores ni del odiado buró de crédito.

I de Inclusión: Lo que realmente ofrecen las fintech es una verdadera inclusión financiera. Más de la mitad de la población vive sin acceso al sistema bancario tradicional y ni te imaginas el (no) acceso al crédito. Las fintech tienen el potencial de incluir a millones de personas desatendidas.

J de Jugadores: Un mayor número de jugadores o players en el mercado, mejora la competencia e impulsa a las fintech a desarrollar productos innovadores para los usuarios. Mientras el sector siga creciendo también aumentará la inclusión financiera.

K de KYC: Son las siglas de Know Your Customer o Conoce a tu cliente. Las fintech solicitan fotos de documentos o reconocimientos faciales que permitan autenticar identidades. A veces dan fastidio, pero es otro proceso que no se puede evitar.

L de Ley Fintech: En 2018 se aprobó una ley para regular a las fintech y México es uno de los países más avanzados en la región en cuanto a legislación. Regula específicamente a las fintech de crowdfunding (IFC) y las que operan con pagos electrónicos (IFPE).

M de Mercado Pago: Es la fintech más grande de América Latina. Opera como una superapp (pagos, cobros, tarjetas, cuentas, transferencias, inversión, recargas y créditos) y ofrece servicios financieros por igual a usuarios y vendedores. La cuenta digital de Mercado Pago en México tiene más de un millón de usuarios activos.

N de Neobanco: Es el término que se utiliza para reconocer a las fintech que ofrecen servicios, cuentas y tarjetas sin ser bancos. En inglés se conocen como challenger banks. Son servicios “bancarios” digitales sin tener que perder tiempo en sucursales.

O de Open banking: Significa banca abierta y es vital para el crecimiento de las fintech. Bajo tu autorización, tus datos bancarios se compartirán con otras instituciones para que te ofrezcan productos adaptados a tu perfil. Los bancos siempre fueron los dueños de tus datos; con el Open Banking, tú eres el dueño y los compartes.

P de P2P: Significa peer-to-peer, y se refiere a las transacciones entre pares. La tecnología financiera y las fintech facilitan el envío y la recepción de dinero inmediatamente de persona a persona sin cargos adicionales ni trabas. Una función básica de toda fintech.

Q de QR: Un método de pago nacido en los años 90 y que revivió con la pandemia. El Banco de México desarrolló CoDi para estos pagos, pero es Mercado Pago quien lidera la tecnología QR con más de 20 mil establecimientos a nivel nacional que aceptan el pago desde el teléfono sin contacto ni demora. Siempre hay descuentos en su app.

R de Radares: No son reales, sino estudios de Finnovista, la principal institución de Iberoamérica que estudia a las fintech. Cada año publican el Radar Fintech por país y México intercambia el primer y segundo lugar constantemente con Brasil. Para 2020, se contaban 441 fintech nacidas en México.

S de Startups: Término para referirse a las empresas emergentes. Es un término relacionado a la temporalidad y tamaño de la empresa nueva. Casi toda fintech nace como startup; si logra reunir más dinero y demuestra escalabilidad, pasa al nivel de Scaleup.

T de Tecnología: Es el “apellido” de las fintech. Para el desarrollo de nuevas tecnologías, muchos países proponen un “sandbox” regulado, un “cajón de arena” donde las fintech pueden probar sus innovaciones antes de implementarlas.

U de Unicornio: Es el término para reconocer a las compañías que alcanzan un valor superior a los mil millones de dólares. En México existen cuatro unicornios y dos de ellos son fintech (Bitso y Clip); GBM, el Grupo Bursátil Mexicano, dio el salto desde que comenzó a aplicar tecnología financiera a su negocio tradicional.

V de Venture Capital: Es el capital de riesgo o el financiamiento que los inversionistas dan a las nuevas empresas, especialmente startups. Muchas fintech prometedoras necesitan esta primera inyección de dinero por parte de inversores arriesgados.

W de Wallet: Es la billetera virtual dentro de las fintech. Ya no es necesaria una billetera física si en la app se pueden realizar operaciones como recargas telefónicas, pagos de servicios, transferencias de dinero y otras transacciones financieras comunes.

X de X-Sell: Es el Cross-selling, o venta cruzada. Un término común en marketing y negocios, que busca ofrecer a un cliente existente, un servicio complementario al que ya tiene. Para las fintech, especialmente las que ofrecen varios servicios financieros, cruzar productos es vital para escalar el negocio y atender mejor al cliente.

Y de ¡YA!: Las fintech no son el futuro, su tiempo es ahora y llegaron para cambiar las finanzas personales para siempre. Si no tienes una, no esperes más. Fue difícil la Y, como te habrás dado cuenta.

Z de Zen: El estado que vas a alcanzar por no tener que visitar un banco nunca más. Las transacciones digitales fintech te van a dar mucha paz.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Programa para acelerar la entrada de las empresas al mercado de EEUU

Te compartimos el siguiente vídeo