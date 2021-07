Empleados nuevos en tiempos de trabajo en casa

¿Quién no ha tenido un primer día de trabajo estresante? La buena noticia para los profesionales que trabajan desde casa es que situaciones incómodas quizá no volverán a suceder. Según “The Definitive Virtual Onboarding Guide for Distributed Teams” elaborada por Udemy a principios de este año, una experiencia de incorporación positiva puede aumentar la retención de nuevas contrataciones en un 82% y aumentar la productividad en más del 70%. Por esta razón, incluso para los profesionales que trabajan desde casa, la experiencia de incorporación es esencial.

Por otro lado, el informe “The Portrait of a Pandemic at Work”, dice que el 48% de profesionistas estadounidenses consideraría dejar sus trabajos si las empresas para las que trabajan no les ofrecen opciones de trabajo flexibles.

Pero, ¿cómo hacer esto de forma remota? El informe de Udemy sugiere que las empresas y sus equipos de recursos humanos deben considerar tres puntos al adaptar la incorporación de nuevos empleados cuando trabajan desde casa.

Se trata, en primer lugar, de animar a los nuevos empleados a establecer conexiones sociales en la empresa y también a tomarse unos periodos de tiempo para desconectarse, para no sentirse aislados o agotados. En segundo lugar, ayudar a los empleados a conocer la cultura de la empresa. Por último, pero no menos importante, crear documentos claros y asignar las tareas correctamente para que los empleados puedan optimizar su propio tiempo y confiar en la empresa.

La instructora de recursos humanos de Udemy, Ana Cristina Moraes, comparte un consejo práctico para incorporar nuevos empleados que trabajan desde en casa: enviar un kit de bienvenida a la casa de la persona contratada (por ejemplo, una caja con café) para ser consumido durante la reunión de incorporación, la cual debe incluir colegas y jefes con los que la persona convivirá a diario.

Otros consejos de la instructora son designar un “padrino” o una “madrina” para acompañar al nuevo empleado durante sus primeros 90 días en la empresa, enviar al recién llegado un material con la información principal sobre la empresa y el área en que la trabajará, y ofrecer una formación rápida sobre temas con los que trabajará en su nuevo cargo, tanto impartidos por pares y colegas en áreas afines como ofrecidos por plataformas de cursos en línea.

Finalmente, Ana Cristina Moraes destaca la importancia de la empatía en el trato con los empleados (nuevos y antiguos) en los tiempos actuales. “Refuerza la marca empleadora, reduce el ruido en la comunicación interna y ayuda a mantener la cultura organizacional”, declaró. “Todos estamos pasando hoy por momentos de incertidumbre y contar con el apoyo de la empresa para la que trabajamos es muy bueno”.

