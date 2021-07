Esto te puede suceder cuando circulas en carretera sin seguro

Para todos los que cuentan con automóvil, en México, el seguro automotriz es obligatorio para circular en carreteras federales. Esto es sumamente importante si tienes pensado salir de vacaciones.

De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la multa por conducir sin un seguro que garantice daños a terceros es de veinte a cuarenta días de salario mínimo vigente, lo que representa actualmente hasta 5,668 pesos.

Si provocas un accidente automovilístico y no tienes seguro de auto, tendrás que pagar de tu bolsillo los costos médicos asociados y los costos de reparación (los tuyos y los del otro conductor).

Sin embargo, México tiene un pobre nivel de aseguramiento de los vehículos, ya que 3 de cada 10 autos están asegurados, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El principal obstáculo por lo que una persona no contrata un seguro es por cuestiones económicas. Aunque muchos expertos destacan que un seguro es una inversión y no un gasto.

El seguro de auto obligatorio no solo está estipulado para transitar en las carreteras, sino en todas las vías del interior de esas ciudades. El costo de la multa por transitar sin una póliza de seguro vigente depende de la entidad.

La suma asegurada mínima que solicitan las autoridades es de 100,000 pesos para daños a personas en los que se incluyen lesiones y muerte; para daños materiales es de 50,000 pesos.

“En ese sentido es bastante preocupante. Se habla muy poco del tema de los seguros y en particular del seguro de autos. La gente no compra un seguro porque considera que es más un gasto que una inversión y no se dan cuenta de que si ocurre algo pueden perder ese patrimonio e incluso afectar la salud de otros y no poder pagar esos gastos. En miituo contamos con la prima más flexible del mercado para que las personas paguen lo justo por kilómetro recorrido. Estamos revolucionando el sector de los seguros para que la cuestión económica no sea una limitante para estar protegido”, comparte Leonardo Cortina, CEO y co-fundador de miituo.

Responsabilidad contigo y con los demás

Cuando tu manejas estás expuesto tú, el que va contigo en el coche, pero también los que están afuera y el conductor debe hacerse responsable.

¿Qué pasa si hay un choque y alguien sale herido de gravedad y uno de los involucrados en el percance no tiene seguro?

Sin importar qué conductor sea el responsable, la persona que resultó lesionada, sin importar en qué vehículo, puede ir al hospital. Sin un seguro, cualquiera de las dos partes tendría que cubrir la atención médica, a lo mejor ninguna de las partes podría pagar una hospitalización de 1 millón de pesos.

Es muy importante que, antes de salir de vacaciones, te asegures de tener una Póliza de Seguro Vigente que, al menos, cuente con cobertura de Responsabilidad Social y Daños a Terceros.

Miituo tiene dos tipos de coberturas que se ajustan a las necesidades de cualquier persona, como el plan limitado que cubre la Responsabilidad Social y los Daños a Terceros; y el Plan Amplio, con mayores indemnizaciones y una tasa de deducible más baja.

Ambos planes cubren eventos de servicios y asistencia, como cambios de llantas, paso de corriente, envío de gasolina o cerrajero y grúa; para aquellos pequeños percances que pueden ocurrir en cualquier viaje por carretera o ciudad.

Si ya decidiste viajar por carretera estas vacaciones, debes estar consciente de la responsabilidad que esto implica, porque más allá de las posibles multas que puedas recibir, existe el riesgo latente de sufrir un accidente, ya que en esta temporada se incrementan entre 15 y 20%, además de que 84% de los conductores cree falsamente que conducen bien. No seas parte de las estadísticas, contrata un seguro para tu auto y, sobre todo, maneja con cuidado.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Los secretos de una Shark para emprender desde cero

Te compartimos el siguiente vídeo