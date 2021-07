Factores qué detienen a los clientes para no comprar en línea

Si bien la contingencia sanitaria llevó a muchos a integrar al comercio electrónico como una práctica rutinaria, este no ha sido el caso para todos, de acuerdo a una encuesta realizada por Up Sí Vale, entre sus usuarios de tarjetas, 40% declaró que nunca ha comprado algo en línea. ¿Que los ha detenido?

Contrario a estas cifras, 6 de cada 10, sí ha realizado alguna compra en línea; de ellos el 45% declara que su experiencia ha sido buena, el 10% que ha sido regular y solo el 5% dice que le dejó un mal sabor de boca. Además 61% considera que ha comprado más en línea a partir de la contingencia y 14% lo hizo por primera vez debido al confinamiento.

Gerardo Yepez, Director de Up Sí Vale, “Hemos visto cómo se han incrementado las transacciones de ventas en línea en más de un 300% desde 2020; de ellas más del 60% se han realizado a través de marketplaces como Rappi, Mercado Libre, UberEats. Además nuestros clientes cada día más han optado por contratar nuestra versión de tarjetas digitales; un concepto que nació como respuesta a la contingencia y que en tan solo un año ya creció un 7%; al momento tenemos más de 67 mil tarjetas digitales circulando en el mercado”

¿Por qué sí compran, dónde y qué?

De acuerdo a la encuesta de Up Sí Vale, 32% de ellos compra habitualmente comida o alimentos a domicilio, 31% adquiere ropa y accesorios, 12% compra el supermercado; 13% electrodomésticos o 11% artículos del hogar. El 6 de cada 10 suelen hacer sus compras por marketplaces como Mercado Libre o Amazon y 3 de cada 10 prefieren las páginas y tiendas oficiales.

Sobre si el comercio electrónico es ya parte de su vida, para el 24% podría decirse que sí, pues dicen comprar al menos una vez por semana; 17% lo hace una vez cada 15 días, 36% lo hace una vez al mes y 23% una vez cada 6 meses. La practicidad de pedir dónde y cuándo quiera (35%), los descuentos y las ofertas (27%) y la variedad de productos que ofrece el internet (23%) son las principales razones por las que los usuarios de Up Sí Vale han preferido las compras digitales vs las físicas.

Y a los demás ¿qué los detiene? y ¿cómo podemos incentivarlos?

De aquellos que declararon nunca haber realizado una compra en línea; si bien el 42% dice que es porque aún prefiere la experiencia de comprar en tiendas físicas; el resto aún se detiene por otras razones interesantes: 25% aún desconfía de la seguridad y teme que la información de sus tarjetas de crédito quede expuesta en la red; 20% dice que le parece complicado o no entiende bien cómo funcionan las compras en línea y el 12% no lo ha hecho por no contar con una tarjeta de crédito o débito.

Otro dato interesante es, qué los motivaría a intentarlo; el 26% dice que se animaría a comprar alimentos o comida a domicilio, otro 25% se animaría por ropa o accesorios (dos de las categorías más recurrentes en los compradores). El 32% estaría tentado por alguna oferta o descuento especial; el 35% dice que si sintiera que la compra es segura lo haría; y el 20% dice que le gustaría que fuera más sencillo.

“Para nosotros en Up Sí Vale esta es data muy valiosa, ya que varias de nuestras tarjetas como despensa, restaurante, business card o incentivos por mencionar algunas son aceptadas en una gran diversidad de tiendas de e-commerce y marketplaces; y ya que muchos de nuestros usuarios están acostumbrados a usarlas, con ellas podemos ayudar a cerrar esa brecha de confianza, pues las personas pueden usar tranquilamente sus tarjetas de vales para animarse a hacer una compra en línea sin necesidad de una tarjeta de crédito” afirma Gerardo Yepez

Y es que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, tan sólo el 37% de la población mayor de 15 años en México está bancarizada, es decir, tiene un producto financiero que le facilite hacer una compra en línea, es por ello que las tarjetas de despensa son una alternativa sencilla y segura para que potenciales compradores se decidan a experimentar el comercio electrónico, aprovechando descuentos y promociones.

Por ejemplo, los usuarios de las tarjetas de Up Sí Vale pueden acceder a una gran variedad de productos en línea con el monto que sus empleadores les depositan cada mes. Pueden usar sus tarjetas para comprar comida en Rappi, ropa o accesorios en Mercado Libre o incluso hacer el super; aunado a esto, la misma tecnología permite hacer las compras más seguras, las tarjetas digitales de Up Sí Vale cuentan con un CVV dinámico con el que se protegen las compras aún más.

Aunque las compras en línea tuvieron un empuje muy importante derivado del confinamiento, aún muchos están pasando por un proceso de adaptación para incorporarlo a su día a día. La buena noticia es que lo que nos separa de ello es informar a las personas de que existen alternativas sencillas y seguras para poder hacerlo.

Por ejemplo; 4 de cada 10 usuarios de las tarjetas de Up Sí Vale ya han usado sus tarjetas digitales, físicas o ambas para comprar en línea, sin embargo, 6 de cada 10 aún no lo ha hecho; y cuando se les preguntó por qué, una tercera parte dijo que no sabían que podían hacerlo. Sin embargo, cuando se les dijo que pueden hacerlo, el 38% dijo que ahora que lo sabe la usará y el 33% declaró que, aunque no sabe cómo hacerlo, quiere aprender cómo.

“En Up Sí Vale nos da mucho gusto poder ser ese primer puente de confianza para cruzar al comercio electrónico de aquellos que aún no lo han hecho, por temor o desconocimiento así que continuaremos haciendo campañas y compartiendo información para que cada vez más personas puedan cruzarlo con confianza y mejorar su calidad de vida” finalizó Gerardo Yepez.

