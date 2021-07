Instaura una cultura de desarrollo de competencias en 7 pasos

Un elemento clave para la estrategia de cualquier organización es el compromiso de los empleados y el crecimiento del negocio, donde debe existir un aprendizaje y desarrollo continuo. Hay muchos factores que contribuyen a que la cultura del lugar de trabajo atraiga y retenga a los empleados.

Sin embargo, para muchas organizaciones que se enfrentan a prioridades que compiten entre sí y a presupuestos muy reducidos, proporcionar una formación no esencial suele quedar en segundo plano.

A medida que más organizaciones adoptan la nube, no es una opción dejar de concebir como prioridad el desarrollo de las habilidades de los empleados. Sencillamente, no hay suficientes profesionales con habilidades en la nube. Por ello, las organizaciones deben invertir y fomentar una cultura que dé prioridad al aprendizaje de las habilidades en la nube para atraer y retener a los mejores profesionales. Además, a medida que las nuevas formas de trabajo se convierten en la norma en nuestro mundo post-pandémico, ahora, es más importante que nunca reevaluar cómo su organización prioriza el desarrollo de los empleados.

“A lo largo de mi carrera, he visto cómo el fomento del desarrollo de habilidades aumenta la confianza entre los empleados y conduce a un entorno de trabajo más innovador, ágil y colaborativo. Desarrollar una cultura centrada en el desarrollo de habilidades puede incluir varias opciones de formación e inspiración formal e informal, incluyendo el valor de la experiencia práctica, el fomento de la experimentación y el énfasis en la importancia de conseguir certificaciones del sector”, Scott Barneson, Director de Productos de Aprendizaje, Formación y Certificación de AWS.

Para Barneson, aprovechar la experiencia del mundo real de los empleados veteranos para formar a los nuevos miembros del equipo, hasta organizar cursos online y presenciales e introducir oportunidades de aprendizaje basadas en juegos, existen muchas formas de alcanzar los objetivos de su empresa mediante el desarrollo de las habilidades de los empleados.

El Director de Productos de Aprendizaje, Formación y Certificación de AWS, menciona algunas estrategias para implementar una cultura de desarrollo de competencias que permita aprovechar al máximo la inversión en la nube de su organización:

Institucionalice su cultura de capacitación. Incorpore el desarrollo de las habilidades de los empleados a las metas anuales de la empresa vinculados a las métricas de rendimiento de la dirección y a los objetivos de cada empleado, para establecer un criterio operativo que respalde su cultura deseada. De igual forma, defina los objetivos estratégicos y operativos para reducir la brecha de habilidades existentes en su organización y refuerce las victorias comerciales a través de las certificaciones de la industria.

Asimismo, es fundamental que los directivos mantengan un diálogo abierto y continuo con los empleados para alinear el desarrollo de habilidades y las credenciales del sector con el rol de cada individuo y su trayectoria profesional a corto y largo plazo. Institucionalizar el desarrollo de habilidades desde la cima de la organización garantiza que la cultura sea intencional en cuanto al aprendizaje continuo y la curiosidad.

Manténgase centrado en el futuro. ¿Qué iniciativas en la nube se avecinan en los próximos 12 a 24 meses y qué habilidades en la nube faltan ahora? Piense más allá de los equipos de TI. Dotar de conocimiento sobre la nube al personal de TI y al que no lo es, como el de finanzas, ventas, marketing e incluso al personal administrativo, aumenta la capacidad de la organización para responder con mayor rapidez y colaboración a las necesidades de los clientes.

Piense de forma holística para consolidar la experiencia y las competencias en la nube que necesita la organización, formule un plan de desarrollo de habilidades centrado en el futuro y empiece a animar a los equipos para que se apoyen en estas áreas de desarrollo.

Identifique a los líderes. Reconozca a los profesionales capacitados de su organización y anímelos a actuar como mentores y entrenadores de otros. Cree un proceso y una estructura para capacitar a estos líderes para que impulsen los programas de aprendizaje de los empleados. Esto ayuda a crear oportunidades de liderazgo, al tiempo que crea mecanismos adicionales para el crecimiento de los empleados. En poco tiempo, los antiguos alumnos se convertirán en líderes

Fomente la inversión de tiempo en desarrollo de habilidades. Para que la cultura del aprendizaje se arraigue, es vital que los líderes y gerentes incluyan tiempo para el desarrollo de habilidades en sus cronogramas de modo que puedan alcanzar los objetivos prioritarios para su equipo y organización.

Permita a los empleados dedicar tiempo durante la semana para priorizar el aprendizaje y desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, en mi equipo, reservamos tiempo para el aprendizaje una vez al mes, sin reuniones ni entregas. Aunque puede llevar tiempo que esto se consolide, dedicar constantemente tiempo a que los empleados aprendan nuevas habilidades los animará a aprovecharlo.

Cree un estilo de aprendizaje con tiempos definidos. Piense en crear un enfoque ágil y repetitivo para el aprendizaje en plazos cortos. Establezca un periodo de tiempo deseado y diseñe un programa de aprendizaje que incluya un reto de equipo o multiequipo (por ejemplo, obtener 50 certificaciones en 50 días).

Este enfoque ayuda a las organizaciones a capacitarse o a obtener certificaciones rápidamente en un dominio laboral concreto, pero debe equilibrarse con las demandas empresariales. Los empleados deben sentir el compromiso de la organización de dar espacio al aprendizaje, de modo que se sientan seguros dejando de lado sus responsabilidades diarias para seguir desarrollando sus habilidades.

Incorporar la conexión entre pares. Aproveche los enfoques de aprendizaje interactivo y gamificado para crear conexiones entre pares y sinergias funcionales. Los escenarios de aprendizaje divertidos, prácticos y sin riesgos pueden ser una forma motivadora para que los empleados aprendan una nueva habilidad, fortaleza las que tienen o experimenten.

Divida a los empleados en pequeños grupos para que trabajen en proyectos prácticos en la nube para aumentar la experiencia y la colaboración. Invite al equipo ganador a presentar su proyecto y los principales aprendizajes durante una reunión con todos los empleados.

Reconozca y recompense. No olvide reconocer, recompensar y crear incentivos para todos los empleados que se esfuerzan por crear una cultura en la que el aprendizaje de nuevas habilidades es la norma. Esto incluye oportunidades de ascenso, un papel de liderazgo en una nueva empresa o proyecto, la gestión de los empleados, etc.

Asegúrese de que el desarrollo de habilidades forme parte de las revisiones periódicas de los directivos con los empleados para fomentar un diálogo bidireccional sobre las habilidades en curso.

La creación de una cultura de desarrollo de competencias puede ayudarle a atraer y retener a los talentos más valiosos, a que los empleados estén más comprometidos y sean más innovadores en el trabajo, y a aumentar la prosperidad general de su empresa. Con un poco de creatividad y mucho entusiasmo, puede obtener enormes beneficios organizacionales al cultivar una cultura de desarrollo continuo de habilidades.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Cinco consejos que fomentan el buen uso de las tecnologías

Te compartimos el siguiente vídeo