Las “Nenis”, la cara de la transformación del microemprendimiento

De acuerdo con el (INEGI), al menos 1.3 millones de mujeres mexicanas perdieron su trabajo por la pandemia debido al COVID-19. A pesar del avance de la crisis de la pandemia, las mujeres no se quedaron con los brazos cruzados; comenzaron a autoemplearse para generar ingresos. De aquí surgen las “Nenis”, palabra que se refiere a las personas (principalmente mujeres emprendedoras) que usan las redes sociales para comprar y vender todo tipo de productos desde ropa, calzado, joyería, accesorios de belleza, hasta alimentos preparados.

La gente comenzó hacer comentarios tanto a favor como en contra de su trabajo de las “Nenis” a través de memes. Sin embargo, este término cambio a “Nuevas Empresarias de Negocios e Internet (Nenis)” quienes han reactivado la economía del país. Por ello, TALA, empresa de tecnología móvil y ciencia de datos orientada a los servicios financieros en los mercados emergentes, dio a conocer el primer análisis de las conversaciones en redes y medios sociales sobre las Nenis.

La información revela que hay más de 5 millones de micro emprendedoras en el país, lo cual representa que diariamente estas personas están generando 9 millones y medio de pesos, eso impacta directamente a 13 millones de hogares. Pero también es importante resaltar que no solamente dentro de este sector, sino en gran parte de la economía, el 82% de este segmento se encuentra en la informalidad, entonces eso también representa una oportunidad en el sentido de que opciones y qué oportunidades se encuentran ellas actualmente al ser parte de un sector informal, económicamente hablando.

La tecnología y la conectividad del microemprendimiento digital

“No sólo pensamos ¿cómo moverlas hacia esa formalidad? sino en términos de educación financiera ¿qué les podemos brindar para poder potencializar su supervivencia o el crecimiento de su de su negocio?, ¿cómo podemos empoderar a estas micro empresarias para que aprovechen las herramientas digitales que ya existen o que se están desarrollando en torno al ambiente en el que ellas se desarrollan? Y por último ¿qué podríamos extraer de sus conversaciones, de sus influencias y lo que ellas están proyectando como sentimientos y emociones para que realmente la comunicación tanto de marcas o de organizaciones o de cualquier otro segmento de la sociedad pueda ser relevante?, creo que sacaríamos los insights que nos ayudaría mucho”, apuntó Carlos Aguilar, Director de Marketing de Tala.

Perspectivas de las Nenis en medios digitales

Por su parte Ximena Céspedes, CEO y Cofundadora de Metrics compartió datos que muestran el nivel de impacto social del fenómeno “Nenis”, resaltando que las conversaciones respecto a las Nenis en medios sociales son nutridas, dinámicas y positivas.

Metrics realizó dos análisis. El primer es cómo se perciben ellas mismas y el otro de cómo son percibidas. “Ellas se sienten orgullosas de emprender, tienen las riendas ellas mismas, que lo hacen por un motivo, o sea, la visión de sacar adelante a la familia desde el punto de vista de hacer el quehacer de cuidar los hijos, sino desde el punto de vista que ya traen recursos para encargarse ellos mismos de la casa”, añadió CEO y Cofundadora de Metrics.

¿Cómo son percibidas? Los medios tradicionales y las redes sociales celebran que se haya visualizado el movimiento de las “Nenis” y de esta forma resalten en la economía del país con un porcentaje del 84%.

¿Qué es lo que les preocupa?

El tema de seguridad, los feminicidios, el maltrato. Ellas tienen que entregar los productos a lugares en donde no conocen con gente que no conocen. Otro punto es que consideran que no hay créditos o no tienen la suficiente información sobre créditos para mujeres.

Ante la inseguridad, Estafeta ofrece soluciones para apoyarlas con la entrega en la última milla. Los servicios logísticos representan seguridad, les dan a ellas más certidumbre de ofrecerles a sus clientes la puntualidad de entrega un alcance mucho mayor y un rango de clientes que pueden abarcar a través de estas plataformas.

“Hoy más del 90% de las ventas de las “Nenis” son productos físicos, entonces se requiere la entrega que tiene que ser garantizada y segura. Nosotros las apoyamos a ser un socio logístico sólido que ayude a fortalecerse, para darles a conocer cuál es la importancia de la logística y cómo pueden hacer crecer su negocio”, mencionó Griselda Hernández, CMO de Estafeta.

Los créditos que usan las “Nenis”

Los usuarios que Tala designó como “Nenis” durante este 2021, mencionaron que han generado más ganancias que en el 2020. El 90% de ellas solicitaron préstamos de Tala para invertir en sus negocios. Esto si lo comparamos con el 75% de la población general que lo solicita para, pues cubrir algún gasto imprevisto para complementar sus salarios.

“Nos puede estar hablando de que las mujeres que tienen un pequeño negocio, que están pidiendo préstamos a escala, lo hacen de una manera mucho más estratégica y planificada, ellas están incluyendo nuestros productos en el ciclo de ventas de sus negocios están utilizándolos como una herramienta para crecer los mismos”, señala Aurora Chávez, Senior Ux Reseach Tala.

David Lask, General Manager de Tala concluyó: “La tecnología va por delante de la de la de la infraestructura y la de la sociedad que nos están a muchísimas personas en este país a seguir adelante, al crear su propio negocio. La transacción digital de una manera mucho más fácil. Entonces creo que es una gran oportunidad tanto para nosotros como empresa para la gente que puede crear su propio negocio sigue creciendo y lo que sigue con este sector.”

