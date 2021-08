Acciones que promueven la equidad de género

La participación laboral de la mujer en México está aún muy por debajo de la de los hombres, con una brecha del 32%, causando con esto impactos económicos importantes. Si las mujeres participaran a la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita en nuestro país sería de más del 22%, de acuerdo con cifras de ONU México y Banco Mundial.

En este sentido, son cada vez más las compañías que buscan ampliar el acceso de mujeres al mundo laboral. Una de ellas es Up Sí Vale, empresa de soluciones empresariales, que ha sido incluida no sólo en el listado de Great Place to Work sino ahora en el Ranking de Super Empresas para Mujeres de Grupo Expansión.

El impulso a la equidad de género y la participación laboral de las mujeres deberían ser parte de la agenda constante en las empresas. “Para nosotros uno de los valores más importantes es la equidad, y gracias a acciones constantes hemos logrado que los números muestren el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Actualmente contamos con un 46% de mujeres dentro de la empresa y siempre estamos buscando mejorar las condiciones laborales para crear un ambiente equitativo entre nuestros colaboradores” afirmó Carolina de Oliveira, directora adjunta de Cultura y Formación en Up Sí Vale.

Para poder llevar a cabo una agenda de género constante, Up Sí Vale nos comparte algunas de sus recientes acciones en pro de la equidad que pueden ser implementadas por muchas otras empresas.

Seguridad y libertad de expresión

A raíz de movimientos como el #MeToo hoy en día no solo es necesario tener tolerancia cero contra el acoso sexual o laboral; sino también es imprescindible que las empresas aseguren un canal adecuado de comunicación y denuncia que les permita detectar estos focos rojos a tiempo.

En el caso de Up Sí Vale, instauró hace un par de años la “Línea Rosa” un buzón de correo donde las colaboradoras pueden denunciar situaciones o comportamientos que les resulten incómodos o violen el código de ética de la empresa. Este buzón es administrado por una colaboradora de la Dirección de Personas quien da seguimiento puntual a cada caso en completa confidencialidad.

Mujeres con voz y voto

Y es que no sólo se trata de tener una igual cantidad de hombres y mujeres trabajando para una empresa, sino que ellas estén propiamente representadas en todas las esferas de la empresa. “Con orgullo podemos decir que el Comité Ejecutivo de Up Sí Vale está conformado en un 48% por mujeres, quienes son las que se encargan de dar esta perspectiva de género a todas las decisiones que se toman en la empresa” declaró de Oliveira.

La visibilidad importa

Para muchas mujeres ver a otras mujeres en puestos de liderazgo, las motivan e inspiran, es por ello que la compañía dedica una semana a este tema, en la que se publican los perfiles de las líderes femeninas de la empresa, reconociendo su labor y trascendencia. Así como ésta, hay muchas maneras en que las empresas pueden dar visibilidad e inspirar a otras mujeres.

Borrando roles de género dentro y fuera de la empresa

Otra de las acciones ha sido la de aumentar los días de licencia de maternidad, a la par de las de paternidad, pues son cada día más las familias que comparten estas obligaciones familiares. Con este tipo de facilidades se promueve la eliminación de los roles de género que frenan muchas veces el desarrollo profesional de las mujeres.

Hoy más que nunca los nuevos empleados valoran mucho el apoyo extra que se les da para mejorar su calidad de vida en general, no solo la laboral y que se reconozca que no sólo son empleados sino personas con una vida aparte.

“Por muy pequeñas que parezcan las acciones a favor de la equidad de género, éstas suman a mediano y largo plazo, además normalizan la integración de la mujer al ámbito laboral para hacer de este un ambiente equitativo. No sólo se trata de celebrar el mes de la mujer, sino de cada día buscar acciones que borren los roles de género y den seguridad, visibilidad y voz a las mujeres” concluye Carolina de Oliveira.

Redacción

