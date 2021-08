Consideraciones para arrancar y mantener una franquicia a futuro

Las franquicias en nuestro país se han convertido en un modelo de negocios rentable. En México los negocios que operan bajo este modelo, se encuentran entre los más comunes: Alimentos y Bebidas; Automotriz; Cafeterías; Casas de Empeño; Consultorios Certificados; Bienes Raíces; Farmacias; Gimnasios; Música, Cine y Videojuegos; entre otros.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), las franquicias generan más de 700 mil empleos en nuestro país y generan el 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Con este dato, se puede observar que éstas son un pilar importante para la economía mexicana. Por ello, será importante que cada vez más personas que desean la independencia laboral sepan acercarse a este mundo, pero ¿cómo arrancar estos modelos de negocios?

Heber Bravo, director y fundador de la franquicia Delitutti, mencionó: “Primero ir hacia adelante, crecer es su decisión, y que la mejor manera de hacer expansión es franquiciando. Segundo, el tiempo de verdad es oro, mientras estamos pensando en si arrancamos o no hay miles de personas que los están haciendo, cree en ti, cree en tu negocio. Tercero, es más fácil de lo que crees, nadie nació siendo grande, busca quien te pueda llevar poco a poco y que guíe cada centímetro de avance que tenga tu negocio.”

¿Cómo una empresa puede ofrecer una franquicia?

De acuerdo con la ley, una franquicia existe cuando la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, transmite conocimientos técnicos y proporciona asistencia técnica para que la persona física o moral a quien se le conceda los derechos pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca.

Para Heber Bravo, un arranque exitoso el fundador quien conoce cada rincón de su negocio es quien le dará a los franquiciatarios toda la transferencia del modelo del negocio, es decir será el responsable de transmitir todo su conocimiento, conocido también como know how que le permite ofrecer con una marca productos y servicios, tales como cafeterías, restaurantes etc, es aquí en este tipo de franquicias donde tiene mayor relevancia la diferenciación y la innovación constante no solo en sus productos y servicios sino también en su mismo modelos de negocio, además estas deberán entrar a un proceso rápido hacia la digitalización de su negocio que le permitirán bajar costos en la operación y administración de las franquicias así como cohabitar en el ecosistema digital con los consumidores finales con preferencias de compra digital.

Recuperar lo invertido con oportunidad de crecimiento digital

Una de las piezas clave para vender es por supuesto la inversión que se realiza al área de marketing, el indicador clave es el ROI pues de esta manera el mkt del negocio siempre se verá como una inversión del mismo y no como un gasto como muchos empresarios lo tienen conceptualizado, en resumen, el ROI permite saber con precisión cuanto gano la empresa de la inversión que hizo en mkt.

Hay tres herramientas tecnológicas fundamentales para la gestión operativa, administrativa y comercial de una marca que franquicia, la primera en un ERP (enterprice resouse planning) que permitirá planificar y controlar procesos y recursos del negocio en tiempo real a esto le llamo que la empresa concentrará y unificará los datos procedentes de diferentes áreas de la empresa en una sola verdad.

La segunda herramienta es un CRM (customer relationship management) la cual ayudara a optimizar las ventas y podrás alimentar y dar seguimiento a tu base de datos con información precisa de tus consumidores finales a fin de poder entregar mejores productos y servicios más personalizados, recuerda que el jugador estrella en este mundo de los negocios es el usuario de tu producto a servicio, nunca escatimar en conocerlo mejor.

“La tercera herramienta es desde mi perspectiva la más importante de la empresa, el MKT digital, ¿cómo queremos que el usuario nos perciba? Aquí es donde entran diferentes áreas de soporte ocupadas por la página web/e-commerce, la cual debe ser una herramienta que se esté modificando (mejora continua) de manera constante para la mejor experiencia de usuario y esta resuelva los deseos del usuario final, en nuestro caso en la marca Delitutti hacemos incluso 4 landing pages cada mes que sirven para conseguir datos del usuario y poder mejorar el servicio”, recalcó Bravo.

Dentro de MKT están las redes sociales como Facebook, Instagram, tic tok, WhatsApp por mencionar las mas populares, las anteriores deben de ser apoyadas por un grupo de Community Managers que no solo presten el servicio de atención, sino que tengan un perfil comercial pues el usuario siempre debe escoger porque medio te contactara para hacer la compra, además, de este grupo se suma uno más que lleva toda la parte de distribución de las publicaciones ya sea pagada u orgánica son quienes presionan al área de creación de contenido que les suministre material gráfico, video y foto para cada red social.

“Con respecto a este tema del MKT las soluciones pueden ser inmensas y toda la inversión que desees realizar dependerá de que tan grande o pequeño quieres ser percibido, aquí recomiendo que el fundador pueda tener in house su propio departamento de MKT” señaló el experto.

¿Cuál es el monto aproximado de la inversión?

Puede ser tan accesible como el futuro franquiciante lo desee. “Nosotros por ejemplo tenemos dos modalidades, una de ellas muy recurrente es en la que el futuro franquiciante es llevado de la mano por expertos paso a paso hasta consolidar su franquicia, la inversión para este programa que dura 12 semanas es de solo $16,000.00”. La otra modalidad es cuando el futuro franquiciante le permite a un equipo consolidar cada proceso del negocio en manuales y procesos que permitirán replicar el negocio a través del ecosistema de franquicias, la inversión para esta solución va desde $150,000.00 y los tiempos de entrega son desde 2 meses”, agregó Bravo.

El futuro de las franquicias frente la nueva normalidad

Para el director de Delitutti uno de los principales retos que tienen hoy las franquicias en poder ser hasta cierto punto flexible en su franquicia que le permita a los franquiciatarios moverse más rápido en la toma de decisiones con respecto al tipo de servicios y productos que el franquiciante ofrece, esto será algo nuevo en el mundo de las franquicias y las marcas que lo adopten con mayor velocidad serán aquellas que el mercado perciba como suyas.

“Hoy también las franquicias tendrán que desarrollar programas que le permitan a los futuros franquiciatarios poseer una marca personal que anclada a la marca de la franquicia pueda estar más cerca de los consumidores y abonen al fortalecimiento de la comunidad,” dijo el experto.

Conclusión

Si ya eres dueño de un negocio rentable lo siguiente es validar si tu negocio es replicable, no solo para tu localidad sino a nivel global, para esto deberá tener al menos un gran diferenciador que lo separe de la competencia, al mismo tiempo la filosofía de marca de tu negocio le dará esa razón de ser al negocio, lo cual permitirá construir una base sólida acompañada del branding e imagen de marca, una vez completado lo anterior recomendaría la unidad modelo, es decir el storytell del negocio, los indicadores clave, look and feel, entre otros. El siguiente paso son los manuales de operación, de administración y muy importante el manual comercial, por último cumplir con todos los protocolos de contratos en tiempo y formas que marca la ley.

Heber Bravo concluyó: “para todos quienes nos dedicamos a los negocios y principalmente a este apasionante mundo de las franquicias debemos entender que no solamente debemos adaptarnos a este mundo cambiante y de crisis, sino también a proponer. Es en las crisis, cuando el rio esta revuelto que debemos ser proactivos, innovadores, futuristas y arriesgados para poder ver las oportunidades que se presentan.”

Laura Cruz

