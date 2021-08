Guía para arrancar tu tienda en línea desde cero

Los carritos de compra en los dispositivos móviles se volcaron hacia el ecommerce como un “salvavidas” digital por la pandemia. Esto ha provocado un boom del comercio electrónico, actividad que tan sólo en los primeros tres meses de 2021 creció un 300% comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando el coronavirus estaba a la vuelta de la esquina.

“En este sentido, los canales digitales se traducen en un mercado gigantesco con grandes oportunidades para los nuevos vendedores, desde la pequeña emprendedora hasta una gran empresa física con presencia nacional. De hecho, de acuerdo con las predicciones, se estima que el ecommerce en México duplique o triplique su tamaño en los próximos dos años”, explica Oscar Victorin, CEO & cofundador Skydropx, la plataforma de gestión logística que ayuda a las empresas a reducir tiempo y costos, así como centralizar envíos en un solo sitio.

Con esto en mente, Victorín comparte una sencilla guía de 4 pasos para crear una tienda online desde cero:

La plataforma ideal

La plataforma para montar una tienda online es clave. Lo primero es elegir entre una solución alojada en la nube (cerrada) o una de tipo open source (abierta). Las que son nativas de la nube son prácticas y ofrecen todo lo necesario para que el propietario del ecommerce se quite de encima la cuestión técnica, y pueda acceder a su tienda web de manera directa para dar de alta su catálogo. Generalmente, funcionan a través de planes y la elección dependerá del presupuesto, además de que cada una es apta de acuerdo a las necesidades. Algunas soluciones en la nube disponibles en México son Tiendanube, Shopify y Kometia.

Por otro lado, una plataforma o solución open source requiere un poco más de conocimientos o en su defecto a un programador, debido a que es necesario contratar un hosting (espacio), así como la configuración de una “plantilla” con base en código, soporte, etc. En este caso, algunas opciones son WordPress/WooCommerce, Prestashop o Magento. Finalmente, es importante verificar si la solución que se elija se integra con el tamaño de la empresa, las necesidades de la misma, así como con el sistema de envíos.

Marketing y comunicación

“El que no enseña no vende”, ese viejo mantra del retail offline aplica también para vender en línea. De ahí que sea necesario contar con recursos como buenas fotografías, videos, contenidos, etc., dependiendo de la estrategia a seguir. Es necesario elaborar un plan de marketing para que los usuarios conozcan la tienda y sean atraídos a ella. Aunado a ello, tomar en cuenta la retención de usuarios y una atención personalizada, basada en todo su viaje de compra.

Sin embargo, ejecutar campañas exitosas en motores de búsqueda y redes sociales requiere de dinero y tiempo para desarrollarlas y ponerlas en marcha. Por esta razón, vale la pena analizar todas las opciones y elaborar un plan de marketing antes de abrir la tienda.

Logística y aliados

Los envíos de los productos y/o servicios de una tienda online garantizan una experiencia placentera al cliente, pero también pueden ser un gran desafío. Para contar con un sistema eficiente es necesario preguntarse: ¿qué empresa de paquetería es más conveniente?, ¿el precio del envío dependerá del precio del producto?, ¿se trabajará con una tarifa plana?, ¿a dónde se harán los envíos, sólo a una ciudad, a todo el país, etc?

Hoy, la plataforma como SkydropX funge como aliado que permite conectar la tienda con los mejores marketplaces y plataformas de ecommerce, cotizar las diferentes paqueterías y contar con un sistema de envíos automatizado, eficiente y con una reducción de costos. La solución se adapta para todo tipo de empresas, a las cuales permite adecuar la estrategia logística para centralizar y controlar todo desde un mismo sitio.

Otros elementos a tomar en cuenta:

Investigar a la competencia

Crear una política de privacidad

Crear un plan de acción de servicio al cliente

Valorar las diferentes opciones de pago.

“Pasamos por un buen momento para que más negocios mexicanos se incorporen al ecommerce, al tiempo que nuevas herramientas de valor se suman a las plataformas de elogística, como el soporte en la gestión de tickets, la cual garantiza la proactividad del servicio al usuario a través de la creación de reportes, la actualización de incidencias, entre otras funcionalidades; esto es favorable pues de acuerdo con los reportes, se ha incrementado en 90% el uso de aplicaciones de compras. Ante este panorama, con esta sencilla guía los propietarios pueden iniciar su ecommerce de mejor manera”, concluye el experto.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Atiende y envía mensajes a tus clientes sin saturarlos

Te compartimos el siguiente vídeo