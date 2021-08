La importancia de evolucionar el rol de los profesionales de RRHH

Hoy en día, las empresas enfrentan desafíos asociados al trabajo híbrido, la tercera ola de Covid-19 y la entrada en vigor de las nuevas regulaciones laborales a partir del 1º de septiembre de 2021.

Por esa razón, en una sesión virtual organizada por Business Republic, se reunieron empresarios para informarse acerca de las perspectivas de las empresas mexicanas sobre los desafíos de la gestión de capital humano en el último cuatrimestre de 2021.

A pesar de la difusión del gobierno y cobertura mediática sobre las reformas regulatorias, en especial la prohibición del outsourcing, se encontró que solo 19% de los encuestados reporta estar plenamente preparado para posibles auditorías relacionadas con el cumplimiento de la normativa en materia de outsourcing y teletrabajo, según el COO de Worky, Carlos Marina, quien durante el evento, presentó el estudio “El Trabajo Rumbo al 2022, los retos que presenta la gestión de capital humano para empresas medianas”.

Worky, plataforma de gestión de procesos de RRHH, realizó una encuesta a más de 100 PyMEs de 15 a 200 empleados con el objetivo de ofrecer las perspectivas de un centenar de empresarios mexicanos de diversas regiones y sectores de México.

Las preguntas planteadas fueron:

Cómo se ven las empresas mexicanas rumbo al 2022? ¿Cómo evalúan el entorno económico y normativo? ¿Cómo perciben el ámbito de trabajo y la gestión de sus colaboradores? ¿Cómo perciben el rol del área de RR.HH.? ¿Qué acciones están tomando para enfrentar los desafíos de RR.HH. que presenta la Nueva Normalidad?

El COO de Worky, realizó una introducción de este estudio y presentó cómo se dividen las empresas en torno a cómo han enfrentado la pandemia con tres segmentos actitudinales:

36% Tradicionales. Rentabilidad, convencer que regresen a la oficina, supervisar a los trabajadores en ambiente remoto.

52% Progresivo. Mejorar acceso a clientes, seguridad de datos personales y empresariales, desempeño financiero, aumentar motivación, compromiso y productividad de sus equipos.

12% Transformativos. Automatizar y transformar los procesos, mejorar la experiencia digital de mis colaboradores, dejar atrás procesos manuales e ineficientes.

Principales desafíos en el segundo semestre de 2021

Tercera ola de covid-19 51%

Flujo de caja/Cobranza 44%

Operación en modalidad 38%

Híbrida/remota 31%

Desempeño financiero 21%

Principales desafíos con relación a RR.HH.

Gestión de trámites de RRHH 48%

Prohibición de outsourcing 44%

Regulación de teletrabajo o home office 33%

Costos y procesos de internalización 32%

Implementación de la NOM 035 25%

“Los dos primeros desafíos van de la mano de lo que representa los nuevos cambios en la regulación, específicamente al outsourcing que implica internalizar la base de colaboradores, toma tiempo, la gestión de los trámites es costoso a nivel recursos humanos. Otra es la implementación de la NOM 35, es asegurarse que la gente no sufra estrés, trauma o acoso y hacerlo de manera digital es más que un reto”, precisó Carlos Marina.

A través de Worky se mide el clima organizacional. Además, cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, hay lugar en la nube en donde se pueden ver las normas y protocolos, la realización los cuestionarios y las evaluaciones accesibles e intuitivas.

4 Rubros destacan en lo que respecta al cumplimiento

Registro de riesgo psicosocial 12%

Asumir los costos derivados del trabajo remoto 14%

Digitalizar los procesos de gestión de personal 66%

Mejorar la experiencia digital de mis colaboradores 65%

“En cuanto a mejorar la experiencia digital, mi recomendación es diseñar un proceso digital en donde tienen en diferentes sesiones one on one con los directores, tener bien mapeado sobre todo los primeros 3 meses. Adicional a esto, establecer las pautas para funcionar las dinámicas digitales. Nosotros usamos los StandUps, herramientas que podamos implementar en las diferentes áreas y tenemos una comunicación”, aseguró el experto.

Reconocen la vital importancia de sus colaboradores

Mantener o recuperar cultura empresarial 60%

Escasez de talento calificado 58%

Retención de colaboradores 57%

“Nos estamos percatando de la importancia que tiene retener el talento en esta nueva modalidad, mantener la cultura y alinear a su plantilla con base en sus metas y objetivos es otro reto”, señaló Marina.

En sus prioridades h2 21, resaltan funciones de RR.HH

70% Evaluación del entorno laboral 65% Digitalización de procesos 66% Mejorar la experiencia digital de colaboradores.

“Solamente el 16% de las empresas nos contestó que para ellos son vitales el concepto de wellness y de poder hacer todo lo posible para que su plantilla y sus colaboradores se estén desarrollándose, capacitándose con cierto grado de felicidad sin mucho estrés”, subrayó el experto.

Hoy en día en México

85% De las empresas no tienen reclutamiento centralizado

70% De las empresas tardan por lo menos un día entero recaudando incidencias para la nómina (43% tardan más de un día)

54% De las empresas reciben solicitudes de vacaciones en un documento físico

52% De las empresas respaldan los expedientes en un archivero físico

Solo uno de cada cinco empresas reconocen el riesgo regulatorio

Quejas y denuncias 19%

Posibles Auditorías 16%

“Las repercusiones de no seguir con estas nuevas normas, no solamente son temas que nos van afectar en cuanto una pena, sino que hay inclusive temas penales, incluso la prisión. Entonces, hay que de adoptar la tecnología para poder respaldar y así poder hacer mejor las cosas”, aseveró el COO de Worky.

Conclusiones

“La primera es apalancarse de la de la tecnología y transformarse para bien a través de que sus procesos, de cómo adquieren nuevos clientes y de cómo son mucho más rentables. La segunda que recursos humanos ya no es un apoyo o alguien que nos ayuda a hacer los trámites o hacer la nómina, es centrar a la transformación. La tercera asegurarse que estemos cumpliendo con todas las nuevas normativas de lo que nos estaba diciendo la ley”, concluyó el experto.

