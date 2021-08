La plataforma deportiva que impulsa a las corredoras hispanas

Soy Corredora es la plataforma más grande para mujeres corredoras de habla hispana que busca empoderar a las mujeres a través del deporte.

Soy Corredora tiene por objetivo impulsar a las mujeres a generar una conexión interior generando un propósito de vida, demostrando que el deporte es un impulsor de amor propio además de ser una poderosa herramienta para aportar al mundo talento con la creación de un proyecto personal. Su visión ha logrado crear una comunidad de 261,000 seguidores en Facebook y 15,000 en Twitter.

Sonia Chávez, Fundadora y Directora de Soy Corredora menciona: “Fui directora editorial de varias revistas deportivas y un día me di cuenta que el tema digital llegaría para quedarse y había que reaccionar. En 2012 no había una plataforma dedicada a mujeres corredoras en español, todo era en inglés y decidí crearla. Al final, yo corría y me hubiera gustado tener una comunidad que me informara pero que también me inspirara y me hiciera sentir parte de ella.”

De godín a emprendedora

“Creer en mí y confiar en mis capacidades, lo que más motivó a dar el salto de godín a emprendedora fue que mi sueldo era menor al de los hombres con mi mismo puesto de trabajo, por eso decidí emprender, para yo decidir cuál sería mi ingreso y marcar el ritmo que quería llevar en mi empresa sin tener que “pelear” un lugar. Curiosamente, como emprendedora he vivido más igualdad”.

La inspiración del deporte para emprender

El deporte es una herramienta super útil en la vida, dejemos de verlo como un enemigo, como una tortura, la magia del deporte radica en que siempre te va a ayudar a conocerte más a ti misma, te va a conectar con lo que eres y eso, te va a llevar a confiar en ti y tomar mejores decisiones para la vida, el deporte siempre te va a enseñar que aún puedes dar más.

Este 2021, Sonia lanzará el proyecto:

Academia de metas

Es una estrategia a 5 años que busca llegar a más de 5 mil mujeres, por medio del deporte para que encuentren en él una herramienta para aportar a la sociedad su talento con la creación de un proyecto personal o profesional.

“Antes que nada, seguimos siendo nuestro proyecto más importante, que siempre busquen el cómo sí se pueden lograr las cosas, que el miedo no las obstaculice, sino que sea su motor para hacer las cosas porque siempre deben visualizarse logrando ese sueño pero, sobre todo, aprender del proceso, saber que esto también pasará y que busquemos aliados que compartan nuestra forma de pensar y actuar, no se queden con las personas tóxicas que les cortan sus alas”

Sonia Chávez recalcó “El mismo aprendizaje que has tenido en el deporte lo apliques en la vida. Las deportistas sabemos que con disciplina, esfuerzo, constancia y paciencia los resultados llegan, que nada dura para siempre, que disfrutemos el proceso y que depende de nosotros cómo queremos cruzar la meta.

Academía de Metas, buscará a mujeres que se han dado cuenta que los nuevos comienzos son como una carrera y que han entendido que la preparación, la disciplina y el esfuerzo son fundamentales para lograr sus metas o para darle vida a un proyecto.

En su primera edición, ofrece un programa anual e intensivo para que las mujeres construyan un plan de acción, que les permita lograr cumplir sus proyectos de emprendimiento, hobbys o un proyecto personal o familiar, que las ayude a transformar su vida.

El deporte encara a la pandemia

“Es una gran oportunidad para renovarnos, para explotar la creatividad y buscar nuevos negocios, al final, la vida sigue y hay que adaptarnos, esa misma flexibilidad que hemos aprendido en el deporte es la que debemos aplicar en todo lo venga. Si tenemos la oportunidad de estar vivos, aprovechemos y cambiemos nuestra historia.”

