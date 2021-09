Los 5 mandamientos que toda mujer influencer debe conocer

En la actualidad difícilmente el acontecimiento más insignificante puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de horas en internet. La influencia y la popularidad de las personas que antes eran desconocidas crece a diario en las redes sociales, convirtiéndose en influencers que tienen gran impacto sobre sus seguidores.

Fernanda Barbosa, directora comercial de la agencia EnRedHadas nos explica la importancia de las mujeres influencers y nos da algunas recomendaciones para ser una influencer exitosa.

Las redes sociales, especialmente Instagram, Facebook, Youtube y Twitter, han creado un nuevo modelo de negocios en el que los influencers sirven de inspiración a cientos, miles o millones de personas alrededor del mundo por su manera de vestir, sus conocimientos, su trabajo o su estilo de vida. Aunque también existen perfiles que se encargan de dar voz a causas sociales.

En el caso de las mujeres influencers se dedican a dar consejos de belleza, negocios, moda, viajes, cocina, ejercicio o maternidad, ya que hay un gran nicho de mercadotecnia para estos temas. Sin embargo, también están aquellas que tocan temas como la igualdad de género, la diversidad de la familia y el cuidado del medio ambiente; o bien son artistas de diferentes tipos: actrices, cantantes, bailarinas, diseñadoras, cantantes o modelos que promueven su trabajo en las redes sociales.

Para alcanzar el éxito, Fernanda nos comparte los mandamientos que debe conocer toda mujer influencer:

1) El contenido debe ser auténtico

Es importante darle prioridad a la calidad del contenido, y no tanto a la cantidad. La audiencia prefiere ver publicaciones de alta calidad, educativas y entretenidas, a ver muchas poco interesantes. Además es esencial que el contenido que se comparta tenga coherencia con el estilo de vida y personalidad de la influencer, que debe procurar ser sincera acerca de quién es en línea y fuera de ella. Cuando se trata de alguien real en las redes sociales es fácil que las personas se identifiquen con esa persona, y por lo tanto interactúen con el contenido.

2) Prestarle atención a la audiencia

Se debe ser leal a la audiencia, ya que conforme pasa el tiempo las influencers van creando una comunidad fuerte con la que deben mantener una conexión. Para ello las personas que deseen alcanzar el éxito como figuras públicas en internet deberán generar valor para la audiencia y conocerla. Una vez que ya se sabe quién es nuestro público nos podemos dar cuenta de cuáles son sus necesidades para poder cubrirlas.

3) Ser persistente

Para tener éxito en la vida es indispensable ser persistente, y este caso no es la excepción. Aunque al principio no se obtengan los resultados esperados, como el número de vistas, no es una opción rendirse, hay que continuar escribiendo, produciendo y publicando constantemente, ya que se requiere tiempo para convertirse en influencer.

“La clave está en concentrarnos en crear contenido significativo, y en evitar hacer comparaciones de los números de los seguidores de otras influencers, de esta manera podremos sentirnos orgullosas de nuestro trabajo y sentir la motivación adecuada para continuar el camino hacia nuestras metas profesionales”, recomienda Fernanda Barbosa de EnRedHadas.

4) Mejorar las habilidades fotográficas y de producción

Hay ocasiones en las que los filtros del teléfono y de las aplicaciones no son suficientes. Para ser influencer vale la pena invertir en un buen equipo de fotografía y edición. Una cámara profesional y un buen lente pueden marcar la diferencia entre una buena foto y una foto increíble, la cual es más probable que sea compartida y comentada, lo que hará crecer la audiencia; aunque con la guía adecuada tampoco se descarta lograr tomas increíbles con el celular. Tampoco estará de más invertir en cursos para mejorar las habilidades que más se relacionen con nuestra área de conocimientos o con las herramientas que necesitamos manejar.

5) Tener patrocinadores

Una vez que se cuente con una base fiel de seguidores se puede buscar el respaldo de las marcas. Se puede empezar a trabajar con micro marcas, que son pequeñas empresas que están abiertas al comercio y que buscan seguidores, para después dar el salto y trabajar con grandes firmas. Lo ideal es trabajar con aquellas que realmente nos agraden y con quienes se logren acuerdos justos para crear contenido auténtico y relaciones comerciales de larga duración.

No hay que olvidar que la verdadera clave para lograr ser una influencer exitosa, es publicar contenido que nos apasione, crear conexiones auténticas, esforzarnos y ser pacientes.

