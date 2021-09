Los desafíos del T-MEC en tiempos de pandemia

A un año de la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Roberto Aguilar, especialista en mercados financieros y bursátiles, columnista financiero en diversos medios y editor de la revista Forbes, advierte que no se puede hacer una evaluación de su implementación porque se atravesó la pandemia, lo que puso en jaque la economía de los países a nivel mundial.

Sin embargo. T-MEC ha fortalecido ciertas herramientas, como la situación laboral de los empleados y el pago nulo de aranceles a los productos que cumplen con las reglas de origen, las empresas han tenido que enfrentar cinco desafíos para sobrevivir a la pandemia.

Evaluación

Para Roberto Aguilar, el T-MEC podría ser el mejor acuerdo, pero si no existen las condiciones de demanda, no se podría evaluar. “Puedes tener el mejor tratado, las mejores condiciones, puedes no tener diferencias, todo muy amable pero si no hay demanda de nada va a servir ese marco.”

Debido a la pandemia vivimos la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y es la primera vez en que tantas economías experimentan una disminución del producto per cápita, de acuerdo con el Banco Mundial.

Diversificación del mercado

Una de las lecciones que ha dejado la pandemia es la importancia de diversificar los mercados y los acuerdos. En el caso de México, del 80 al 90% de su producción es importada a Estados Unidos, de acuerdo con datos del INEGI.

En un principio se creyó que la pandemia se iba a quedar en Asia, pero hubo un efecto dominó y las empresas han cerrado a nivel mundial. En el caso de América Latina ha habido un cierre de 2,7 millones de empresas, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).

Una de las reacciones que ha tenido el mercado estadounidense es dialogar con empresas de Asia. Su intención es instalar plantas de fabricación de microchips, que era un sector dominado por China, que se vio afectado por la pandemia. Estas acciones las debería emular México, sugiere Aguilar.

De acuerdo con Mundi, una Fintech de servicios de factoraje en México, Canadá y China son los mercados de mayor oportunidad para las empresas exportadoras mexicanas.

Fuente: Mundi, 2021

Pese a la crisis económica por la pandemia por la Covid-19, el campo mexicano sigue creciendo, aseguraron industriales del ramo. El sector agropecuario ha crecido, solo ha habido caída en los temas de consumo nacional, esto por el cierre de restaurantes y hoteles, señala Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), para EFE.

Inyección a la economía

Ante este panorama económico, Estados Unidos inyectó 40% a su economía en ayudas a empresas y sus ciudadanos, apuntó Aguilar. Además, se tiene registrado que el plan del presidente demócrata, Joe Biden, es una inyección de 1.9 billones de dólares a la economía para evitar su desaceleración.

En el caso de México no se ha visto una reacción por parte de los gobiernos, señala el economista, quien comenta que en este sentido herramientas financieras como el factoraje, podrían ser grandes aliadas ya que contribuirían a evitar un déficit.

Servicios de factoraje

El factoraje, operación en la que una empresa comercial vende sus facturas a una institución financiera, obteniendo efectivo de forma inmediata, es importante para dar liquidez a las empresas.

“Este sistema de financiamiento cada vez toma más relevancia entre las pequeñas y medianas empresas exportadoras mexicanas (PyMEs), principalmente por el tiempo de respuesta que se les brinda para aprobar un financiamiento”, comenta Paulina Aguilar, Co Fundadora y Country Director de Mundi.

Sectores que recurren al factoraje

Fuente: Mundi, 2021

Algunas otras herramientas financieras a las que recurre el sector son el factoraje doméstico, factoraje de importación, gestión de múltiples divisas, pagos transfronterizos y seguro de crédito, de acuerdo a datos de Mundi.

Ajuste de presupuesto

La pandemia inició en el primer trimestre del año del 2020, cuando las empresas ya tenían ajustado su presupuesto. Éste tuvo que volver a ser modificado debido a la falta de confianza en el panorama económico donde las muertes por covid-19 van en aumento.

Se estima que el número de muertes por covid-19 podría estar entre los 6.8 y 10 millones a nivel mundial, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que ha creado un ambiente de desconfianza por parte de las empresas. Sin embargo, si los mercados buscan su diversificación y los gobiernos inyectan recursos a la economía, la recesión económica por la pandemia podría aminorarse y así provechar los acuerdos alcanzados con el T-MEC.

