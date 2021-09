Todo lo que debes de saber acerca del Complemento Carta Porte

El pasado 1ro. de mayo de 2021, el SAT publicó, en su portal de Internet, la información correspondiente al Complemento Carta Porte, el cual tiene la finalidad de incorporarse junto al (CFDI), Comprobante Fiscal Digital por Internet información relacionada con:

El traslado de bienes o mercancías.

Ubicaciones de origen y destinos.

Medio de transportación ya sea por vía terrestre (carretera federal), o vía férrea, aérea, marítima o fluvial.

El traslado de hidrocarburos o petrolíferos

Las personas físicas y morales que requieran realizar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional vía terrestre por carreteras federales o vía férrea, marítima, aérea o fluvial, ya sea porque se dedican a prestar el servicio de traslado o requieran transportar sus bienes de un lugar a otro, deberán emitir el Complemento Carta Porte, con el cual se acredita la posesión de las mercancías, además de información sobre su procedencia y destino.

El SAT da a conocer el Fundamento Legal en su página oficial:

Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.

Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.8, Trigésimo Sexto Transitorio.

Regla 2.7.1.9. de la SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, tercera versión anticipada.

Décimo Primero Transitorio de la PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

El 1 de junio de 2021 se podrá optar por expedir el CFDI sin incorporar el Complemento Carta Porte hasta el 29 de septiembre.

A partir del 30 de septiembre de 2021, el complemento será obligatorio. Para quienes generen un comprobante fiscal por las operaciones de traslado de mercancías o por los servicios de transporte con complemento Carta Porte.

“En México hay alrededor de 1.2 millones de camiones disponibles para mover mercancía del autotransporte de carga federal y poco más de 250 mil transportistas o permisionarios con una autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, entonces el reto sin duda es digitalizar a gran parte de estos transportistas que se comportaban como hombre camión o empresas familiares para solventar la movilidad”, detalla Octavio Ocaña, gerente de cuentas corporativas de Buzón-e.

Algunos de los objetivos de Complemento Carta Porte son: fortalecer el CFDI, integrar mecanismos de control e información, la trazabilidad de las mercancías, combatir el contrabando, complementos de verificaciones con un llenado 185 campos y 158 validaciones.

Los sujetos obligados que deben cumplir con este requisito son: el propietario de la mercancía, el intermediario y el transportista.

Sanciones y multas

Por no expedir o no acompañar la documentación que ampare las mercancías, de conformidad con el artículo 83 fracción XII del CFF, sancionado con el artículo 84 fracción XI del mismo CFF, esto es, de $760.00 a $14,710.00 pesos mexicanos.

Si el transportista no expide el Complemento Carta Porte, no podrá deducir los servicios de transporte por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales.

Por parte de la SCT puede detener las mercancías y confiscar el camión.

Octavio Ocaña asevera: “Ante la complejidad de la información que se les requiere puede afectarlos porque significa digitalizar a más de 250 mil transportistas o permisionarios, lo que se traducirá en costos y tiempo, los retos son: primero, los transportistas de las pequeñas empresas que no tienen sistemas, deberán incluir información detallada de los catálogos que ellos transportan, segundo, todos los involucrados deben garantizar el traslado de la mercancía y el último es la necesidad de conectar con los aliados de transporte. Este último reto, es en la cual nos enfocamos a la solución de nosotros que garantiza un flujo de comunicación seguro y al alcance de pequeño, mediano transportista que no tiene la inversión”.

La solución

EKomercio junto con Buzón-E, tienen el objetivo es combinar la mejor tecnología, prácticas e innovación para cumplir con las necesidades de nuestros clientes.

Por su parte, el CTO de Ekomercio, Omar Valencia, dijo que junto con Buzón-E ofrecerán a los transportistas una solución basada en una plataforma que los ayudará a llenar los campos que pide la autoridad para que ellos se concentren en la logística, y así eviten que se les aumenten los tiempos para llenar formatos.

Para el pequeño transportista, EKomercio tiene un modelo de licenciamiento que se paga por año y que incluye los cambios del SAT para permitir cumplir de manera eficiente con las nuevas disposiciones. “La solución es accesible, económica, son paquetes sencillos que permiten administrar a los clientes. Además, hay otra solución más robusta que permite conectar directamente a los propietarios a las mercancías”, aseguró Valencia

Conclusión:

El reto para las empresas logísticas es alinear hacia las nuevas disposiciones, cumplirlas, pero a la vez traerá visibilidad y trazabilidad de las mercancías, la información está digitalizada y se puede llevar mejor control.

El SAT tiene identificado 50 y 60 por ciento de las mercancías que circulan en el país son de contrabando por lo que 10 y 20 millones de pesos. Con esta nueva disposición, el SAT podrá realizar la recaudación correspondiente.

Laura Cruz

