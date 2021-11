Silverspreneurs, la ola que transforma el emprendimiento

Emprender es complejo, si a ello sumamos el factor de la edad, los retos se multiplican. Estadísticamente, las personas de 45 años en adelante desarrollan emprendimientos más duraderos y rentables. Sin embargo, la crisis económica derivada de una pandemia fue punto de quiebre en el que muchos mexicanos se vieron inmersos y, la necesidad les llevó a desarrollar esta actividad a fin de sortear la situación.

Esta misma ola de emprendimiento en México se potenció en mujeres y hombres mayores de 50 años, Silverpreneurs o emprendedores senior, quienes buscan una independencia económica o subsistir en una crisis que aún golpea el mundo entero. Hoy ganan terreno y están transformando el ecosistema emprendedor.

Como parte del WORTEV Rise Day Silverpreneurs: Emprender después de los 50, Rolando Porchini, fundador de la Asociación Mexicana de Emprendedores Senior 50+ y Luis Garza Hoth, fundador de Entrecanos, conversaron sobre la oportunidad que encontraron de apoyar a los adultos mayores y del valor del fenómeno Silverpreneur.

Silver-Emprenderores

Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo, participó en este evento virtual en donde señaló algunos de sus mejores consejos para emprender un negocio. Por ello, se desarrollaron 5 consejos para que los emprendedores Senior logren su objetivo:

1. Emprende ya! La edad no es una limitante para realizar el sueño emprendedor. No importa que tengas más de 50. “Encuéntrate, transfórmate, realízate y trasciende, tenemos mucha vida por delante”, aseguró Rolando Porchini.

2. Encuentra tu pasión para emprender un negocio. Busca en lo profundo de ti qué es lo que te apasiona y de ahí buscar una oportunidad de negocio. ¿Dónde buscar inspiración? El creador de Entrecanos afirmó que “tenemos que contagiarnos de lo que hay en la calle, ahí están las oportunidades”. Y no te detengas, si ya detectaste esa oportunidad de negocio ejecutarla de inmediato.

3. Vence los prejuicios de la sociedad. Al llegar a los 50, los adultos se enfrentan a discriminación y rechazo por parte de las generaciones más jóvenes. Esta edad es el mejor momento para emprender lo que se ha denominado como la generación de la “economía boyante de plata”, concepto que refiere a todo lo que podrían impactar a la economía si se unieran todos los adultos mayores de 50 años.

4. Capitaliza tu experiencia para emprender un negocio “Despierta a ese líder que está dormido y llevas dentro”, incitó Rolando Porchini. Las personas mayores de 50 años tienen mucha experiencia y deben capitalizarse en sus emprendimientos. Claudia Calvin incitó a los mayores de 50 años a que tomen nota de las 20 cosas que saben hacer muy bien.

5. Formaliza en papel tu idea de negocio. Una manera de aterrizar la idea de negocio es a través de la herramienta Business Model Canvas (BMC), recomendó Porchini: “Partiendo desde puntos básicos como el punto de equilibrio, el retorno de inversión, las ventas, los canales, todo debe estar bien desarrollado”.

Esto ayudará a conseguir inversionistas. De igual forma, Claudia Calvin sugirió el uso de una agenda y que debe estar acorde a lo que se quiere hacer: “Parece obvio, pero no lo es, las cosas que no se agendan, no suceden” puntualizó.

