Inclúyeme a personas con discapacidad en tu empresa

Durante la pandemia, las personas con discapacidad fueron parte de la población más afectada al tratarse de una población que es vulnerable y enfrenta múltiples barreras en su acceso a la salud, a servicios sociales, a la educación y al empleo.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del INEGI en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país.

Desde Incluyeme.com se realizó una encuesta entre los usuarios de su portal 2020 y encontraron que el desempleo entre personas con discapacidad había alcanzado el 11% entre febrero y julio de 2020 en comparación al 6% entre personas sin discapacidad en el mismo periodo. Al mismo tiempo, muchas personas con discapacidad son económicamente dependientes de sus familias y la pérdida de empleos en el grupo familiar también los afectó directamente. Sin embargo, el empleo y la educación en formatos virtuales permitieron el acceso más amplio a muchas oportunidades que antes requerían otros esfuerzos.

“Por lo regular, en Incluyeme.com realizamos en un inicio diagnósticos culturales, de procesos actuales de reclutamiento, y apoyo en la revisión y/o desarrollo de políticas inclusivas. Con esto logramos obtener hallazgos particulares sobre los cuales podamos seguir diseñando la estrategia en conjunto hacia delante”, explicó Gabriel Marcolongo, Cofounder y CEO de incluyeme.com

Al tener equipos diversos se ha visto que la creatividad e innovación en estos aumenta, por lo tanto, la productividad también. Por ejemplo, un estudio de McKinsey & Company en 2014 demostró a través de encuestas cuantitativas y cualitativas de ciertas organizaciones, que las personas con síndrome de Down incluidas tienen un impacto positivo en distintas dimensiones de salud organizacional como en el liderazgo, en la satisfacción del cliente, en la cultura, el clima y la motivación.

“Desde Incluyeme.com hemos visto en repetidas ocasiones cómo las personas valoran la llegada de una oportunidad laboral, la cual los hace comprometerse altamente con la compañía, y en muchas ocasiones vemos cómo esto deriva en las ganas por parte de la misma de querer sumar a más personas con discapacidad”, agregó Gabriel Marcolongo Cofounder y CEO de incluyeme.com.

Según la compañía Accenture en su estudio “Getting to Equal 2018: The Disability Inclusion Advantage”, las empresas que han mejorado la inclusión de las personas con discapacidad a lo largo del tiempo tienen cuatro veces más probabilidades de obtener retornos totales para los accionistas, que otras que son empresas pares pero no vienen trabajado en el tema.

De igual forma en incluyeme.com ha logrado ver en sesiones de capacitación que dan a los distintos equipos de trabajo el entusiasmo, compromiso y proactividad de los colaboradores al tratar el tema de inclusión de personas con discapacidad.

“Hoy trabajamos fuertemente con nuestros clientes sobre un modelo para medir, guiar y definir de manera práctica y eficaz el nivel de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en la que se encuentra una organización. Esto nos permite implementar estrategias concretas y brindar herramientas para contribuir al desarrollo de una organización diversa e inclusiva. Esto también nos ayuda a tener una visualización clara e integral de los principales ejes a trabajar y facilita la identificación de las principales oportunidades de mejora que tiene la organización”, afirmó el Cofounder y CEO, Gabriel Marcolongo.

Una fase fundamental del trabajo que realiza con las empresas es la parte de capacitaciones, entre ellas a; líderes y directivos, Recursos Humanos y equipos de trabajo. Con esto busca establecer estrategias que permitan comprometer a todas las áreas y colaboradores, y dejar en ellos la suficiente capacidad instalada en para que se logre trabajar de la mejor forma la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.

Justamente hace un par de semanas nos reunieron con parte del equipo de Recursos Humanos de Henkel para conversar sobre discapacidad y con el objetivo de entender, analizar y diversificar los procesos de reclutamiento, siendo estos pasos claves para lograr una cultura organizacional inclusiva. Nos alegra acompañar cada vez más a empresas en este recorrido.

“En el sector laboral, seguiremos trabajando para que más y más empresas se sumen a la iniciativa de hacer ambientes inclusivos y que sigan apostando por el talento de las personas con discapacidad. Cada vez más, buscamos trabajar de la mano con nuestros clientes mediante consultoría y acompañamiento en diversos proyectos, sumando benchmarks y métricas para que tengan siempre un camino claro a recorrer”, aseveró Gabriel Marcolongo.

Por otro lado, este 2021 se ha logrado capacitar a más de 1,100 personas de la región en habilidades técnicas junto con la UTN de Buenos Aires, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación Suiza, así como de empresas que se han sumado a este gran proyecto con becas para los estudiantes.

“El siguiente año seguiremos trabajando tras este tipo de inclusión, dado que Incluyeme.com fue una de las tres organizaciones latinoamericanas seleccionadas para recibir fondos del Impact Challenge de Google para el apoyo a mujeres y niñas. Tenemos el objetivo de formar a 600 mujeres con discapacidad en 9 países de la región en habilidades digitales”, concluyó Gabriel Marcolongo Cofounder y CEO de incluyeme.com.

