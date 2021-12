Que tu propósito de Año Nuevo no sea sobre endeudarte

La mitad de los hogares mexicanos tiene deudas, lo recomendable es administrar mejor tus ingresos para vivir tranquilos los siguientes 12 meses

Prestadero, la comunidad de préstamos entre personas en Internet en México, invita a que hagas un alto en tus finanzas para que el propósito de Año Nuevo no sea endeudarte.

El 56.7% de los hogares tiene alguna deuda, ya sea con alguna institución financiera, casa de empeño, amigo, conocido o familiar, indica el informe de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con el Banco de México. El total de la deuda de los 20.9 millones de hogares del país sumó $1.6 billones de pesos en ese año antes de la pandemia.

Desde su fundación, Prestadero ha liberado más de $612 millones de pesos en crédito, de más de $8 miles de millones de pesos solicitados. Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, comenta: “Al no existir Educación Financiera en México es imprescindible orientar a los usuarios en controlar su dinero para no tener una vida de sobresaltos y angustia permanente. Con créditos justos, Prestadero tiene importantes crecimientos registrados en los últimos años, incluso, con pandemia, ha salido adelante ante sus solicitantes e inversionistas en México. El ecosistema Fintech seguirá con crecimiento en usuarios y adopción porque es una excelente opción de financiarse mejor que lo ofrecido por las instituciones financieras tradicionales”.

Endeudarse

¿Qué hacer para no morir en el intento?

Tener firme la decisión de cumplir con tus compromisos financieros, es la primera acción -–señala Obregón. “Esto significa que debes administrar tu dinero de forma correcta, es decir, de acuerdo con tus ingresos y con una planificación real de cómo manejarlo para no padecer stress financiero crónico.”

Si no has recibido todavía tu aguinaldo, no pienses en gastarlo, o mejor no imagines poner al tope tus tarjetas de crédito en las compras decembrinas. Ahora mismo estás a tiempo de evitar cometer este gran error, afirma el directivo.

Mucho ojo con las ofertas y meses sin intereses

Durante las fiestas de Fin de Año llegan grandes ofertas a las que es complicado resistirse, además de atractivas promociones como pudieran ser los meses sin intereses, y como bien sabemos, a mucha gente en esta temporada le gusta “echar la casa por la ventana” para darle a su familia y amigos las mejores fiestas, regalos etc. pero ¿qué pasa en enero con todas estas compras?

Obregón responde: En primer lugar, si utilizaste y pusiste a tope tu o tus tarjetas de crédito, vas a tener que empezar a pagarlo todo, o a lo mejor utilizaste la opción de meses sin intereses y puede que no parezca tanto, pero el detalle está en ¡cuántas compras mandaste a esta modalidad!

La cuesta de enero cuesta

Pronto llegará 2022, y con ello, la denominada cuesta de enero. Si agotaste todos tus recursos económicos y ahora hay que comenzar el año con tantas deudas por pagar, incrementos en algunos productos, y todos los gastos de la vida cotidiana, va a ser muy pesado para tu bolsillo.

Vivimos en un tiempo en el que la economía de nuestro país ha sido golpeada fuertemente por la reciente pandemia por Covid-19 y sus variantes. Esta problemática parece no tener fin, y con esto, la economía de muchos de nosotros, por lo que continuar con los malos hábitos de compras excesivas ya no es buena idea, considera Obregón.

Aprovechar las ofertas de estas fechas no está mal, siempre y cuando no agotes tus recursos económicos y no satures tus tarjetas. Procura sólo comprar lo que realmente necesites, y si vas a utilizar meses sin intereses, ten muy presente lo que vas a mandar a esta modalidad, ya que pudieran parecer pocos los montos a pagar, pero si los vas acumulando podrías sobrepasar tu capacidad de pago sin darte cuenta y verte envuelto en intereses poco amigables.

Este fin de año, hagamos el propósito de no endeudarnos y comenzar a manejar nuestras finanzas de forma responsable. Tenemos que cuidar nuestras finanzas para poder dar la bienvenida al siguiente año de la mejor manera posible y mantener unas finanzas sanas, estables y que nos brinden estabilidad los 12 meses del año, concluyó Obregón.

