Quiz para un cierre contable sin estrés

El fin de año es normalmente una época de celebraciones. Sin embargo, para el dueño de una PyME, diciembre puede llegar a ser uno de los meses más estresantes y demandantes debido al cierre contable, que trae consigo la conciliación de ingresos, egresos, inventarios, cuentas por cobrar, pagar y demás.

Por ello, QuickBooks, la plataforma de administración y facturación en la nube, tiene para ti un test que todo empresario puede tomar para descubrir si está listo para disfrutar el fin de año o padecerlo.

¿Qué es el cierre contable?

Es un ejercicio que consiste en cancelar todas las cuentas del ejercicio del año corriente, y trasladar los resultados al balance anual. Lo que también se puede traducir en cerrar todas las operaciones económicas realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

¿Por qué es importante realizarlo?

Este ejercicio te ayudará a conocer el estado real de tu negocio, y a identificar si has obtenido ganancias o generado pérdidas. Esto se hace a través del análisis de tus cuentas de resultados, incluyendo ingresos, gastos, costos, etc., entre otros estados financieros.

Es importante recalcar que el cierre del ejercicio contable y el cierre fiscal, son dos temas diferentes. Normalmente el cierre fiscal es el más conocido y se presenta a más tardar el 31 de marzo de cada año.

Cierre contable

Ahora, ¿estás listo para el cierre contable?

Te invitamos a contestar este pequeño quiz para descubrir qué tan preparado estás. Responde seleccionando la letra que represente tu mejor respuesta.

1. Hablando de facturación, tu estado actual es:

a. No tienes ninguna cuenta pendiente

b. Tienes cuentas por pagar y cobrar pendientes

c. No tengo idea

2. Declaraciones mensuales, ¿las presentaste todas?

a. Sí

b. No

c. No lo recuerdo

3. Hablando de inventarios físicos, al revisar tú cierre…

a. Todo coincide con lo comprado y lo vendido

b. Hay una mínima diferencia entre lo comprado y lo vendido

c. ¡Ups! Nada coincide

4. ¿Tu flujo de efectivo es sano?

(El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que existe en una empresa. Mantenerlo sano es muy importante para lograr negocios exitosos, ya que de eso depende contar con el capital necesario para la operación: pagar salarios, rentas, servicios, proveedores, etc)

a. Sí

b. No tanto

c. Para nada

5. Gastos deducibles, ¿los consideraste ya?

a. Sí

b. No

c. No sé cuáles se pueden deducir y cuáles no

Calificación:

Mayorías de a. Eres un máster de tu contabilidad. Busca llevarla al siguiente nivel y suma el factor tecnología a la ecuación. Esto te permitirá controlar tu negocio de manera más fácil. ¿Estás buscando opciones? Acércate a QuickBooks para ahorrar tiempo y dinero.

Mayorías b. Ok, sabes llevar tu contabilidad, pero a veces te falla. Esto normalmente va más relacionado con la falta de seguimiento, por falta de tiempo. Te recomendamos incluir tecnología en tus procesos para facilitarte la vida y automatizar algunos de ellos. Y si la tecnología que escoges está basada en la nube, es todavía mejor, ya que puede tener acceso a tu información en el momento que lo requieras.

Mayorías c. Tú no naciste para esto, pero no te preocupes, no es tu culpa. A veces es mejor dejarle la responsabilidad a los que saben. Te recomendamos acercarte con un especialista para que te pueda dar guía. También puedes buscar plataformas como QuickBooks, que además de darte la plataforma para facilitarte la administración de tu negocio, también cuenta con programas educativos que te permiten sacarle el mayor provecho a tu inversión en tecnología.

Ahora que ya tienes claro en dónde estás parado frente al cierre contable, te recordamos que tienes hasta el 31 de diciembre para hacer este ejercicio. Es muy importante tener presente que este no es un simple trámite administrativo o una obligación, es una práctica que ofrece información valiosa para conocer y analizar la situación de tu negocio durante todo el año y con esto fomentar la toma decisiones de una manera más inteligente, con miras a mejorar el futuro de tu negocio.

