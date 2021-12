Reduce tus costos por devoluciones

La industria de ropa y calzado en México podrá reducir sus devoluciones hasta un 31% a través de la correcta guía de compras al consumidor

La tecnología puede ayudar a los retailers para que reduzcan hasta 29% sus costos asociados a devoluciones por elecciones erróneas de tallas.

De acuerdo con el estudio “Vaccines, variants, and deja vu: The 2021 holiday shopping and travel outlook”, realizado por IBM Institute for Business Value, en las próximas semanas, 88% de los consumidores nacionales realizaran sus compras de fin de año y 38% de ellos lo hará de manera online, siendo la ropa y calzado uno de los principales productos (15%) en los que invertirán.

Sin embargo, al realizar compras de pantalones, blusas, playeras o calzado en plataformas digitales, la mayoría de la población elige la talla errónea de sus productos, ya sea porque desconocen sus medidas o por la diferencia de amplitud entre tallas y 31% de los productos de ropa o calzado que se compran en línea son devueltos, pero en temporadas altas, como navidad, la tasa puede alcanzar un 50% de devoluciones, lo que genera pérdidas de miles de dólares por costos de envío para las compañías.

“Frecuentemente los compradores digitales desconocen su talla exacta y no cuentan con una cinta métrica que les ayude a entender las guías de tallas que proporcionan diversos comercios, dificultando o postergando sus compras y aumentando el porcentaje de devoluciones para los retailers digitales”, explicó Iñaki García, Fundador y CEO de Usizy.

Devoluciones o Logística inversa

Por eso, la startup tecnológica Usizy ha llegado a México para fortalecer los ecommercede grandes cadenas departamentales, así como reconocidas marcas de ropa y calzado, para acompañarte durante tus compras online, logrando que tomes una decisión correcta al momento de elegir tu talla y te olvides de la palabra devolución.

“Actualmente apoyamos a más de 400 marcas de moda, ropa deportiva y ciclismo a nivel global como New Balance, Adidas, Ralph Lauren, Vans, Lacoste, etc. a optimizar sus canales digitales de ventas y a mejorar su stock para evitar pérdida de clientes por falta o error en sus tallas, existencias, precios y logística”, afirmó Iñaki García.

“Queremos que los mexicanos se sientan cómodos al adquirir sus productos en línea, no es necesario que nos proporcionen medidas para las que requieran cintas métricas, ni deben leer complejas guías de tallas, basta con que al momento de elegir su prenda o calzado preferido comenten su edad, peso y altura para que les devolvamos una recomendación de tamaños y tallas sugeridas”, agregó Iñaki.

Por si fuera poco, esta plataforma también permite que los usuarios tengan una vista previa de cómo se vería en ellos el producto seleccionado a través de un gráfico, con lo que puedes aumentar tu confianza al dar clic a la hora de comprar tu ropa o zapatos en línea.

