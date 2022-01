El impacto del emprendimiento en México

En el marco del evento que organiza Entrepreneur ‘s Organization, una organización empresarial a nivel global y con una amplia presencia en México, reconocidos emprendedores mexicanos compartieron su visión acerca del futuro y las tendencias que podemos identificar para el 2022.

A continuación, miembros de Entrepreneur ‘s Organization México dan a conocer sus perspectivas que cada uno pudo identificar desde su área de experiencia.

Enrique Presburger, CEO en Factor Espres, presidente nacional de ASOFOM y actual presidente de Entrepreneur ‘s Organization Capítulo Ciudad de México.

Presburger señala que: “en materia económica, nos encontraremos con un 2022 escenario mixto. Tendremos grandes retos en un escenario de estanflación, empujado por una política económica restrictiva que intentará contener la subida de precios ajustando al alza las tasas de interés y, por lo tanto, contrayendo el consumo y encareciendo el crédito. No obstante, el próximo año promete oportunidades únicas que posicionan a México como líder regional en medio de récords nacionales en exportaciones, recepción turística, una macroeconomía estable y una población mayoritaria menor a los 30 años en edad de trabajar y consumir”

Alex Bobadilla, conferencista internacional en ventas, marketing y liderazgo afirma que: “dadas las condiciones económicas y políticas de nuestro país, el próximo año será completamente un reto, ya que las empresas deben de ser más eficientes en el uso de todos nuestros recursos”.

“La sangre de los negocios son las ventas y por lo tanto se requiere de un enfoque intensivo en este aspecto, desde la concepción de la estrategia hasta la ejecución de la misma contemplando de manera primordial la capacitación y entrenamiento de la fuerza de ventas, especialmente en el sentido de hacer conciencia en nuestros vendedores de la importancia de atender las necesidades de nuestros clientes a través de una extraordinaria venta consultiva y de agregar valor en cada negociación”, añadió el conferencista.

RECOMENDAMOS México ‘terreno fértil’ del emprendimiento

Por su parte, Ulises Vázquez Cruz, cofundador de Mureni, socio fundador del fondo de venture capital Investo, experto en el mundo de las startups y expresidente de Matomy Media Group, afirma que “El mundo de los startups de tecnología verá en 2022 una oleada de nuevos unicornios y la confirmación que México es un mercado importante para el Venture Capital.”

Vázquez indicó: “El 2021 nos sorprendió con 7 unicornios en el país, cosa inédita en la historia y el 2022 será un año de crecimiento para la industria. Mucho de lo sembrado en años pasado se está consolidando, hay muchos servicios que ayudan a que todo el ecosistema se retroalimenta para crecer, el mundo Fintech está abriendo muchas oportunidades a que otros startups tengan financiamiento para desarrollar sus conceptos y los fondos internacionales han encontrado buenos resultados en LATAM impulsando a que sigan invirtiendo cada vez más.”

Impacto del emprendimiento

El motor de este desarrollo ha sido Fintech, pero la pandemia puso al e-commerce como la oportunidad en México para invertir y el 2022 tendrá a muchas startups de e-commerce que crecerán sus servicios y aprovecharán un mercado que súbitamente descubrió el comercio en línea.

El hecho que haya founders con unicornios impulsará la incipiente comunidad de inversionistas ángeles que es esencial en el desarrollo de la industria de empresas de híper crecimiento y esto a su vez propiciará el nacimiento de muchos más startups en México.

Es probable que los demás startups en otras industrias comiencen a destacar para que no solo sea Fintech, sino Edtech, Health tech, Proptech, Agtech, IoT, SaaS, Cleantech, Femtech, entre otros en los que el país tiene una necesidad tremenda de soluciones y que representa una oportunidad enorme para los fondos internacionales.

Juan Carlos Cante, empresario experto en e-commerce, CEO de Caza Trading Company y de Merama Wellness, comenta que “nunca me había tocado ver tantas oportunidades y tantas amenazas juntas. Grandes oportunidades en la nueva economía y en todo lo que no funciona en el país y en el mundo, así como, grandes amenazas en la vieja economía y los que están insistiendo en modelos de negocio que ya no funcionan”

Cante comparte enormes oportunidades en diferentes sectores como:

E-commerce. Se espera que en los próximos 4-5 años se triplique o cuadruplique el volumen de venta en México y en LATAM.

Logística. Dónde están cambiando totalmente las reglas del juego. Antes los fabricantes entregaban por tráiler a las cadenas de retail y los clientes compraban todo en centros comerciales o tiendas de autoservicio, ahora los proveedores tienen que entregar miles de cajas diarias (ya no en trailers) y los clientes ya no van al centro comercial, las tiendas van a los clientes y esto está generando una recomposición de toda la logística en la región, generando una demanda extraordinaria en servicios de logística y la entrega de última milla.

Sector del Turismo. México se ha mantenido abierto y va a seguir así a pesar de la tercera o cuarta ola de COVID.

Servicios de salud. Ante la falta de capacidad de atención médica y el desabasto de medicamentos, existe una enorme oportunidad para la telemedicina, para consultorios médicos y para productos genéricos o importados para atender la gran demanda no cubierta de servicios médicos.

Apoyo emocional. Ya se tenía previsto que después de la pandemia, vendría una ola de situaciones emocionales que requieren atención y para lo cual no existe una oferta seria, real, profesional y eficaz.

La industria del Bienestar y Wellness. Ante la falta de servicios de salud adecuados, la mayor atención que todos damos a mantenernos saludables y atacar problemas como la diabetes, hipertensión, cáncer que ya vimos que nos pone vulnerables y sumado a los padecimientos de origen nervioso y psicológico, la industria del bienestar representa un gran potencial.

Educación. Es de las industrias que más me llama la atención, por que morirán grandes organizaciones de muchos años que no se están pudiendo adaptar y darán paso a nuevos

Modelos Educativos. mucho más eficientes en tiempo, costo, procesos educativos, educación a distancia, realidad aumentada, etc. Veremos el efecto blockbuster y Netflix en esta industria.

Programación. No es un secreto que la demanda de programadores a nivel mundial es gigantesca y ahora que se puede trabajar desde cualquier parte del mundo, existe en cualquier lugar del mundo una gran demanda de programadores.

Realidad aumentada y realidad virtual. Será el nuevo Netflix. Se utilizará para el esparcimiento, pero también para educación y trabajo a distancia, y hasta para socializar de forma lejana, es decir para casi todo. En este momento se está construyendo el mundo virtual en el que viviremos y eso genera una oportunidad muy robusta.

Criptomonedas. Ya es claro que el mundo se moverá a sistemas de pagos sin fronteras y las cripto serán (lo quieran o no) un sistema que seguirá creciendo. Primero fueron los billetes, luego las tarjetas de crédito y algo nuevo viene sin duda.

Big data y manejo de algoritmos. Saber administrar el big data en los negocios será básico para sobrevivir y todavía no se ha democratizado este conocimiento. Hay una gran oportunidad para los que aprendan a manejar toda la data existente para facilitar la vida de las personas y para diseñar el nuevo marketing híper personalizado. Estamos viendo la punta del iceberg donde hay oportunidades enormes.

Manufactura de productos chinos que se demandan en US. Los fletes altos que se mantendrán por lo menos un año o dos más, aunado a los cortes de energía en las zonas productivas de China han provocado escases y encarecimiento de muchos productos. Este año no habrá juguetes suficientes para navidad en Estados Unidos y eso representa una oportunidad de oro para México y América Latina.

“Las industrias tradicionales y de consumo local que se han visto golpeadas por la reducción de poder adquisitivo que vivimos como: manufacturas enfocadas a mercado nacional, comercio tradicional, servicios básicos y tradicionales, venta a gobierno en esquemas tradicionales, educación tradicional, etc. Todas las industrias que estuvieron creciendo orgánicamente por años y que ahora son negocios tradicionales, casi todos están en riesgo. Existen otras oportunidades en industrias tradicionales que están despertando como construcción, turismo, restaurantes, entre otras. Que tendrán un repunte y que, si se reinventaran, lograrán subirse a la ola de rápidos crecimientos”, concluyó Cante.

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar