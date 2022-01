Iluminación fotográfica: tips para emprendedores

Si estás interesado en hacer un curso de fotografía, es necesario que sepas que inicialmente necesitarás otros saberes además de la manipulación de una cámara fotográfica o el simple hecho de tener una. Es fundamental que sepas, por ejemplo, dominar las herramientas que están por fuera de una cámara y en este artículo te contaremos cuáles son.

Aprender fotografía es un camino con experiencias que te harán crecer tanto en lo profesional como en el aspecto humano, ya que cambiará tu forma de ver el mundo. Un fotógrafo observa los detalles, no se detiene en lo general y muchas veces genera una conexión con su entorno.

La luz es el recurso más importante al momento de hacer fotografías y un profesional es quien estudia y conoce los aspectos más profundos del mismo. Para que los detalles de cada escena tomen protagonismo, es necesario saber usar la luz a tu favor y definir qué se quiere captar del sujeto o del contexto.

Qué es la iluminación fotográfica

En fotografía, la iluminación se basa en orientar y rebotar la luz de un objeto a otro para que la cámara lo registre a través de su sensor electrónico. ¿Cuál es el resultado? Tener una imagen nítida pero no tan brillosa, lo suficiente para no opacar la escena y resaltar los detalles importantes.

La luz es indispensable para visibilizar los objetos pero debe ser bien administrada, es por eso que lo recomendable es hacer un curso de fotografía, donde explican cada paso para aprender a ser un fotógrafo profesional, las técnicas para conseguir un buen resultado y las formas de favorecer el producto final.

La iluminación fotográfica aporta expresiones a las imágenes, les da un significado y sobretodo un carácter. No es lo mismo fotografiar una casa de noche a oscuras que una casa de día con iluminación artificial, o luz natural de tarde. El significado cambia siempre y de eso depende la intención del fotógrafo con su obra.

Iluminación fotográfica

¿Cómo aprender acerca de la iluminación fotográfica?

El boom de los cursos online dio origen a la popularidad de un modo de enseñanza que vino para quedarse. A través de estas capacitaciones pueden hacerse todo tipo de cursos, desde diseño web, bordado, escritura y hasta fotografía.

En páginas como Crehana hay un listado de cursos para hacer como máximo en seis meses, con modalidad libre, es decir que puedes ver las clases grabadas cuando dispongas de tiempo, y con certificados que acrediten su finalización. Los cursos se dividen en distintos niveles: básico, intermedio y profesional.

¿Qué tipos de luz hay?

Para saber manipular los elementos de iluminación primero debes conocerlos en detalle, para eso es necesario saber qué tipos de luces existen y qué aportan a las imágenes que quieres crear. Siempre es importante saber qué quiere transmitir una fotografía ya que eso te dará identidad profesional.

Luz natural

La luz natural proviene del sol y su influencia dependerá de la rotación de la tierra, que gira alrededor de esta estrella. No es igual la luz del mediodía que la del atardecer, así como no tendrá el mismo impacto un horizonte fotografiado a las once de la mañana y a las siete de la tarde, según la ubicación geográfica.

¿La ventada de usarla? Permite fotografiar en exteriores y funciona de complemento para la luz artificial. Las fotografías que se sacan con este tipo de luz tienen un efecto genuino.

Luz artificial

Esta luz se genera con focos, lámparas, spots, luces y otros objetos que idealmente se controlan por el fotógrafo o por el iluminador, quien es experto para manipular este tipo de artefactos. En los casos de estos materiales, lo ideal es contar con alguien con conocimientos técnicos.

La sombra

En esta zona la luz no llega, o llega de forma parcial. Visualmente, las fotografías con sombras o en penumbras tienen un atractivo peculiar, suelen tener efectos de acuerdo a sus intenciones, estas son: transmitir sensualidad, misterio, oscuridad, suspenso, soledad.

Otro de los efectos que pueden generarse es el drama, ya que los retratos que se sacan con poca exposición de luz hacen que el contexto se tiña de grises, a diferencia de lo que ocurre con las fotografías iluminadas, donde cada rincón está iluminado de forma parcial o total.

Accesorios básicos de la cámara

Para aprender de fotografía, lo ideal es hacer un curso donde puedan enseñarte los principios básicos de la fotografía, los aspectos de la iluminación y la manipulación de los accesorios necesarios para comenzar a fotografiar. Con el tiempo aprenderás a usarlos de forma mecánica.

Flash de estudio

Snoot

Viseras

Aspectos de la iluminación

Flash macro

Panales de difusión

Fotografía

Formalidades de la iluminación fotográfica

Difusión

Esta característica sirve para la nitidez, para diferenciar el sombreado de las sombras y resaltar lo que el fotógrafo desee de cada imagen. A través de la difusión se controlan aspectos como la suavidad o dureza de la fotografía y la exposición de luz a través de efectos como la sombra.

Otro factor importante es la distancia, ya que a más lejanía el objeto disminuye su tamaño y a más cercanía pueden utilizarse herramientas como el foco, para difuminar el fondo y sobresaltar la parte de la escena que el profesional elija.

Color

Este es el elemento que controla lo que manifiesta la imagen, la nitidez trabaja en conjunto para que el color refleje el efecto deseado. Por ejemplo, si un tono se oscurece posiblemente la imagen muestre un poco de dramatismo, si los colores son más cálidos puede que manifieste efectos de calma.

Este componente, si se manipula de forma apropiada, puede transformar la imagen por completo. Lo ideal es hacer simples retoques y no grandes modificaciones para que la fotografía conserve su naturalidad, a pesar de cambiar algunas tonalidades.

Flash

Este es un accesorio que complementa la luz, artificial y natural, que actúa como ayuda a la iluminación principal, cualquiera sea. Estos artefactos pueden adquirirse de forma externa y hay muchos que sirven para determinadas fotografías.

En resumen, si quieres aprender fotografía, además de hacer algún curso online lo ideal es que pruebes sacando fotos con alguna cámara que tengas, que pidas prestada o tomes la decisión de comprarte una para iniciar tus prácticas de forma amateur.

