¿Te han discriminado al pedir un crédito?

La discriminación es un mal que persiste en el mundo, y desafortunadamente también ocurre cuando se solicita un crédito. En este sentido, a discriminación en el crédito difícilmente tendría una solución de índole regulatoria, pues a pesar de ésta, la discriminación persiste. La solución a corto plazo tiene que ser tecnológica.

Por ello, Prestadero, la primera comunidad de préstamos entre personas en Internet en México, explica cómo se da y que hacen las Fintech para combatirla.

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), se define discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.

Por su parte, el Artículo 1° Constitucional, prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, a fin de evitar la anulación o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas.

En pocas palabras, la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, por acción u omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades.

El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, por este motivo, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, presentó en 2021 un análisis sobre los Principales Resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017.

El tema de este año fue “La juventud se alza contra el racismo“, y encontraron que en Puebla 28.4% de la población de 18 años y más declaró que en el último año fue discriminada por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.

Seguido de Colima con 25.6%, mientras que los estados con menor porcentaje fueron Zacatecas (13.7%) y Nayarit (13.1%). Ciudad de México está en la posición siete con 23.7%.

“¿Te has sentido intimidado/a acudiendo a un banco a pedir un crédito? O peor aún, ¿ni siquiera acudes a una sucursal por temor a ser discriminado/a? No estás solo/a”, afirma Gerardo Obregón, Fundador y Director General dePrestadero, y explica:

Recientemente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizó un estudio experimental escrito por Ana Laura Martínez Gutiérrez, en el que mandó a actores de piel clara y de piel oscura (todos masculinos) a 300 sucursales bancarias de la República. Posteriormente, les realizaron varias preguntas con respecto al trato que recibieron, las posibilidades de obtener un crédito y las condiciones de este.

Crédito

Entre algunos de los resultados interesantes llama la atención que los actores de piel clara declararon que los ejecutivos fueron groseros 10.7% de las veces, mientras que los de piel oscura 24.7%. Los actores de piel oscura percibieron que el ejecutivo les negó información en 45.9% de las veces contra sólo 21.6% a los de piel clara.

Los actores de piel clara recibieron más preguntas relacionados con la factibilidad de obtener crédito, como su calificación de buró (54.5% vs 37.1%), garantías (33.3% vs 19.7%), visita de seguimiento (54.7% vs 27.7%), entre otras. Estas diferencias no son coincidencias y son estadísticamente relevantes, concluye el estudio, demostrando una marcada discriminación hacia personas de tez oscura.

De manera similar, un estudio realizado en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo (Montoya, Parrado, Solís, Undurraga; 2020) concluyó que las mujeres tienen 14.8% menor probabilidad de ser aprobadas para un crédito.

Obregón asevera que el principio de igualdad –señalado en la Declaración de Derechos Humanos y la propia Constitución en su artículo 1°–, pareciera ser un concepto utópico que históricamente ha motivado racismo, violencia, e inclusive, guerras mundiales ignominiosas.

¿Cuál es la solución?

“La discriminación en el crédito difícilmente tendría una solución de índole regulatoria, pues a pesar de la regulación, la discriminación persiste. La solución a corto plazo tiene que ser tecnológica”, aseguró el directivo

El otorgamiento de crédito utilizando la tecnología y por Internet (remota) puede reducir en forma significativa la discriminación. Prestadero analiza y otorga créditos 100% por Internet, es decir, no tienes que acudir a una sucursal donde la subjetividad y prejuicios de un ejecutivo afecte tus posibilidades de obtener un crédito o sus condiciones.

Cabe descatar que esta fintech no pide datos sensibles como parte de la solicitud, y como no es presencial, no existe manera que discriminen por ello. De hecho, dentro de los conceptos a los que se refiere la Constitución en su artículo 1° sólo solicita edad y género, que además son un requisito regulatorio. La decisión crediticia se basa únicamente en factores que tienen una comprobada relación con el riesgo de impago, como comportamiento en créditos anteriores, experiencia crediticia, capacidad de pago, entre otros. Prestadero no utiliza tipo de variables en el análisis, prioriza la equidad.

“Considero entonces que, la manera más eficiente de obtener créditos más incluyentes es utilizando la tecnología y plataformas de tecnología financiera para hacerlo. Así que, si no has obtenido o solicitado créditos por temor a ser discriminado en una sucursal, ya lo sabes. Ya existe una alternativa no sólo más equitativa, sino también más conveniente”, concluye Obregón.

