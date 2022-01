Tendencias de Marketing Digital 2022

Actualmente, no hay forma en que un negocio pueda navegar la competencia y cambios de hábitos de sus clientes sin tener una fuerte estrategia de marketing digital. La pandemia aceleró estos procesos, pero la realidad es que se trata de una transición que ya llevaba varios años en desarrollo. Quienes tenían claro esto son quienes han afrontado con mayor resiliencia la crisis de los últimos dos años, explica Mario Fernández, director general de Aliat Agency, despacho de consultoría digital especializado en acelerar el desarrollo de empresas.

El marketing digital ya ha demostrado su valor para los negocios en 2020; no obstante, de cara al 2022, los desafíos que se pronostican no son menores. De acuerdo con el director de Aliat Agency, éstas son las tendencias de marketing digital que marcarán el 2022:

El usuario al centro. El usuario seguirá siendo el centro de toda estrategia digital, no sólo porque éstas se construyen por él, sino para él, es decir, con un enfoque cada vez más personalizado, a través de mensajes y campañas más significativas. Se trata de que el mensaje correcto llegue a la persona correcta.

Smartphone, el canal favorito. Conforme los celulares se vuelven más sofisticados, estos van desplazando a otros dispositivos como el canal ideal para comprar, consumir contenido, incluso realizar transacciones bancarias. Por ello, el marketing debe enfocarse en las posibilidades que ofrecen los smartphones y diseñar campañas que no sólo se vean atractivas en estos dispositivos, sino que también sean efectivas, ya sea a través de redes sociales, app o los canales de mensajería más utilizados.

Flywheel. Esta metodología seguirá dando mucho de qué hablar en la medida en que funciona como un ciclo y no como un embudo, y en la que el cliente no está al final, sino al centro.

Un reporte de Hubspot refiere que “las empresas que deciden usar el modelo del ciclo basado en el cliente en lugar del embudo tradicional tienen una ventaja enorme, ya que no son las únicas que están contribuyendo al crecimiento de sus negocios, sino que sus clientes también las están ayudando a crecer”.

Una buena experiencia es la mejor campaña. La experiencia de usuario seguirá siendo clave, no sólo para obtener clientes leales, satisfechos y dispuestos a recomendar a la marca. También como un gran aliado financiero. Según datos del reporte The Six Steps For Justifying Better UX de Forrester, por cada dólar gastado en experiencia del usuario, en promedio se recupera cerca de 100 dólares más. Esto implica reconocer las necesidades de los clientes para ofrecerle una navegación en línea poco intrusiva y sin fricciones, atendiendo su experiencia.

Diversificación de mix de marketing. En los últimos años se ha dado una tendencia a enfocar la publicidad digital en Facebook y Google, pero debido a la saturación de estos dos medios, la tendencia que ven los expertos para el 2022 es que las empresas poco a poco van a diversificar su mix y van a apostar por plataformas de nueva entrada que aunque no tienen tan buenas herramientas de segmentación sí pueden competir en un tema de precios. Por ejemplo Tik Tok, anuncios en Apple o Amazon, que van a hacer que las empresas tengan el mismo presupuesto pero repartido en más canales.

Hacia el metaverso. El anuncio de Facebook para cambiar su nombre a Meta en honor a un metaverso virtual tomó por sorpresa a todo el entorno digital; sin embargo, revela una fuerte tendencia hacia este espacio, el cual además ofrece la posibilidad de transitar hacia una ventana de oportunidades para cualquier empresa y en la que sus estrategias de marketing pueden definir el nuevo rol que ocuparán.

