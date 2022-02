3 pilares en un desarrollo para las Nenis

El concepto de Nenis ha cobrado gran relevancia en México, debido al crecimiento impulsado por la pandemia. En México se estima que hay 5.2 millones de micro emprendedoras lo que representa 9.5 millones de ingresos diarios, 13 millones hogares que se benefician directa o indirectamente y un 82% en el sector informal.

“Con este segmento informal nosotros queremos contribuir y apoyar a este segmento porque el impacto de mejoramiento de las Nenis y que puede repercutir en una en un beneficio para para más mexicanos y la razón porqué comenzamos el proyecto desde hace un año”, comentó Carlos Aguilar, director de marketing de Tala.

A pesar de complejidad del entorno económico y múltiples retos, 45% de las Nenis esperan un crecimiento de que sus negocios en 2022 – El análisis permitió destacar 4 segmentos principales, cada una con aspiraciones y necesidades propias – El imperativo de respaldar este segmento requiere de un esfuerzo colaborativo de empresas afines.

Sin embargo, cabe mencionar que el ADN de Tala está profundamente ligado al segmento de microempresarias desde sus inicios en el continente africano hace más de una década.

Por ello, Tala Mexico dio seguimiento al compromiso realizado con el segmento Neni a mediados el año pasado, con la presentación del programa Talaneando, desarrollado en conjunto con la consultora Puntoencomún.

En el evento, Talaneando y Puntoencomún, compartieron los resultados de los estudios realizados durante los inicios de 2022 para continuar desarrollando los contenidos y los apoyos de acuerdo a las necesidades, inquietudes y aspiraciones de este grupo.

Este evento se lleva a cabo a casi dos años de pandemia y a exactamente un año de haber documentado la existencia de las Nenis como sector productivo y autoidentificado como tal a partir de febrero de 2021. El compromiso de Tala con fue expresado en un evento realizado el 14 de julio de 2021 y de ahí se desarrolló el programa Talaneando.

Desarrollo para Nenis

De acuerdo con Carlos Aguilar es un programa innovador basado en 3 pilares en un desarrollo para las Nenis:

Capacitación

Apoyar su formalización y educación financiera para potenciar la supervivencia, crecimiento y desarrollo

6 talleres entre noviembre y enero con cientos de participantes (+14,000 reproducciones de talleres)

Comunidad

Apoyo integral: Autodesarrollo, confianza y emociones.

Participación activa en más de 90 grupos de Nenis y creciendo semana con semana

Campaña

Empoderarlas Nenis Para que aprovechen las herramientas digitales y las innovaciones mientras, mientras sigan, sigan en la lucha por sacar adelante sus negocios.

Más de +80,000 impresiones a los videos promocionales y posts promocionales a través de las redes sociales de Tala y su aliado, Punto en Común.

Cabe resaltar el hecho de que el programa Talaneando, ha logrado la atención y participación de variedad de empresas afines a la operación del comercio electrónico y microempresarios digitales incluyendo, Estafeta, Samsung y más recientemente, GoDaddy.

El estudio consta de una muestra de 433 encuestas completadas realizadas entre el 15 de enero del 2022 y 4 de febrero de enero del 2022. La investigación se basó en el análisis cualitativo y cuantitativo de tipo de personas dedicadas al microemprendimiento digital/ comercio electrónico denominadas como Nenis.

Perspectivas

¿Cuánto venderás en 2022 comparado con 2021?

Más ventas 45%

Igual 16%

Menos venta 14%

Aún no lo sé 25%

“Con toda la situación y con todo lo que vemos actualmente en el país, también a nivel internacional nos lleva a creer que no solamente que es positivo, sino que también alguna manera crecimiento ante la adversidad lo lleva a ellas ante cualquier reto que pueda presentarse, la creatividad y la resiliencia sale a flote”, expresó Carlos Aguilar.

La adopción digital

¿Qué proporción de tus ventas serán en línea?

Todo en línea en línea 16%

Más de la mitad en línea 30%

Menos de la mitad en línea 16%

Aún no lo sé 38%

Cosas que quitan el sueño

¿Cuáles son tus retos?

Poder incrementar ingresos 69%

Poder promover productos 44%

Cobrar a mis clientes 33%

Acceso a créditos 26%

Inseguridad 9%

“Hemos entrado con talleres con las Nenis donde les damos herramientas y tips para que ellas encuentren a sus clientes para los segmentos y diferenciación y le estamos poniendo énfasis de su competencia dentro en temas presenciales o digitales”, agregó Aguilar.

Deseando Evolucionar

¿Qué habilidades deseas adquirir?

Técnicas de negocio 44%

Marketing y Promoción 28%

Logística 16%

Usar medios para pagos 25%

Mejora gráfica 12%

Anhelando apoyos

¿Carta a Santa Claus?

Financiamiento 42%

Más y mejores productos 33%

Consejos financieros 30%

Tener un sitio web 26%

“Nosotros como la Tala buscamos ese crecimiento. Nuestro producto que son préstamos personales no es sólo presentarse en periodo de tiempo o cualquier momento, saber que Tala está presente apoyar a sus segmentos ya sea su inventario o financiamiento para representar soluciones que no han sido cubiertas para el segmento”, dijo el experto.

“Un punto sorpresivo fue “más y mejores productos”, poder tener opciones de abastecerse para para nuevos proveedores que puedan brindar productos o servicios complementarios con lo que ellas están vendiendo o elevarlo y nosotros ponerlas en contacto. Otro punto relevante fue el interés del sitio web entrar a la formalización y tener un crecimiento en la parte digital para tener un espacio para diferenciarse”, dijo el director de marketing de Tala.

Perspectivas Post Covid

¿Qué harás después de la pandemia?

Trabajar de manera mixta 46%

Seguir sólo en línea 17%

Regresar a un empleo dijo 10%

Regresar a un negocio físico 13%

No sé 14%

Los estudios revelaron que las Nenis definitivamente no son un grupo homogéneo sino que existen cuatro grandes segmentos actitudinales. Los segmentos se determinaron a partir de análisis cuantitativo y cualitativo la consultora por la consultora Puntoencomún, mismas que deben de ser tratadas y abordadas con diversos mensajes.

Por ello, Tania Plasencia, Fundadora de puntoencomún comentó que: “Lo que hemos identificado en este estudio 4 arquetipos, el 30% vende en línea por lo tanto están accesibles a recibir información y herramientas.”

Arquetipos

Por su parte, Elena Carreón, Coordinadora de Contenidos de Desarrollo Social de puntoencomún comentó que: “Las guerreras son las que confían, alta capacidad de adaptación, de resiliencia, no se derrotan afrontar las situaciones de manera pro positiva para la transformación y buscan 45% de incrementar sus ventas en línea. En general, se visualizan con éxito.”

“Las resignadas se caracterizan por las dudas que tienen si van a vender en línea o no, que van a vender menos o igual, les preocupa la incertidumbre y les preocupa la inseguridad interna y externa, no muestran interés en las capacitaciones. Las herramientas digitales no son su fuerte, pero están resignificando su situación. Lo que queremos es que estos emprendimientos no decaigan o desaparezcan, necesita fomentar su confianza y que sigan adelante”, añadió Carreón.

“Las optimistas quieren controlar todas las situaciones, no planean ni administran por lo que requieren de las técnicas de negocio, y nosotros les enseñamos como planear los recursos, cobranza para potencializar sus negocios y los retos que tiene este segmento son mejorar los ingresos, tener un acceso de financiamiento mientras que las nostálgicas quieren regresar igual al 2019 por lo que nosotros vamos a trabajar con ellas para que encuentren las bondades de la parte digital, las ayudamos a capitalizar, hacerles conscientes, tener otras fuentes de ingresos, motivarlas”, concluyó Plasencia.

Conclusión:

Es un aporte que las Nenis nos comparten de cómo se miran a futuro porque permite sumar el conocimiento del sector porque ofrecer herramientas precisas sobre cada segmento y así Tala y puntoencomún podrán dar pasos más sólidos y firmes para ofrecerles un futuro con mayor certeza, menos incertidumbre y mayor saber de lo que pueden lograr.

En este sentido el segmento Neni, puede contar con el apoyo de Tala a través de Talaneando y otros proyectos en el largo plazo. Estas empresas no solo proporcionan capacitación en línea, sino que proporcionan variedad de referencias y recursos para las Nenis.

