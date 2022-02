5 hacks para pelear por todo menos por dinero

Que el dinero no mate el amor. Dicen que el verbo mata carita, pero, ¿saben que mata todo? incluido el amor; el dinero. Los problemas financieros, de acuerdo a un estudio de Ramsay Solutions, son la segunda causa más común para la separación, justo después de la infidelidad. Y, no sólo eso, dos tercios de los matrimonios empiezan con deudas, lo que resulta en una gran cantidad de discusiones, esto unido a que, en las parejas donde el dinero es un tema áspero, al menos uno de ellos admite ocultar gastos y compras de su otra mitad porque saben que será un temón de proporciones novela mexicana.

Así que este 14 de febrero, el día que celebramos el amor romántico, con ayuda de ADULTING, una empresa especializada en asesoría financiera para millennials y centennials, quiere otorgar un regalo algo mucho más útil que una caja de chocolates: información que realmente ayudará a que su relación amorosa esté sana.

ADULTING presenta 5 hacks las parejas.

HACK 1- Comunicación y honestidad.

Las finanzas como todo lo que tiene que ver con las relaciones en pareja es, una suma donde cada uno trae a la mesa lo que tiene, para bien y para mal, por lo que el primer hack ADULTING es, “Identifiquen la relación individual que cada quien tiene con el dinero como criterio de selección de pareja”; cuenta Liliana Olivares, CEO de ADULTING. ¿Les importa igual? ¿Cómo ven el dinero? ¿Es una herramienta necesaria o un medio de poder? ¿Es algo que define en gran medida su valor como persona?

Es súper importante y un trabajo por separado para identificar cómo es la relación emocional que cada parte tiene con el dinero y es que las cosas se pueden poner muy densas si no hay honestidad entre las partes. Quizás uno de ustedes sea mucho más desapegado al dinero, mientras otro cuenta cada centavo, si esto no se habla desde el principio, a la larga traerá muchísima frustración y desacuerdos cuando lo vayan descubriendo a la mala. Es por esto que Liliana nos recomienda que cada pareja tenga una conversación clara y honesta sobre dineros, primero en abstracto y luego en específico.

HACK 2 – Cuentas claras, amores largos.

Como ya se dijo, hablar del tema en general es igual de relevante como si quieren tener hijos o no, sus valores en conjunto, religión, política, etc. Debemos entrar en detalles y cuando decimos detalles es de verdad sacar los estados de cuenta, ¿en qué gastan? ¿qué gasto es indispensable para cada uno?. Si esto lo dejan dicho, entonces podemos empezar a negociar, a adaptar.

Otra cosa súper importante y que ADULTING marca como indispensable es hablar de deudas. “Una vez que decidimos decir sí, estamos diciendo sí a unir nuestra cotidianidad y corazón, pero también nuestra situación financiera, así que si alguno de ustedes se carga una deudota… es lo PRIMERO que deben decir y pues como diría nuestras tías, sobre advertencia no hay engaño”, comenta Liliana.

HACK 3 – Lo tuyo, lo mío, lo nuestro.

Uno de los errores más comunes de la vida en pareja y acá no sólo hablamos de dinero, es que perdemos los límites y separaciones entre lo que es de cada uno y lo que es de la pareja. No porque se quieren un montón significa que ya todo es de los dos.

Peleas entre parejas por dinero

La fundadora de ADULTING expresa, “Quizá el mejor consejo que le doy a las parejas, a las que damos asesoría financiera, es que se deben definir metas individuales y luego las de la pareja, porque son cosas distintas. Por ejemplo, una meta individual podría ser pagarme una maestría y una meta en conjunto comprar un depa. Y todas las metas, las de cada uno y las en conjunto, deben planearse con montos y fechas”. Una vez que las metas están definidas, entonces el rol de cada parte se vuelve mucho más claro en las cosas de ambos, pues los dos son responsables, mientras que, en las individuales, el rol cambia a uno de apoyo y acompañamiento. No es que te valgan las metas de tu significant other, al contrario, hay que ayudar, pero esa no es tu responsabilidad. Mientras que, en los sueños financieros de ambos, pues ahí sí, los dos son igual de responsables de chingarse para lograrlas.

HACK 4 – Sueños y gastos de dos, presupuestos de uno.

La administración debe ser en conjunto, pero separada, es decir; debe haber dos presupuestos, uno para cada uno y el monto que cada uno le toque aportar a los sueños y gastos en conjunto (en caso, por ejemplo, de que compartan la renta) debe aparecer en cada budget. Sobre este punto de los gastos, ADULTING tiene un tip sencillo pero que nos voló la mente: “Cuando hablemos de gastos, como renta, despensa, cenas, etc., no los vean bajo montos fijos, por ejemplo: si pagamos $14,000 pesos de renta no digan, nos toca de 7 y 7, sino, tomen sus ingresos a consideración y dividan en porcentajes; porque quizá, uno de ustedes gana el doble o el triple que el otro, de modo que para uno mil pesos pueden ser muchísimo y para el otro nada.

Dividir los gastos genera muchísimos resentimientos, mejor digan, cada uno aportará el 20% de nuestro ingreso mensual a la renta, vean cuanto les da eso y listo, eso es lo que tiene para gastar en renta. Así nadie da más o menos, sino que dan la misma PROPORCIÓN”, nos dice Liliana Olivares de Adulting. Esta misma lógica aplicaría para todos los gastos en conjunto, así nadie se queda pobre y nadie reclama, porque pues hay equilibrio en la fuerza. Otra cosa que evitará muchas discusiones, es también dividir el trabajo de administrar los gastos en conjunto, nada de que siempre a la misma persona le toque pagar la luz, el gas, el internet; dividan la tarea de ir a pagar, aunque paguen con el dinero de los dos.

Una buena forma de consolidar la administración también es tener una tarjeta de crédito compartida donde se carguen servicios y con la que paguen gastos, cada quien por su parte sería responsable de pagar su proporción de esos gastos a la tarjeta directamente y listo :). Una tarjeta que nos recomienda ADULTING es Rappi Card, pues es la que da mayor cashback en gastos como despensa, super y pedidos a domicilio, los cuales comúnmente se comparten en pareja.

HACKS 5 – Aprendan de los ricos, bienes separados

Si algo nos enseñaron las Kardashians es que se debe tener un buen prenup o en su defecto pues escrituras separadas. Si tú llegaste a la vida en pareja ya con tu carrito, tu casita, etc., pues cada quien, pero, ¡no todo se debe compartir.

Esto los millonarios lo descubrieron hace mucho tiempo, pero quizá la cosa no salga tan bien como uno siempre espera y, es que, en esos casos, pues mejor irse con lo que se llegó intacto… bueno, en cuanto a bienes, porque el corazón pues si no saldría tan intacto que digamos. Y en esta bonita y cero deprimente nota, los dejamos amigos. Recuerden que el amor no es para siempre, pero el fondo de retiro sí. xoxo

