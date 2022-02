Errores financieros en pareja

De 2000 a 2020, el porcentaje de la población casada ha disminuido once puntos (pasando de 49 a 38%). En tanto que la población en unión libre aumentó nueve puntos porcentuales (pasó de 11 a 20%).

De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 38% de las personas de 15 años o más está casada y 20% vive en unión libre, entre otros estados civiles.

En este mes de San Valentín, no importa si estás casado o viven en unión libre, la idea es que conviven en pareja y el amor vuela por todos lados, sin embargo, también es buen momento para recordar que, por lo general, todo es color de rosa hasta que se empieza a hablar de dinero. Pero ¿por qué es tan común que las relaciones comiencen a fracturarse cuando el tema del dinero sale a flote? La respuesta comienza por la falta de comunicación que, en el caso de las finanzas, no es una excepción.

Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero comparte tres errores comunes que cometen las parejas al momento de llevar juntos sus finanzas:

1. No conocer las costumbres financieras de tu pareja ¿A cuántos no les ha pasado que, al poco tiempo de comenzar a vivir con su pareja, nos damos cuenta de algunos hábitos económicos muy extraños? Esto puede ir desde compras compulsivas, malos manejos de tarjetas o desafanarse de los gastos del hogar. Es importante conocer los hábitos financieros de tu pareja y sobre todo los tuyos, de esta manera se podrán llegar a acuerdos y soluciones para mejorar la economía de ambos y evitar que sus hábitos dañen su relación.

2. No hablar de dinero. Para muchas personas el tema del dinero aún es un tabú, ya sea por pena, orgullo o simplemente no saber cómo abordarlo, prefieren evitarlo a toda costa y ¿esto cómo repercute en una relación? No tener las cuentas claras con la persona con la que vives puede desencadenar grandes problemas en la economía de ambos y, sobre todo, cuando las cosas no están económicamente estables, pueden caer en deudas de las que les será muy complicado salir.

Cuando existen problemas de dinero en casa, siempre es bueno hablarlo con tu pareja, recuerda que dos cabezas piensan mejor que una y juntos pueden llegar a una mejor forma de salir de apuros. Pero no sólo cuando hay problemas de dinero es importante tocar el tema, la recomendación es que, desde antes de iniciar una vida en pareja bajo el mismo techo, platiquen al respecto de cuánto gana cada uno, en qué gastan y si tienen deudas.

3. No tener un plan financiero No contar con un plan financiero establecido puede resultar en un desequilibrio fatal de la economía de su hogar, por lo general, esto suele pasar con parejas que acaban de iniciar una vida en juntos y empiezan a vivir bajo el mismo techo. Para evitar malentendidos, siempre es bueno dejar claro desde un inicio que responsabilidades económicas le corresponden a cada uno, y qué recursos se pueden utilizar libremente y hasta donde es posible ocuparlos, de esta manera no habrá la típica sorpresa de que tu pareja saturo tus tarjetas de crédito o utilizar el dinero de las vacaciones para ir de compras.

También es recomendable que, como pareja, si está dentro de sus posibilidades, traten de hacer un plan financiero con el ingreso solo de uno de ustedes, para que la entrada el otro lo ahorren o inviertan, o simplemente tener un fondo de emergencia. Recuerden no gastar en cosas que no son necesarias y establecer metas financieras en pareja. Entonces es buena idea empezar con la Educación Financiera en Pareja, concluyó Obregón.

