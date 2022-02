Hazte un proveedor certificado

México se encuentra posicionado en el lugar 68 de 141 países en el listado de las naciones con más casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según el informe Basel AML Index: 9th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world, elaborado por Basel Institute on Governance De ahí la importancia de saber con quién o quiénes se está tratando.

“Las grandes empresas no hacen negocios con cualquiera. Por eso es importante que los proveedores hagan un esfuerzo por certificarse. Este puede ser el impulso que un negocio necesita ya que les permite darse a conocer a nivel nacional, mejorar prácticas, así como establecer relaciones más sólidas y confiables con sus socios”, afirma de Círculo de Proveedores, plataforma de certificación que fortalece las relaciones de negocio entre compradores y proveedores.

La confianza es uno de los pilares a la hora de establecer relaciones comerciales B2B. Tener certezas sobre con quién se está haciendo negocios permite que las empresas cumplan con los compromisos adquiridos, que las operaciones se realicen de manera más eficiente; pero principalmente, que se reduzcan drásticamente los riesgos de sufrir algún tipo de fraude o exponerse a un riesgo reputacional.

En este contexto, las empresas deben de blindarse ante ciertas amenazas. La suplantación de identidad y el fraude son dos de los obstáculos más comunes a los que se enfrentan las compañías. También existe el riesgo de hacer negocios con empresas fantasma, ‘factureras’, compañías en litigios o que estén relacionadas con actividades ilegales como el lavado de dinero.

Certificado de proveedor

Los beneficios de un proveedor certificado

La certificación tiene ventajas tanto para clientes como proveedores. En el primer caso, estos protegen su reputación y minimizan el riesgo de entablar relaciones comerciales de alto riesgo. Contar con una certificación de proveedor abre un abanico de oportunidades para los negocios, ya que se garantiza que la compañía cuenta con la capacidad operativa y la infraestructura necesaria para cumplir con sus compromisos comerciales, así cuentan con la certeza de que todas las relaciones comerciales que establezcan serán benéficas para ambas partes.

Esta confianza se puede traducir en un aumento de ventas, mejores relaciones comerciales, más longevas, así como la posibilidad de llegar a nuevos clientes.

“Las empresas suelen hacer negocios con el proveedor que les dé mayores garantías. La certificación permite conocer cómo se financia, cómo opera y cuál es la situación financiera, crediticia y legal, para evitar malos entendidos o alianzas comerciales perjudiciales”, añade de Círculo de Proveedores.

Además, la certificación funciona como una hoja de ruta que permite a los proveedores detectar sus puntos fuertes y sus áreas a mejorar. Esto contribuye a que consigan un perfil empresarial más robusto y confiable. Por otro lado, una mala selección de proveedor puede significar multas, sanciones, negocios fracasados y hasta riesgos reputacionales.

“Las alianzas comerciales son vitales para el crecimiento de los negocios. Por esto es importante que cada empresa se preocupe por conocer a sus proveedores y tome las medidas necesarias para elegir a los que verdaderamente le convengan a su proyecto”, concluye.

