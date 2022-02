Ingenio, resiliencia y la cultura de cercanía para tener éxito

Emprender tiene sus dificultades, sin embargo, el ingenio, la resiliencia y la cultura de cercanía humana, son factores clave que han ayudado a los americanos a ser exitosos en los negocios. Tan solo en el segundo trimestre de 2021, las startups del continente recibieron $7,200 millones de dólares en capital de riesgo, de acuerdo con el estudio State of Venture de CB Insights.

Diego Olcese, CEO y fundador de Crehana, indicó que, con una buena preparación, herramientas adecuadas y determinación, incluso la empresa más pequeña puede convertirse en un negocio rentable. Elegir la idea de un emprendimiento es el primer paso, pero, además, hay otros factores que aportan a que una nueva empresa tenga éxito, como el conocimiento, y qué mejor que aprender de aquellos que hoy en día han logrado triunfar como emprendedores.

Si no te apasiona, no lo hagas

Según Yoel Chlimper, profesor del curso online Emprender para ser feliz, el Ikigai es un punto de referencia para descubrir tu razón de ser. En este caso, el Ikigai empresarial te ayuda a encontrar la razón de ser de tu empresa. Para Yoel, no hay mayor satisfacción que emprender un negocio relacionado a lo que te apasiona hacer. Los emprendimientos exitosos llegan a donde están por el esfuerzo, dedicación, pero sobre todo porque son compañías en las que cree un emprendedor apasionado. La historia de vida de Elon Musk es un gran ejemplo; y es que fue gracias a su enorme interés por la vida fuera de nuestro planeta, que decidió dar vida a una idea que realmente le apasionaba: SpaceX.

El que no arriesga, no gana

En la actualidad, el miedo al fracaso no es una opción al emprender un negocio. “El hubiera no existe” y tienes mucho más que perder si no lo intentas. Jeff Bezzos, fundador de Amazon en alguna ocasión dijo a emprendedores: “si no existen riesgos, no podrá haber triunfos en el futuro. Una idea de negocio sin riesgo, probablemente ya se esté haciendo, por eso arriesga, experimenta y aprende”.

Innovar y atender necesidades, es clave

Estar al pendiente de lo que sucede en nuestro entorno resulta clave para vislumbrar aquellas necesidades que, de ser satisfechas, pueden marcar la diferencia en un mundo sobre-ofertado y en el que, además, lo que hoy es nuevo y glamuroso, mañana se puede convertir en algo habitual y mundano. Según Gonzalo Pérez Paredes, profesor del curso online Design Thinking: Innovación centrada en las personas, “la innovación es un acto de servicio”. Por lo cual, es necesario conocer a profundidad las necesidades y “dolores” de tus clientes para poder emprender negocios exitosos.

Desarrollar una alternativa al alquiler de películas en formato VHS, que buscaba ofrecer un catálogo basado en lo que los clientes preferían, fue la idea que Redd Hastings tuvo y que dio lugar a Netflix, la mayor empresa de video por streaming con presencia a nivel mundial.

Más conexiones, más oportunidades

El mundo de los negocios es enorme. El networking es un tema indispensable que no puedes perder de vista a la hora de desarrollar un emprendimiento de alto impacto. De acuerdo con Steve Jobs, cofundador de Apple, si queremos aprender cómo hacer un negocio exitoso, no podemos ser soberbios ni vivir en una burbuja, es básico aprender de tu entorno, de las experiencias propias y ajenas. Te sorprenderá cómo tus diversas conexiones pueden determinar tu éxito a largo plazo.

¿Qué tienen en común los emprendedores exitosos? Todos se actualizan en sus áreas y llevan su pasión a la especialización, además, tienen una mentalidad de crecimiento y desarrollo, así como una determinación y disciplina constante, pero sin duda algo que destaca, es que todos desafían el status quo y son lo suficientemente ágiles para encontrar soluciones creativas para superar obstáculos, crear una nueva idea, o incluso comenzar de cero si es necesario.

“Nunca hubo en América Latina un mejor momento para emprender que ahora”, según el exitoso emprendedor y fundador de Crehana, Diego Olcese. Y es que hoy el crecimiento de América Latina es el más alto a nivel mundial y, de mantenerse, en aproximadamente 5 años la región podría ser un ecosistema de emprendimiento más grande que el europeo, de acuerdo con el cofundador de Rockstart, Felipe Santa María.

