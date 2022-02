Los regalos populares y sus variaciones de precios de San Valentín

La variación de precios que ha habido a lo largo de la pandemia en los regalitos más populares del 14 de febrero es de un 60% promedio. Cero y van dos 14 de febrero que celebramos con desamor por covid. Sin lugar a dudas, la inflación afectará las ventas de esta celebración. Ganas de estar cerca y mostrar afecto no faltan, el problema es que no alcanza.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ANPEC como es costumbre, presenta la variación de precios que ha habido a lo largo de la pandemia en los regalitos más populares de esta celebración, resultando un incremento de precios promedio de un 60%. Atrás quedaron los abrazos, los saludos de mano y los besos en la mejilla al encontrarnos.

Quién iba a pensar que en 16 años el mundo iba a girar de tal manera; baste recordar la campaña de alcance mundial “Abrazos gratis” iniciada en 2004 por el australiano Juan Mann, de esto pasamos a la sana distancia de metro y medio obligada por Covid en un abrir y cerrar de ojos.

“No más abrazos, no más cercanía, nuestros excesos y nuestro estilo de vida depredador nos obligaron a alejarnos. La humanidad se enfrió en los últimos 2 años entrando a una sequía emocional. Las parejas de novios no se pudieron encontrar más y los que buscaban pareja no pudieron salir a ligar; los amantes dejaron vacíos los moteles garaje, ya no hubo filas de autos en quincena ni en fines de semana; los estudiantes no pudieron intercambiar sus cartas de amor y regalos sorpresas, se quedaron sin llevar el “desinteresado presente” a sus maestros; los esposos encontraron la coartada perfecta para economizar el gasto de la cena en restaurante, celebrando en casa, en solitario”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Precios de los regalos del San Valentín

La venta de arreglos florales se redujo a manojos en el mejor de los casos, por falta de solvencia; en cambio, los chocolates hicieron su agosto en sus distintas presentaciones, no obstante que en algunos bares del país buscaron condicionar la venta a menores solo en compañía de un adulto o tutor exponiendo a los menores a realizar compras a escondidas con extraños, dando al traste a la icónica campaña de Chabelo en contra del abuso a menores. “Mucho ojo, di no, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas”.

Las oficinas Godinez llevan meses sin barullo por home office, traduciendo la tradicional taza grabada con corazones, rellenas de Kisses, en un meme enviado por Whatsapp. Sin lugar a dudas, la pandemia del “covid congeló al amor en el mundo.

Este 14 de febrero será otro 14 de febrero con desamor por covid

A continuación, se presenta una tabla de los precios de los diferentes años y las variaciones de los productos

“El cuarteto de Liverpool labró en música una enorme verdad: “Todo lo que el mundo necesita es amor”, no más guerras, odios, ni egoísmos; sin embargo, pareciera que el virus del Covid tuviera mayor conciencia que nosotros y al darse cuenta que la humanidad no aprende a amarse decidió infringirle su castigo: nos aisló, confinó y encarceló en la penitenciaria de más alto riesgo: la de nuestras conciencias. El Covid vino a encararnos con nuestras conciencias. Nos obligó a vernos al espejo por largo tiempo. Y sí, por dantesco que pareciera ser: eso somos y eso hacemos. Esta toma de conciencia vino a confirmar la máxima de que el desamor es una forma más de amar”, concluyó Rivera.

RECOMENDAMOS Las compras online, las favoritas en San Valentín

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar