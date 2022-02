Similitudes entre el “match ideal” y la última milla

Precisamente ahora que entramos al mes donde muchos sentimos esa chispa por celebrar a nuestros seres amados, ya sea una pareja o nuestros amigos, surge esa necesidad de demostrar afecto y cariño a personas especiales. A pesar que llegó la cuarta ola de COVID. En México, difícilmente pasa desapercibido un día el 14 de febrero. Y aunque las parejas estén a la distancia, la tecnología puede hacer el match a través de las entregas inmediatas, así puedes mandar y recibir un detalle de manera rápida y muy simple, cuidando tu salud y la de aquellos que te importan.

Hoy en lugar de tener como nuestro aliado en el amor a Cupido, es más conveniente tener a la mano alguna app de envíos de última milla, porque gracias a ellas podemos llegar hacia las personas que queremos mandando y recibiendo regalos.

El en 2021 México más del 80% de las personas festejaron San Valentín, y de acuerdo con la consultora Kantar, el 40% de los mexicanos celebró en sus casas con un desayuno o comida, mientras el 32% tuvo su día de maratón de pelis y series.

Cabe destacar es que, de acuerdo con un estudio de Picodi, plataforma global de compras inteligentes, el 25% de las mujeres mexicanas pidió comida a domicilio para celebrar el día de los enamorados.

La última milla y el amor

La última milla y el amor, ¿se parecen?

Créanlo o no, lograr la entrega perfecta es muy parecido a buscar el amor, y ese es un punto importante para aprovechar estas plataformas para festejar el día de San Valentín. Por ejemplo, obviamente todos queremos un amor que nos haga sentir valorados, y así también pasa con las apps logísticas, debes buscar la mejor calidad en el servicio y que te dé un plus de confianza y seguridad.

¿Qué otras similitudes podríamos encontrar entre estos dos factores? Cuando estamos enamorados, damos y buscamos atención personalizada, hablamos mucho tiempo con ese crush o a la persona que estamos conquistando, queremos saber todo sobre él o ella y en la logística es igual. La plataforma debe conquistarte dándote toda la atención y despejar las dudas que tengas al momento de mandar tu obsequio.

La seguridad y la confianza son un must have para cualquier relación, llámese sentimental, comercial, familiar, etc. En el mundo de la última milla, la seguridad (y el amor hacia los clientes) se demuestra a través de la trazabilidad y el monitoreo constante y a tiempo real de un envío. Muchas veces, las cosas en pareja se dan muy rápido, y aunque dicen que en las relaciones esto no es muy bueno, en el mundo de las entregas a domicilio, mientras más rápido, mejor; por lo que esta similitud puede resultar positiva y factores como la optimización de rutas y las paradas continuas en un mismo trayecto, son garantía de que las cosas van a suceder muy, muy rápido y con garantía de buenos resultados.

Finalmente, hablemos del cuidado del corazón. En el amor es indispensable encontrar a alguien que no te lastime y cuide tus sentimientos; y de la misma forma, tú debes cuidar de los sentimientos de tu persona especial. ¿Cómo se puede relacionar eso con una industria como la última milla?

Cuidar el corazón es transportar y entregar, en tiempo y forma y sin ningún rasguño, cualquier producto enviado. Y esto se logra a través de la base de socios conductores, de entre los cuales puedes seleccionar a tus favoritos y tener la tranquilidad de que esas flores, o esa cena especial llegará sin ningún problema.

Como has podido leer, el match ideal para dar un regalo en este complicado San Valentín ya no se da con el flechazo del buen Cupido, sino a través de un aliado motorizado que pueda entregar, de forma eficiente, ese regalo para la persona amada o los ingredientes para una buena comida entre amigos. Conoce más sobre las soluciones de Lalamove y no dejes de festejar esta fecha ni de mostrar cariño a quienes te rodean.

