Nuevos creadores de contenido surgen todos los días para lucirse en nuestros feeds con ideas creativas. Sin embargo, ese mismo crecimiento también significa mayor competencia para los creadores.

Para llamar la atención de una audiencia que tiene muchas opciones, es necesario que tus videos tengan buena calidad. Y aunque contar con un teléfono inteligente ya es un gran avance, existen otras herramientas que pueden darle impulso a tus videos.

Desde que Kwai llegó a México, millones de usuarios han vivido la experiencia de crear y consumir contenido audaz y auténtico a través de la plataforma.

Kwai comparte lista de los gadgets más básicos y sencillos de conseguir para que lleves tus videos a otro nivel.

Herramientas para crear contenido de calidad desde casa

1. Aro de luz

Si necesitas controlar la iluminación en casa por falta de luz natural, un aro de luz puede hacer el truco. Contar con uno te permitirá tener una estética definida y te hará lucir mejor frente a la cámara de tu celular, con un toque más profesional.

¿Y si no tienes aro de luz? Entonces puedes utilizar una lámpara de escritorio o incluso la lámpara de otro celular para lograr esa iluminación extra.

2. Fondo

Si en tu casa no tienes un fondo que te encante, siempre puedes armar uno tú mismo. Lo único que necesitas es elegir el color y buscar papel que no refleje. De igual forma, puedes recurrir al papel tapiz autoadherible, con algún diseño atractivo o bien, a vinyl de un color neutro si quieres que se ponga menos atención a tu fondo pero que se vea uniforme.

¿Y si no puedes conseguir tapiz o vinyl? Entonces busca una sábana de color neutro, plánchala y cuélgala en la pared en donde quieras grabar. También puedes apoyarte de los fondos de tu casa que te gusten, como un librero o una pared donde tengas plantas.

3. Tripié

Tener un tripié para sostener tu celular mientras grabas es indispensable para hacer videos más versátiles. Tener las manos libres te ayudará a tener más confianza y soltura frente a la cámara,además podrás grabar en diferentes posturas y desde mayor distancia. Si no puedes conseguir un tripié, entonces un selfie stick puede ser una buena herramienta para comenzar.

¿Y si no encuentras un tripié? Entonces ponte creativo y apila libros para apoyar tu celular, o colócalo en una repisa recargado en algún objeto firme.

4. Lentes para celular

Para hacer videos más interesantes, puedes invertir en un kit de lentes que te permitan grabar con más detalle y más ángulos. Estos te ayudarán mucho sobre todo si grabas en la calle o cuando estás de viaje, y la inversión vale la pena en relación a la calidad que obtendrás.

¿Y si no puedes conseguir lentes? No te preocupes, los filtros de Kwai ayudarán a darle personalidad a tu video. Prueba y experimenta con todos los que hay disponibles hasta que encuentres el filtro perfecto.

5. Disco duro externo

Si vas a grabar mucho contenido, importa que cuentes con un disco duro externo para que vacíes ahí el material que vayas tomando y siempre tengas un respaldo de todas tus creaciones. Si tienes tu celular despejado, funcionará mejor.

¿Y si no cuentas con un disco duro? Entonces ponte el propósito de vaciar tu celular seguido y quita todo el contenido que ya no utilices: fotos repetidas, videos que hayan salido mal y que no pienses subir, y cualquier otra cosa que ocupe espacio pero que no vayas a utilizar en el futuro.

Con estas herramientas básicas puedes empezar a generar contenido más profesional. Notarás un gran cambio cuando integres estos básicos y si tu contenido es original y audaz, tendrás un combo que te hará imparable.

Como dato extra, te recomendamos visitar tus cuentas favoritas para ver los videos de los creadores con atención y reparar en detalles técnicos que antes no habías visto como fondos, encuadres y calidad de sonido, para que intentes replicarlo.

No olvides seguir cuentas como @Lopeztips, quien tiene muchos trucos para edición de videos que son fáciles de aplicar (entre otras recomendaciones para aprovechar la tecnología en general), o tomar en cuenta los consejos de @GirlBiz para grabar videos.

También te sugerimos revisar el perfil de @charlieBrowwwn, quien en todo momento te dará los mejores consejos para darle un mejor uso a tu cámara al momento de grabar, además de diferentes hacks que permitirán tener tú celular con las últimas actualizaciones y novedades.

Por último, @marymarpalaciossp te dará los mejores consejos de qué filtros usar y dónde encontrarlos dentro de Kwai. Ella será una gran aliada al momento que vayas a crear tus videos, ya que te sorprenderá la cantidad de filtros que hay desde lo más chistosos hasta los que pueden darle una mayor intención a tu video.

