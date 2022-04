Los líderes de áreas en las startups que son clave para el crecimiento

Las start-ups en expansión buscan atraer al mejor talento que pueda aportar con los ambiciosos planes de crecimiento. Como expertos en selección de talento, Robert Walters comparte cuáles son los cargos más buscados, en qué momento contratarlos y da algunas recomendaciones sobre qué buscar en un candidato y las preguntas que pueden ayudar en el proceso.

Head of Product

Tu producto / servicio resuelve un problema importante para tu mercado objetivo y la adopción de los usuarios ha sido muy buena por lo que necesitas seguir mejorando el desarrollo, cuidar que la coordinación con diferentes áreas funcionales fluya y que se pueda mantener la estrategia de producto.

Como fundador, es probable que hayas desempeñado el papel de jefe de producto durante algún tiempo, sin embargo, al contratar a un líder de producto necesitarás ceder parte de la responsabilidad.

Experiencia deseable del Head of Product

Promedio de 3 a 8 años de experiencia en el producto

Han creado (y posicionado) un producto para una audiencia similar

Capacidad demostrada para trabajar bien con ingenieros, diseñadores y analistas de datos

Habilidades de gestión y liderazgo

Principales errores al buscar un Head of Product

Contratar a una persona de producto demasiado senior

Buscar a alguien que ya ha tenido un título de VP

Limitar tu búsqueda a las principales empresas tecnológicas

No poder alcanzar sus expectativas de compensación

Personas sin interés o pasión por tu producto

Preguntas que puedes hacer al buscar un Head of Product

¿Cuál es tu estrategia para unificar un equipo de producto y cómo generas entusiasmo en el equipo sobre el producto?

Háblame de tu relación con ventas, atención al cliente e ingeniería

¿Crees que puedes enseñarle a alguien a ser un buen gerente de producto? ¿Cómo?

Háblame de los productos o funciones que no terminaste de crear. ¿Por qué?

¿Cómo describirías tu proceso de creación de una hoja de ruta del producto?

¿Qué cambiarías del producto en este momento?

Rebeca Márquez, Head of Sales & Digital Recruitment en Robert Walters Chile comenta: “El liderazgo de un Head of Product y la sinergia con la dirección será fundamental para guiar la estrategia hacia las mejoras, adopción y trabajo en equipo”

Los líderes de áreas en las start-ups que son clave para el crecimiento

Head of Engineering

¿Qué es lo que quieres que logre tu nuevo Jefe de Ingeniería? Recomendamos formular un plan de 30-60-90 días y comunicarlo durante el proceso de la entrevista. ¿Será esta persona práctica (todavía haciendo algo de codificación)? o estarán ahí para ayudar a construir un equipo de ingenieros, liderar la estrategia, y comunicarse con el equipo de Producto? Decide si quieres un Jefe de Ingeniería que es operativo o líder de equipo.

Resiste la tentación de contratar al ingeniero con la experiencia ideal en empresas tecnológicas. Si esperas que el jefe de ingeniería desarrolle un equipo debajo ellos, deben ser un líder inspirador. Si estás armando el equipo.a través de tus redes personales, busca a un perfil con profundas habilidades interpersonales que cuente con habilidades técnicas.

Experiencia deseable del Head of Engineering

No asuma eso porque su pequeño equipo de ingeniería está funcionando sin problemas ahora

que no necesitarás un Líder de área. La contratación para estos roles es un proceso largo

Experiencia Deseable:

15 años de experiencia

Full stack

Experiencia en lanzamientos

Experiencia como representante de la marca

Liderazgo

Puede hablar abiertamente sobre los errores que han cometido y lo que han hecho para corregirlos

Principales errores al buscar un Head of Engineering

Las habilidades de codificación son importantes, pero para un rol de Jefe de Ingeniería debe ser centrándose en sus capacidades de liderazgo.

Los ingenieros senior pueden estar buscando un rol más estratégico.

Tener un proceso de entrevista lento: Los candidatos fuertes de ingeniería tienen una gran demanda, un proceso de entrevista rápido será la clave para seleccionar a los mejores candidatos

Preguntas que puedes hacer al buscar un Head of Engineering

¿Cuál fue tu experiencia haciendo crecer a tu equipo en tu experiencia anterior?

¿Crees que podrías haberlo hecho mejor?

¿Tu expectativa es hacer una codificación práctica o prefieres algo más estratégico?

¿Cuál es tu proceso para enviar comentarios a otros ingenieros?

¿Puedes dar un ejemplo de un momento en el que tuviste que entregar comentarios difíciles a alguien?

¿Cuál es la mejor manera de construir una sólida cultura de ingeniería?

Crea un problema falso. Pregúntale al candidato cómo lo resolvería

En tu opinión, ¿cómo es un buen proceso de diseño y por qué?

Álvaro Ruiz, Head of IT & Digital recruitment en México agrega: “El desarrollo ágil, ser capaz de acelerar procesos, implementar mejoras en tiempos record y poder liderar equipos técnicos son las principales habilidades que se buscan en un Head of Engineering.”

Head of Marketing

Puedes tener un producto estelar, pero sin una estrategia de comercialización, tus esfuerzos pueden no tener resultados. Mensajes coherentes, una estrategia de lanzamiento, contar material para tu equipo de ventas, y las relaciones son necesarios para escalar un negocio exitoso. Es importante comprender los objetivos a corto y mediano plazo que tienes para marketing y contratar a alguien con experiencia para impulsar campañas de marketing novedosas y relevantes a largo plazo.

Puedes buscar a alguien enfocado a marketing de rendimiento, productos o marketing creativo/de marca. Incluso buscar un “generalista” (es decir, alguien con experiencia en cada una de estas áreas) Busca a un perfil con hambre y que esté entusiasmado con el desafío de ser el primero en construir el área.

Experiencia deseable del Head of Marketing

7-10 años de experiencia

Experiencia en tu industria en particular o en marketing para tu público objetivo

Experiencia práctica reciente en la gestión de personas y campañas

Es experto en medir, analizar y comunicar la efectividad de campañas de marketing

Entiende cómo analizar su impacto y habla en números y estadísticas sobre sus resultados durante el proceso de entrevista

Observador de la micro y macroindustria y las tendencias del mercado

Principales errores al buscar un Head of Marketing

Contratar simplemente porque proviene de una empresa atractiva. Identifica si realmente es su conjunto de habilidades la/o que lo llevó a crecer dentro de esa empresa o si el producto ya era excepcional.

Esperar que los especialistas en marketing hagan “trabajo gratuito” durante el proceso de entrevista. Si deseas evaluar la habilidad de un especialista en marketing con un proyecto o tarea, asegúrate de que tome una cantidad de tiempo razonable y que gire en torno a un tercero neutral (no tu producti).

Intentar evaluar sin estar tan familiarizado con marketing: Apóyate de asesores o especialistas en marketing senior dentro de tu red para apoyar durante el proceso de la entrevista.

Preguntas que puedes hacer al buscar un Head of Marketing

¿Qué hiciste en los primeros 90 días de tu último cargo y cómo lo hiciste?

Describe una campaña de marketing exitosa o un lanzamiento de producto que realizaste en el pasado.

¿Cuál es tu estilo de gestión y qué es lo que te resulta más desafiante?

En tus roles anteriores, ¿cómo trabajaste con ventas, productos e ingeniería?

¿En qué área de marketing tienes menos / más habilidades

Laura Guerrero, Marketing Consultant en Robert Walters Chile considera: “Al conversar con clientes sobre el perfil de marketing que buscan aún existen muchas dudas y confusiones sobre el perfil que creen necesitar, algunos pueden buscar un rol de diseño, de publicidad, de Community Management o estrategia general. Tener claro el rol y las actividades, facilitarán el encontrar al perfil ideal para el cargo y logro de objetivos.”

Head of Design

Un mal diseño puede hacer o deshacer fácilmente un producto. Un Head of Design no solo es esencial para desarrollar el reconocimiento de marca, crear experiencias de usuario positivas e investigar a sus clientes: también es la clave para atraer a más diseñadores más adelante.

Tan pronto tengas un Jefe de Producto y un Jefe de Ingeniería, es hora de contratar un Jefe de Diseño. ¿Necesita un diseñador visual o un diseñador de interacción y experiencia del usuario? Algunos diseñadores son hábiles tanto en el diseño de productos como en la dirección creativa, pero suelen ser más hábiles en un área que en otra. La mejor contratación de ‘Jefe de diseño’ suele ser un diseñador cuyo conjunto de habilidades es más fuerte en el lado del diseño del producto, pero que también puede participar y hacer trabajo de dirección creativa cuando sea necesario. Si

Experiencia deseable del Head of Design:

Alrededor de 4-6 años de experiencia

Ha liderado proyectos de diseño con otros equipos multifuncionales

Apasionado por tu producto y empresa

Cómodo con falta de estructura

Ha manejado un pequeño equipo de diseñadores antes (1-5), o proyectos de diseño mientras asesora a diseñadores junior

Alguien con la capacidad de crear una cultura de diseño

Preguntas que puedes hacer al buscar un Head of Design

Cuéntame sobre un producto que diseñaste y cómo trabajaste de manera interfuncional con los equipos de ingeniería y producto.

¿Cómo interactuas con otros diseñadores?

¿Cómo prefieres recibir retroalimentación?

Háblame sobre un conflicto que tuviste con un ingeniero en algo que diseñaste

¿Cuál es el logro de diseño que más te enorgullece? ¿Cuáles fueron los pasos que te llevaron al producto terminado?

¿Cuál es tu diseño de producto favorito actualmente en el mercado y por qué?

Sophía Pereznajera, Marketing Consultant en Robert Walters México agrega: “El diseñador fundador de una startup tiene una influencia mucho mayor en el diseño que experimenta el usuario final. Un mal diseño es costoso. Si no se toma el tiempo de investigar cómo interactúan los clientes con tu producto, terminarás construyendo un producto que nadie quiere.”

Head of People

Los recursos humanos están lejos de ser lo que solían ser. Atrás quedaron los días en que la función de recursos humanos era llevar registros, administrar paquetes de compensación y reaccionar ante conflictos de oficina. Los profesionales del talento son mucho más estratégicos que reactivos, construyendo cultura e incorporando los procesos que ayudan a enfocarse en lo que es importante.

Los equipos pequeños de 5 a 10 personas pueden funcionar fácilmente por su cuenta. Equipos un poco más grandes de 10-25 probablemente puedan requerir un Office Manager. Es cuando estás más cerca del equipo de 50 personas que empieza a surgir la necesidad de contar con una figura de recursos humanos.

¿Tu objetivo principal es contratar un equipo diverso e inclusivo? ¿Estás apuntando a crecer exponencialmente? ¿Deseas implementar una estructura y una política para establecer la equidad? ¿Cómo funciona la gestión del desempeño? ¿Cómo son tus compensaciones? ¿Cuál es el proceso para el manejo de promociones? Piensa en cuáles son tus metas de crecimiento para el próximo año.

Preguntas que puedes hacer al buscar un Head of People

Cuéntame sobre tu relación profesional más desafiante y cómo la enfrentaste

¿Cuál es el dilema ético más retador al que se enfrentaste y cómo lo resolviste?

¿Qué programas incorporaste en tu última empresa que ayudaron a mejorar la cultura empresarial? ¿Cómo sabes que mejoró?

¿De qué manera contribuirías a la dirección estratégica de la empresa?

Basándote en lo que sabes sobre la empresa, ¿cómo cambiaría la estructura organizacional y por qué?

Contar con el talento clave en un momento de crecimiento es crucial para lograr las metas organizacionales, posicionar la start-up y construir una cultura organizacional sólida que pueda ser escalable con el tiempo.

