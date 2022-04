La inflación se ha convertido en un fenómeno estructural en nuestra economía con más de 5 meses con más de un 7% y más de un 12% promedio de inflación no subyacente. Sin democracia económica no hay democracia política.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, (ANPEC) da a conocer la variación de precios de la canasta básica registrados del 15 de marzo al 15 de abril en el sondeo de mercado efectuado en 14 Estados de la Republica (CDMX, Edo Méx, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Zacatecas, registrando los siguientes aumentos:

chile serrano 177.78%

naranja 80%

aguacate 66.67%

jitomate 63.64%

tomate 45%

azúcar 28.57%

huevo 26.67%

aceite 22.22%

lentejas 20%

cebolla 20%

tortilla 20%

arroz 18.75%

limpiador de pisos 12%

papel higiénico 11.54%

lata de atún 10.53%

¿Qué hacer para abatir la desigualdad?

“Lamentablemente, el comportamiento de precios se mantiene al alza como en los últimos meses, consintiendo el hecho que la INFLACIÓN es un fenómeno estructural y no pasajero en nuestra economía. En marzo la inflación fue de 7.45% y la no subyacente de 9.45%“, comentó Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la ANPEC.

La tentativa gubernamental de pretender controlar la inflación, fijando precios máximos a los productos, a todas luces resulta ser una medida contraproducente como ha quedado demostrado a lo largo de la historia. Respecto a la elevación de las tasas de interés por parte del Banxico para “atemperar” la escalada inflacionaria es una medida obligada, ya que, habría que preguntarse qué inflación tendríamos si Banxico no inyectara ese oxígeno al mercado. La respuesta es obvia, padeceríamos una mayor inflación.

La decisión de Hacienda de no cobrar el IEPS a gasolinas y diésel le ha significado dejar de recaudar más de 50 mil millones de pesos y en algunos lugares del país se reporta escasez de diésel que empieza a afectar al transporte público federal de carga, presionando el abasto de los productos.

Todo indica que esta turbulencia incidirá en el comportamiento del mercado nacional y este 2022 cerraremos con una tendencia alcista de precios, preludio de nubarrones inflacionarios por venir en el 2023, ya que, el próximo año nuestra economía resentirá una mayor incertidumbre, producto de los jaloneos de poder por la sucesión presidencial.

La agenda nacional cada vez más cargada por notas discordantes que nos enfrascan en litigios con nuestros principales aliados comerciales: “Mucho ruido y pocas nueces”, como dice el refrán. Este clima no favorece la llegada de nuevas inversiones, al contrario, las ahuyenta; se debe decir el enunciado completo: “sin nuevas inversiones no lograremos reactivar nuestra economía.

Nuestro país ante el mundo es la profunda desigualdad económica, la brecha social abismal que existe entre unas cuantos que todo lo tienen y la gran mayoría que nada tiene. México no puede explicarle al mundo como un solo hombre tiene una fortuna de más de 80 mil millones de dólares en un país con más de 60 millones en la pobreza y pobreza extrema.

Luego entonces, ¿cuál debiera ser la pregunta a la sociedad mexicana? “this is the question”, esta es la pregunta: ¿Que hacer para abatir la desigualdad y construir una sociedad más justa e igualitaria? Entendamos: No hay democracia política sin democracia económica. Parafraseando a Flores Magón: Sin democracia económica no hay democracia política.

Todo alegato político que no ponga al centro el cómo elevar de “manera efectiva” las condiciones de vida de los más de 11 millones de hogares mexicanos es una discusión baladí, bizantina e intrascendente. Tanta discusión para caer en lo mismo es un absurdo.

#PorUnaSociedadMásJustaEIgualitaria

