Cómo funciona el pago contra reembolso

El texto fue diseñado específicamente para todas las personas que se encuentran inmersas en el mundo digital y en el mundo de las ventas en línea. Pero sobre todo, este artículo es para comerciantes y consumidores del ecommerce, que además tienen el interés de experimentar el método de pago contra reembolso.

Por ello, se presentan los cuatro métodos de pago más populares actualmente.

Tarjeta de débito o crédito: Para el comprador, este método implica el pago al momento de realizar la transacción, con o sin intereses. Para el vendedor, implica un cobro rápido a cambio de una comisión que le descuenta el banco.

PayPal: Prácticamente, es una billetera virtual que se utiliza para realizar pagos a través de Internet, sin necesidad de introducir datos bancarios en cada una de las tiendas.

Financiación: El vendedor ofrece la posibilidad de fraccionar el pago de la compra en plazos. Este método se suele utilizar en compras donde el importe es muy elevado, facilitando así la venta del producto.

El cuarto método de pago es el pago contra reembolso.

El pago contra reembolso es mayormente conocido por el concepto COD (Cash On Delivery), o también como pago contra entrega. Y como se mencionó anteriormente, pertenece a una de las formas de pago del ecommerce.

Consultando la definición del diccionario, la Real Academia define el concepto como “devolver una cantidad a poder de quien la había desembolsado”. Es decir, que el método contra reembolso proporciona más seguridad para los consumidores. ¿Por qué? Porque esta práctica de pago ofrece la facilidad de comprar productos en línea sin la necesidad de pagar al instante. Ya que el pago se debe realizar hasta el momento en el que se entrega el producto, en el domicilio del cliente. En este caso, el pago puede realizarse con tarjeta o en efectivo.

¿Cómo funciona la compra contra reembolso?

El cliente realiza el pedido en el ecommerce, seleccionando el método de pago contra reembolso. Si es la primera vez que el cliente compra con esta opción, se le pedirá que agregue su nombre, apellido y dirección.

En este caso, el negocio en línea debe tener previamente un acuerdo con la empresa de mensajería, para enviar este tipo de pedidos.

Cuando el comprador recibe el pedido contra reembolso, deberá pagar en ese mismo momento al mensajero. Ojo: El pago contra reembolso suele tener gastos extra, ya que la mensajería solicita una comisión por mover dinero y hacer la transferencia correspondiente a la tienda.

Hay mensajerías que antes del pago permiten al cliente abrir el paquete y comprobar que el pedido se encuentre en buen estado. Sin embargo, hay otras mensajerías que únicamente permiten verificar el estado externo del paquete.

Y por último, la empresa de mensajería es la que hará llegar el pago del pedido a la tienda en línea.

Antes de comenzar con los pasos de cómo enviar tus paquetes contra reembolso (te adelantamos que es muy sencillo), te proporcionamos el proceso por el que pasará tu envío.

Cómo funciona el pago contra reembolso

Ventajas del pago contra reembolso

El servicio de pago contra reembolso ofrece múltiples beneficios que impactan directamente la probabilidad de que un consumidor termine de concretar un pedido. Estas son las ventajas para implementar el pago contra reembolso.

Mayor preferencia por parte de los clientes

El pago contra reembolso ha ayudado a aumentar la tasa de compra de las tiendas en línea. Esto se debe a la seguridad que le brinda al cliente, ya que reduce el riesgo de que el cliente pierda su dinero. Además, en caso de que el servicio de mensajería de comercio electrónico entregue un producto diferente o defectuoso, el cliente puede devolverlo fácilmente sin realizar el pago.

Es seguro para el comerciante

El método de pago es atractivo para los consumidores. Por ello, proporciona incremento de ventas, brindándole al consumidor la seguridad de crecimiento empresarial. Además, este método de pago puede reducir el número de quejas de los clientes. Porque es un método de pago muy personalizado, lo que hace que el margen de error sea menor.

Desventajas del pago contra reembolso

Anteriormente, habíamos mencionado dos de las desventajas generales: El monto máximo, y el limitante de que el cliente no puede abrir el paquete antes de haber pagado.

Limitaciones para los pagos

Los pagos contra reembolso, limitan al vendedor porque la remuneración tarda más de lo esperado. Esto se debe a que cuando el vendedor se asocia con un servicio de mensajería, generalmente toma mucho tiempo antes de que el dinero recaudado a través del contra reembolso se transfiera a la cuenta del vendedor. Mientras que en las tarjetas de crédito y débito el pago es instantáneo.

Inseguro para el proveedor

Este método de pago puede llegar a ser inseguro para los vendedores, ya que algunos clientes cambian de opinión sobre el producto que eligieron cuando el vendedor ya ha realizado el envío. En este punto de la pasarela de venta, el vendedor ya habrá incurrido en costos de transporte, que sin duda se acumulan en una pérdida para el negocio de comercio electrónico.

Una vez que la estructura del sistema de pago contra reembolso, sus ventajas y desventajas, puedes analizar y tomar la decisión con mejor conocimiento de si es viable incorporarla al sistema de pago de tu empresa.

En caso de que hayas decidido incluir el pago contra reembolso, o simplemente quieras experimentar con este sistema innovador, hemos preparado para ti los pasos que debes seguir para tener un buen comienzo. Todo esto, por medio del Pago contra reembolso en Ecwid.

Previo a colocar la opción de Pago contra reembolso en tu sitio web, debes acudir con tu servicio de mensajería, para ver si ellos proporcionan el servicio. En caso de que sí tengan ese servicio. Puedes continuar con tu envío contra reembolso.

Ya que esté listo tu paquete, este debe ser sellado y empaquetado de acuerdo a los estándares de calidad y después, se puede llevarlo al servicio de mensajería. Ojo, tú serás el que pague el servicio de transporte y la dirección exacta donde se debe hacer la entrega.

Al terminar con el proceso, solo resta esperar que tu servicio de paquetería entregue el producto a tu cliente. Una vez que el paquete haya sido entregado, debes esperar unos días para cobrar el dinero de tu venta (te adelantamos que es una de las desventajas).

Las limitaciones para los pagos contra reembolso

A pesar de que es un proceso bastante ameno, y que este ofrece mucha seguridad a los consumidores, es necesario destacar algunas de sus limitaciones. Las cuales podemos clasificar como generales y particulares. Comencemos por dos limitaciones generales, que los consumidores pueden experimentar:

La primera es que existe un monto máximo de compra por destinatario. Por lo tanto, no es posible hacer compras mayores a cierta cantidad. La sugerencia es que antes de concretar tu pedido revises las políticas del vendedor, para verificar si lo que pediste entra en las políticas del monto. Por otro lado, si eres vendedor, te recomendamos que especifiques esta pauta dentro de tus políticas de compra, para evitar cualquier malentendido con tus clientes.

La segunda limitación tiene que ver con la poca probabilidad de que el cliente abra el paquete para verificar el estado de su compra. (A menos, de que el cliente haya solicitado este beneficio, en las especificaciones de su pedido, y el vendedor lo haya autorizado).

Pago contra reembolso en Ecwid

El pago contra reembolso de Ecwid pertenece a su amplia línea de pagos fuera de línea. La cual emerge de la necesidad de los clientes, que prefieren no pagar usando una tarjeta de crédito.

Este tipo de pagos (manuales o fuera de línea) permiten a los clientes aceptar pedidos en línea con pagos realizados fuera de la línea del pedido. Esto incluye el pago contra reembolso, pedidos telefónicos, cheques o transferencias bancarias.

¿Cómo funciona en Ecwid?

Con el método pago contra reembolso (Cash on Delivery), no se realiza ningún pago en el sistema de la tienda al realizar el pedido.

Cuando el cliente haga su pedido, se le mostrará la información y las instrucciones que tú proporciones. El pedido estará “En espera del pago”. En el momento en que recibas el pago, podrás establecer manualmente el pedido como Pagado (u otro estado del pedido cuando este se procese).

¿Qué es el Pago contra reembolso? Guía para dueños de tiendas en línea | Agregue una tienda en línea GRATIS en 5 minutos

Además, el pago contra reembolso (Cash on Delivery) de Ecwid tiene diversas ventajas. Tales como gestionar clientes, lo que significa que cada vez que un nuevo cliente realice una compra, por medio de pago contra reembolso, o cualquier método de pago en Ecwid, el nombre del cliente aparecerá en la lista de clientes del comerciante. Asimismo, el comerciante puede crear grupos de clientes; que permite que seleccione a sus clientes por criterios: Clientes mayoristas, B2B, clientes VIP, etc.). Incluso utilizar esas selecciones, para saber a qué clientes puedes ofrecerles descuentos, etc.

También, por medio de Ecwid será posible buscar y filtrar clientes; esta función tiene el objetivo de que sea más accesible para el comerciante buscar el número telefónico y correo electrónico.

¿Qué precio debo poner en el servicio contra reembolso de mi tienda ecommerce?

Aceptar un pago contra reembolso en tu tienda online es una opción que debes analizar muy bien. Debido a que su costo es algo elevado.

En sí, los precios de tu catálogo de productos no aumentan. Lo que hace más costoso un contrareembolso, además del cobro de envío, es la comisión que cobran las empresas de paquetería por realizar el cobro y por tener que llevar dinero en efectivo de un lado a otro. Esta comisión depende de la empresa de paquetería

Por lo tanto, al implementar el pago contra reembolso en tu tienda online deberás notificar a los clientes que decidan pagar con esa modalidad que se aplicará un cargo extra en el cobro para cubrir las comisiones de envío.

Conclusión

Los métodos de pago son una de las partes más importantes de la concreción de las ventas en línea. Y sobre todo cuando se trata del pago contra reembolso; que indudablemente proporciona ventajas muy poderosas al consumidor, como no poner en riesgo su dinero.

Este método puede ser muy valioso si lo que buscas es incrementar la confianza del consumidor en tu tienda en línea. Sin embargo, es importante, que, si vas iniciando, tomes en cuenta. las limitantes que este método puede tener en tu flujo de efectivo, y el tener que correr cierto riesgo en pérdidas con envíos devueltos no cobrados

Quizás la idea de implementar este sistema de pago, te parecía lejana porque creíste que era compleja, pero con Ecwid esta implementación será mucho más sencilla. ¡Comienza ahora!

