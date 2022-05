De acuerdo con Buró de Crédito, el Score de Crédito es un instrumento que te permite conocer la puntuación de tu comportamiento crediticio, te muestra los factores que influyen en tu resultado y ofrece recomendaciones para mejorarlo y poder obtener mejores créditos.

Mientras más alto sea ese puntaje evaluado por Buró de Crédito será más fácil acceder a créditos, mejores tasas y, por ende, a mayor tranquilidad financiera.

El promedio del Score de los créditos liberados en 2021 fueron 691 puntos para los Hombres, y muy cerca las Mujeres con 686 puntos, de acuerdo con el Informe anual de Prestadero “Para qué solicitan crédito los mexicanos 2021”.

Prestadero la primera comunidad de préstamos entre personas en Internet en México, rompe con los mitos que genera el desconocimiento sobre el Score que señala el Buró de Crédito, mismo que revisará toda institución cuando se requiere un crédito o se hace un estudio socioeconómico.

Para Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, existen muchas leyendas urbanas sobre el Buró de Crédito, y desafortunadamente, se han encargado de desinformar a las personas, por lo que a continuación desmiente todas esas leyendas sobre el aterrador Buró de Crédito.

Mitos y Realidades del Buró de Crédito

1. Si estoy en Buró de Crédito, ¿es una mala señal? Este es el mito más común, la creencia de que estar en Buró es algo malo e inclusive algunas instituciones amenazan a sus clientes con ponerlos ahí.

La realidad es que todos los que hemos solicitado algún crédito personal, tarjeta de crédito, tarjetas departamentales, plan celular, o incluso televisión de paga, estamos en Buró de Crédito. Esto está muy lejos de ser algo malo ya que el Buró de Crédito, se encarga de recopilar la información sobre los hábitos con tus créditos, para poder llevar un registro.

A este, se le pone una calificación denominada Score crediticio que entre mayor sea, mejor es el comportamiento de la persona con sus créditos, y así, las instituciones que otorgan créditos pueden tener una referencia de a quien es bueno prestarle y a quien no.

2. El Buró de Crédito es una lista negra. Dentro de las múltiples y erróneas creencias sobre este tema, es que estar en Buró significa que no te prestarán más dinero. Como mencionamos, el Buró recopila la información crediticia de las personas por lo que si en algún momento solicitaste un crédito y no lo pagaste o tuviste dificultades para liquidarlo, entonces, difícilmente te otorgarán un préstamo, sin embargo, no todo está perdido, ya que existen diversas formas de mejorar tu score crediticio y mejorar esta situación.

Por otro lado, si eres una persona puntual con sus pagos y de buenos hábitos financieros, con este registro del Buró, es muy probable que las instituciones financieras te otorguen fácilmente créditos, con buenos beneficios y mejores tasas de interés.

3. ¿Puedo salir del Buró? No, nadie que haya entrado en el registro del Buró puede salir, simplemente se va actualizando la información, ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo manejes tus créditos.

¡Ojo! Es importante que tengas muy presente, que NADIE puede sacarte de Buró o mejorar tu Score a cambio de un pago. Esto es totalmente falso ya que, el Buró de Crédito es una institución independiente de las instituciones financieras, comerciales y gubernamentales, y sólo concentra la información crediticia y el comportamiento que has tenido.

También considera que, incluso después de pagado un crédito, este se conserva registrado por un periodo determinado de tiempo, y únicamente se eliminan registros, conforme a lo establecido en la Ley para Regular Sociedades de Información Crediticia y las reglas generales del Banco de México.

4. El Buró de Crédito es el que decide si me prestan o no. Esto es totalmente falso, el Buró simplemente lleva el registro, las encargadas de decidir si se te otorga un crédito o no o en qué condiciones, son las instituciones financieras y esta decisión la tomarán con base en tu historial crediticio que es el que se refleja en el Buró.

5. El Buró de Crédito viola la confidencialidad de las personas y empresas. Esto no es verdad. ya que no cualquiera puede revisar la información que se tiene en Buró de Crédito pues, no puede ser consultada sin previa autorización de la persona o empresa. Agregado a esto, no cualquiera puede tener acceso a esta información, sólo instituciones autorizadas por el mismo Buró de crédito.

Resumamos: Buró de crédito es una institución independiente de las instituciones financieras, comerciales y gubernamentales, que concentra la información crediticia referente al comportamiento que tanto personas físicas como morales, han tenido respecto a sus créditos. Aparecer en Buró de Crédito no es malo, es aquí donde se concentra el historial de tus tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, planes telefónicos, televisión de paga, crédito hipotecario o automotriz. La forma en cómo pagas tus créditos y/o los atrasos que tienes o tuviste, se encuentran registrados aquí ya que las instituciones financieras reportan tu actividad cada mes.

