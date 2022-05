Tips que todo pymempresario debe aplicar en su estrategia de marketing

Es irreversible la irrupción digital que viven los servicios en América Latina. El mundo está cambiando, y con él, la manera en que los usuarios interactúan con las marcas, por lo que el panorama del marketing evoluciona de manera vertiginosa.

Datos del mercado indican que el patrón positivo registrado en gasto publicitario online sigue su marcha en los principales mercados latinoamericanos. En México, el segmento de publicidad digital está valuado en más de 2 mil millones de dólares anuales, por lo que se pronostica que la participación de publicidad por internet aumente aproximadamente diez puntos porcentuales desde 2020 a 2024, mayormente a expensas de la publicidad televisiva.

Este aumento en la publicidad en línea, se debe en gran medida al crecimiento del e-commerce en la región, quien se estima alcanzará para el 2025 un valor de ventas minoristas de 105.500 millones de dólares, según una publicación de Statista. Esto significa que la publicidad digital se convertirá en el segundo medio más importante de América Latina, y representa un tercio de la inversión publicitaria total en los países latinoamericanos.

“La tendencia es clara. América Latina se está digitalizando de manera acelerada y no se va a detener. Esto ha llevado a muchas compañías a reinventar y actualizar sus estrategias de marketing, no solo para mantenerse en competencia, sino para desarrollar soluciones eficaces ante el dinamismo de los usuarios. Sin duda el consumidor de hace diez años no es el mismo, no reacciona igual y hay que estar preparado para ello”, menciona Aldo Sales Country Manager en México y VP de Comunidad de Coderhouse, la plataforma de aprendizaje en línea y en vivo para el desarrollo de las habilidades digitales demandadas de la actualidad.

En este sentido, el marketing representa una oportunidad importante para el crecimiento de los negocios. De acuerdo con la AMVO, durante el primer semestre de 2021, las PyMES mexicanas aumentaron en un 100% sus ventas digitales, lo que podría representar el 35% de la totalidad de las ventas para los comercios en un año.

Por tal motivo, Aldo Sales, reconocido asesor de selección y crecimiento de pymempresarios, quienes se han encargado del progreso de más de 60 empresas y de liderar la red de mentores y fondos de inversión, comparte importantes tips que todo pymempresario debe aplicar en su estrategia de marketing para comenzar a potenciar tu negocio:

Tips que todo pymempresario debe aplicar en su estrategia de marketing

1. Analiza el ecosistema de tu e-commerce y sus indicadores clave. Estudiar la industria de tu negocio te mantendrá un paso adelante, ya que podrás innovar en los servicios y productos que ofreces para tus clientes.

2. Determina tu cliente objetivo. Conoces a tu target y sobre todo a tu buyer persona, descubre quiénes son, qué les motiva, qué necesitan, qué les preocupa, qué les interesa y todo esto te hace mucho más fácil el trabajo para obtener ideas sobre qué contenido puedes entregarles que sea valioso y significativo.

3. Examina a tu competencia. Monitorear de manera continua a otros jugadores de tu sector te permite conocer mejor su comportamiento y empezar a anticipar qué es lo que harán en un futuro próximo. De esta forma, puedes planear tus propias estrategias para mejorar tu propuesta, mantener y ganar clientes a tus competidores.

4. Crea una estrategia de marketing omnichannel y paid & social media. Vivimos un momento en el que se crean nuevos canales cada día, los consumidores buscan constantemente una experiencia para interactuar con las marcas. Es aquí donde entra en juego la estrategia omnichannel, con el fin de ofrecer una experiencia continua y fluida a través de todos los dispositivos y canales que pueda utilizar un usuario para relacionarse con nuestra marca o producto.

5. Arma un calendario de acciones. Planifica tus contenidos basados en objetivos y metas en tu plan de marketing. Con este calendario no sólo podrás planificar todo el contenido, sino que te evitará estar apresurado pensando en ideas de último momento. Además, ayuda a que tu estrategia esté bien alineada con los propósitos en fechas importantes para transformarlo en ventas.

6. Conviértete en experto de e-mail marketing y SEO. Nuestro contenido compite con millones de contenidos más en la web, por lo que es muy importante dominar estrategias y técnicas de optimización para que nuestros contenidos aparezcan orgánicamente en los motores de búsqueda. Este conocimiento nos posicionará por delante de nuestra competencia.

7. Conoce los alcances del diseño web y UX. Todo producto o servicio se debe al consumidor, por lo que la experiencia del usuario es fundamental en todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. Dominar el diseño UX nos ayuda a diseñar y optimizar un producto para que su uso sea eficaz y agradable.

8. Optimiza costos. Saber reducir los gastos operativos de una empresa más que una forma de incrementar la rentabilidad, también puede ser una manera de generar un gran diferencial competitivo, cuanto más exactos son los gastos, mayor puede ser la inversión en mejoras, además, hace posible implementar una estrategia de precios más agresiva.

9. Domina las herramientas de medición y tráfico web. Una de las reglas básicas que hay que contemplar sobre el marketing digital es medir tus esfuerzos en esa área. Si vas a invertir tiempo y dinero en tu proyecto web es fundamental la medición del tráfico para identificar qué funciona.

10. Da seguimiento al trabajo de postventa. La estrategia que reúne todas las actividades de atención al cliente después de que este ya adquirió un producto y servicio y ha comenzado su uso es fundamental para contar una fidelidad de nuestra marca o producto, ya que las personas buscan hoy experiencias personalizadas y únicas.

“Contar con la tecnología y las herramientas necesarias para potenciar nuestra marca o negocio no es suficiente. Es importantísimo conocer y analizar todas las áreas que intervienen en el día a día de un proyecto de e-commerce: desde el análisis del ecosistema e indicadores clave, pasando por la plataforma para implementarlo, optimización de costos, desarrollo de estrategias, hasta el producto que llega al cliente”, explica el Country Manager de Coderhouse México.

Aldo Sales concluye: “Estamos ante un presente y un futuro desafiante para el marketing. El crecimiento exponencial del consumo digital acercó a las tiendas online con los usuarios, transformando todos los procesos de compra. Por eso es fundamental prepararnos constantemente con cursos y actualizaciones para contar con los conocimientos que nos ayuden a consolidarnos en el mercado. La ultra digitalización en todos los sectores es una realidad en la región, es momento de ocupar esta tendencia para llevar a nuestro negocio al siguiente nivel.”

