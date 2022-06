La comedia es sin duda un género que tiene el objetivo de cambiar el sentido del humor y principalmente genera: sonrisas, risas y diversión. Este género se ha extendido en el mundo con una evolución en todos los sentidos e inclusive ahora está presente en la economía naranja. Algo que, en años pasados, nadie se imaginaba.

Hoy en día, el concepto de los tokens no fungibles (o NFTs) ha invadido desde el arte hasta el humor se agrega a la lista a través de COMEDY MONSTERS CLUB – La comunidad de comedia más monstruosa del mundo con 10.100 NFTs coleccionables el primer club de comedia en Latinoamérica (y el mundo) basado en tokens no fungibles.

Esta misma oportunidad que ofrecen los NFT de crear de manera descentralizada potencia directamente la economía naranja porque facilita la generación de contenidos y arte y acerca creadores y consumidores.

Comedy Monsters Club llega hasta los tokens no fungibles

Comedy Monsters Club es el primer club de comedia que propone como membresía un activo digital coleccionable NFT; estos son 10,100 tokens de monstruos que son activos que aumentan de precio en la medida que el club genera valor. En muchos casos el valor lo da la oferta y la demanda. Los beneficios vienen atados a la propuesta de valor que genera cada NFT en particular para quien lo adquiera.

“Como comediante he tenido la oportunidad de trabajar con muchos humoristas de Latinoamérica y eso ha construido un networking importante. Por otro lado, he estado relacionado muy de cerca con la producción de proyectos de comedia. Entonces cuando me explicaron sobre esta oportunidad de crear comunidades y clubes a través de una aplicación llamada NFT que se sostiene en Blockchain, me hizo todo el sentido y me explotó la cabeza. En menos de 3 meses ya teníamos el concepto inicial del Comedy Monsters Club y salimos al mundo para convocar a os amantes de comedia en Latinoamérica”, señaló Bobby Comedia, Cofounder de Comedy Monsters Club.

El tema Metaverso-NFT es algo que está naciendo hoy

“Estamos viendo cómo se construye frente a nuestros ojos. Sin duda van a ofrecer oportunidad para crear nuevas cosas, pero lo que se siente es que los modelos de negocio que soportan las propuestas se basan en los tradicionales”, señaló Bobby Comedia.

Retos y oportunidades

Los dos retos que se enfrenta este club son: la información y la construcción de proyectos sólidos que demuestren el potencial que hay en esta tecnología. Las oportunidades son: La posibilidad de crear algo nuevo, que se desenvuelva en lo que los emprendedores conocemos como un océano azul y el modelo descentralizado donde los creadores y los consumidores se relacionan directamente sin muchos intermediarios.

Por ello, Bobby recomienda a los nuevos emprendimientos: “Cuando tocamos este tema siempre recomendamos que se acerquen a los proyectos que están naciendo. Ya sea el nuestro u otros. Que vivan desde adentro todo lo que está pasando y de esa manera abrir la mente e irse preparando para generar proyectos o pivoteos que aprovechen la oportunidad que va a traer el Metaverso y la economía digital.”

“La invitación siempre es a informarse, aprender y prepararse para lo que viene. Las oportunidades que va a ofrecer para todos los creadores, emprendedores y empresarios el tema Metavers, NFTs y economía digital pueden ser muy grandes”, agrega el comediante.

El modelo del club social que ayuda a la comunidad del humor

“Nuestro modelo es el de un club social. Nuestros NFTs son unos Monsters, son arte en sí, pero su función principal es la de ser el contrato inteligente que te confirma como miembro del club y que te da acceso a los beneficios que este ofrece”

Para este club fue una oportunidad de generar un aporte social con el proyecto. Hay muchos proyectos que utilizan el humor para generar bienestar como los payasos de hospital y este club aporta para ayudar, aunque sea un poco a que sigan haciendo el bien.

