La transformación digital empezó con la pandemia, pero los hábitos del consumidor en el post covid se obligó a transformarnos a las empresas a ser más eficientes con la interpretación y análisis de datos para la toma de decisiones.

Sodexo recopiló las tendencias de mercado de consumo y cómo en sodexo puede acompañar a las marcas a enfrentar los retos, así como las oportunidades.

El cambio en los estilos de vida, de trabajo y de consumo de la población, genera retos para las marcas: ¿qué está buscando el consumidor?, ¿cómo lograr que nuestros productos o servicios sean relevantes para el consumidor?, y ¿cómo desarrollar fidelidad en torno a nuestras marcas?

La transformación digital y el esquema laboral híbrido han obligado a las empresas a contar con nuevas formas de interactuar y de recolectar datos de sus diferentes audiencias; hoy más que nunca los datos y su interpretación juegan un papel relevante para tomar acción dentro de las organizaciones.

El estudio “El consumidor mexicano: un nuevo journey omnicanal”, desarrollado por Kantar revela que en el país los canales físicos y digitales seguirán conviviendo en el proceso de compra, lo que representa una gran oportunidad para las marcas.

Una medición de Nielsen señala que, en 2021, la participación del comercio electrónico en el comercio minorista global fue del 19%, lo que representa ingresos de $4,938.19 mil millones de dólares. En el caso de México, es del 11,3%.

Nielsen advierte que 44% de los consumidores mexicanos está comprando más en línea que en 2020 y el consumo masivo se ha beneficiado en tal medida.

Según Kantar, conveniencia e-commerce crecen del 20 al 21, por encima del 50%.

De acuerdo con IAB México, Hoy 5 de cada 10 consumidores ya están en un proceso omnicanal.

Como entender y preparar a las marcas en las tendencias de mercado de consumo

El mix online y off line de los últimos 3 meses por canal son:

96% Pequeños negocios

90% Supermercado de forma física

88% Tiendas de conveniencia

70% Tiendas físicas con presencia online

En este sentido es una oportunidad de empezar a hablarle al consumidor online (de manera más segmentada y económica) ya sea para convertir en digital o físico porque hay que entender que el consumidor se informa más y la búsqueda de información previa a la compra se da de manera regular revisando:

58% Precio tienda vs. Internet

45% Ofertas

43% Precio tienda vs. tienda

38% Características del producto

Este consumidor omnicanal, mejor informado, que cobró relevancia en la pandemia, está propenso a dividir el share of wallet. Por lo tanto, para las marcas se vuelve muy relevante entender la evolución del shopper, hablarle en momentos fundamentales y basado en sus insights de consumo, para no perder ese share of wallet que ya habían conquistado.

Según Kantar, en 2019 el 26% de los consumidores visitaban 8 o más canales, esto en 2021 ya representaba el 40% de los consumidores. En nuestro ecosistema Sodexo, hemos visto una evolución del consumidor; entenderla, nos ayuda a ser relevantes para el consumidor y por lo tanto hemos construido clusters para a los consumidores de manera personalizada.

Operativo:

Representa el 18% de nuestros consumidores, H/M 28 a 33 años, estudios escolares de preparatoria.

Principales objetivos: cubrir los gastos esenciales de alimentación, vestido y educación para su familia. Gran nivel aspiracional, le gusta demostrar las cosas que tiene a pesar de sus deudas.

Racional de compra: menor costo / promociones.

Corporativo:

Representa el 6% de nuestros consumidores, H/M 22 a 29 años, estudios Licenciatura (trunca o concluida).

Principales objetivos: estabilidad económica. Hace compras posteriores a tener información necesaria, aunque no precisamente con promociones.

Racional de compra: equilibrio entre costo / calidad.

Social:

Representa el 36% de nuestros consumidores, H/M 34 a 41 años y estudios Maestría.

Principales objetivos: darle lo mejor a su familia, diversifica sus fuentes de ingreso y tiene un fuerte impulso a mantener su estatus. Busca que su experiencia de compra sea rápida, fácil y de buena calidad. Las compras en línea son su medio preferido.

Racional de compra: 100% calidad sin importar el costo.

Conveniencia:

Representa el 20% de nuestros consumidores, H/M 31 a 39 y estudios Licenciatura concluida.

Principales objetivos: ser práctico, tener soluciones a sus necesidades, mayor accesibilidad y eficacia. Es un perfil que genera sus compras en relación con cercanía. No busca promociones, pero prefiere comprar en cadenas como clubes de precio para hacer consumos más eficientes.

Ahorradores:

Representa el 17% de nuestros consumidores, H/M 40 a 51 y estudios Licenciatura, Especialidad o Postgrado.

Principales objetivos: tener la mejor calidad de vida posible, aunque a veces hace sacrificios para lograrlo. Fuerte sentido de equilibrio entre el costo de los productos y la calidad. Se inclina por productos que ofrezcan algún beneficio adicional (descuento, 2×1, producto gratis). Cambia constantemente de marca para maximizar sus gastos y hacer rendir su dinero.

Sabemos que esta transformación nos traerá muchísimo valor. Tanto así que hemos observado que el ticket de nuestros consumidores crece el 19% año tras año. Por ejemplo 20% de consumidores hacen de 6 a 10 transacciones en el mes y el 80% hacen entre 1 y 5, generalmente el 30% de estos se gasta su saldo en los primeros 5 días y el otro 30% lo gasta entre los siguientes 5 y 15 días, por lo que es importante hablarles a los consumidores de manera oportuna, mostrándoles que conoces sus gustos y necesidades e incluso el 30% de nuestros consumidores compran entre las 12 del día y las 6 de la tarde.

Las tendencias de consumo, la compra en supermercados que se llevaba a cabo antes de la pandemia se concentraba en fines de semana, ahora se concentra entre martes, miércoles y jueves. El 50% prefiere marcas saludables, pero el cluster de indulgencia o antojos sigue existiendo. El 27% prefiere supermercados especializados. El shopper, el 65% volvió a comer fuera de casa, y los sábados y domingos son los de mayor recurrencia.

“En Sodexo somos creyentes de entender a este consumidor, de estar siguiendo su evolución todo el tiempo para acompañar a las marcas a no perder esa billetera cautiva con el consumidor. Hoy tenemos más de doce clusters con el objetivo de entender al consumidor”, mencionó Manuela Arango Mejía, Directora de Comercios y Alianzas Estratégicas en Sodexo México

Así es como en Sodexo estos clusters nos ayudan a identificar a nuestros consumidores, sus comportamientos y hábitos de gastos y consumo. De la mano de sus comercios afiliados busca una manera más precisa y oportuna para desarrollar fidelidad en torno a las marcas. ¿Qué conlleva esto? Hay un trabajo detrás para entender, accionar, medir y desarrollar estrategias segmentadas, personalizadas y recurrentes.

Conclusión:

Manuela Mejía concluyó: “La primera tendencia es el comercio electrónico, la segunda es la omnicanalidad, la tercera consumidor educado e informado y el cuarto es el share wallet, es el mayor reto de las marcas y a su vez, es entender al consumidor detrás de la data para poderle hablar de mañera personalizada en un momento relevante, hablarle en su comportamiento de consumo y en sus gustos y búsquedas, no perder el share walllet y las oportunidades es poder explotar la data no sólo de la marca sino del entorno completo de los consumidores. Sin embargos, ellos mismos agradecen la atención y que puede representar fidelidad a la marca”.

Hoy en Sodexo está desarrollando esta transformación para que, entendiendo al consumidor y su evolución desde la data, logre generar una audiencia valiosa de clusters, que responda de manera efectiva y, a través de la fidelidad, maximicen los ingresos de nuestros clientes y afiliados.

