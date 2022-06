Alex González, CEO de@fxalexg es un norteamericano con raíces cubanas dedicado al mercado de Forex, también conocido como divisas que representa una nueva forma de liderar en el mundo del emprendimiento. Su dedicación le han permitido alcanzar cada uno de los proyectos que se propone. Empezó a trabajar a los 15 años como vendedor de café y donas en un Dunkin’ Donuts. Durante la noche se preparaba para analizar el mercado y hacer trading toda la noche, mientras el mercado se movía en la sesión de Londres.

“Entre el 2017 y el 2018 yo quería invertir mi dinero en algún tipo de moneda y me di cuenta que la gente estaba haciendo dinero en Internet operando en los mercados FOREX y supe que no sólo inviertes y operas en los mercados durante el día y la noche, se pueden capitalizar esos movimientos en ese mismo día y se puede entrar a realizar diferentes operaciones”, mencionó Alex González CEO de @fxalexg #setandforget PODCAST.

A sus 21 años, Alex González es un ejemplo de un joven emprendedor que ha logrado impulsar cada meta trazada obteniendo resultados que hoy busca expandir a más jóvenes, pues como él mismo lo menciona se trata de motivar a más latinos a conseguir sus sueños.

El emprendedor que educa a la comunidad a invertir en Forex

A Alex siempre le llamaron la atención las transacciones, así como crear un producto o un servicio que le permitiera llegar a más personas, por ello quiere crear una comunidad de traders rentable y que se convierta en una familia para que se apoyen uno al otro cuando estén pasando por dificultades.

“Yo empecé a involucrarme cuando me di cuenta que hay muchos patrones en los mercados y comencé a aprender a través de la plataforma youtube. De los muchos errores que cometí, terminé generando mi propia estrategia y ahora opero todos los días en el mercado”, comentó González.

Actualmente, Alex González cuenta con más de 4 años de experiencia que le han permitido compartir sus secretos a través de cursos con más de 100 horas en los cuales enseña contenido acerca del tema, con el objetivo de que los participantes aprendan a tomar operaciones en los mercados de calidad.

“Mucha gente quiere entrar a este negocio y hacer dinero muy rápido y hay otra que ya tiene muchos años operando y tiene capital para operar, pero en este mercado de las FOREX, sin embargo, se trata de poner expectativas realísticas por lo que hay que tener una estrategia que funcione a largo plazo y lo van a lograr por la experiencia de todos los días”, aseveró Alex González.

“Yo veo que nadie opera como yo, y quise hacer algo que nadie está haciendo y decidí desde hace 6 meses crear un curso en vivo con un grupo cerrado y privado Alex G | Linktree en el cual planteo desde la pregunta ¿qué es el FOREX? hasta cómo operar en los mercados. También les enseño a crear estrategias específicas”, agregó el emprendedor.

“El espíritu emprendedor es tener una meta de lo contrario no tienes propósito, pero no hay hora que cuando va a llegar un éxito son como un negocio que no tiene día, fecha o tiempo, pero todos por igual tienen la misma oportunidad, sólo necesitan acceso a internet y esto se puede hacer desde cualquier parte del mundo”, aseguró González.

Para concluir, el CEO Alex Gonzalez (@fxalexg) • Fotos y videos de Instagram finalizó: “A corto plazo planeo crecer mi comunidad latina, expandirme y por todas las redes sociales.”

