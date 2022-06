Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro e INCmty unieron sinergias para traer incqro 2022.

INCqro es el espacio que fortalece el ecosistema emprendedor queretano y tiene la misión de fomentar la cultura emprendedora en la sociedad puesto que el mayor indicador del crecimiento a largo plazo es la generación de nuevas empresas, e INCqro contribuye a este objetivo.

El contenido del evento fue de alto valor distribuido en una agenda de día y medio, que hará que las personas comiencen a construir sus proyectos de emprendimiento, o bien, redefinir los objetivos, modelo de negocio o cambiar el rumbo. Este espacio brindó capacitación, mentorías por grandes personalidades, a través de conferencias con speakers reconocidos.

Las temáticas centrales fueron: agricultura sustentable, industrias creativas y tecnologías disruptivas.

INCqro conquistó a la comunidad emprendedora de Querétaro

Este es un evento gratuito estuvo conformado por:

Conferencias

Actividades recreativas

Networking

Exposiciones

Charlas

Concierto

En la inauguración, Rogelio de los Santos, presidente de INCmty dijo que: “los jóvenes emprendedores con una idea, un concepto con energía y entusiasmo lo convierten en un proyecto que se transforma en cambiar la vida de los demás. Hoy hemos construido una comunidad de 100 mil personas en México que comparten este mismo concepto.”

“Desde hace tres años iniciamos con la iniciativa de comunidades de alto impacto, se decidió INCqro en el estado de Querétaro para conectarnos y volver a construir esa comunidad donde al final podamos transformar nuestro entorno a través de las herramientas, tecnologías, inversionistas, ente otras”, agregó de los Santos.

El slogan es “Querétaro lo hacen ustedes”, para enriquecer la comunidad del emprendimiento tienen que construirla bajo tres ejes principales: este espacio lo que reine sea: confianza, abundancia y pensamiento exponencial.

Los key speakers estuvieron conformados por Lety Sahagún, conductora del podcast de Latinoamérica “Se regalan dudas”, así como de Marco Antonio Regil, conferencista y Rorro Echávez, host de postcast “Impulso con Rorro” escritor y fundador de beyond306.”

Bajo el nombre “¿Cómo crear contenido valioso y exitoso?” Rorro Echávez expresó: “en esta plática les quiero compartir 4 claves que he podido sintetizar para poder tener un crecimiento en redes sociales. La primera clave es modelo de negocio con embudo de ventas con un lead magnet; darles algo gratis para que los usuarios proporcionen información, nurture campaign; nutrir la relación y lauch & sale. La segunda es storytelling, donde lo que interesa es cómo solucionar los problemas y los resultados hoy en día donde el héroe es su cliente y ustedes son el guía con tres características, empático, autoridad y simpático para meter al cliente a una historia”

“La tercera clave es audiencia. Con un mapa de empatía escribe a quien quieres servir y que te imagines qué es lo que escucha y ve, los miedos y que busca para aportarles valor. El cuarto es contenido para educar a la gente de un vortex de contenido de macro y micro contenido. El cuarto es el propósito. Es decir, the golden circle donde se plantea el porqué, cómo y qué por Simon Sinek.

Finalmente, Rorro concluyó: Aunque están haciendo videos y sólo te ven 5 o 10 personas, pero si una persona le funciona lo que estoy haciendo, los consejos que estoy dando, es suficiente para continuar.

Dentro de las actividades, el speaker Lalo Duron, EDAGE Business School impartió una conferencia titulada “El secreto para que tu startup tenga éxito” la cual hizo una invitación a todas las personas con pensamiento disruptivo, innovador o que tengan algún emprendimiento para que se sumen a EGADE Business School para formar parte de un programa retador, el Full-Time MBA in Innovation & Entrepreneurship. Donde en tan solo un año se podrá obtener la maestría, conocer los principales centros de emprendimiento y ampliar el networking con los contactos internacionales que a los interesados que permitirán ser un líder en negocios.

Para concluir, Lalo Duron, dio el ejemplo de KidZania, un espacio para niños que se divierten como grandes “platicando con uno de los directores Xavier López Ancona me reveló el secreto para que las startups tengan éxito: lo que no se puede dejar de perder de vista son dos cosas: cumplir la propuesta de valor con los clientes y las operaciones no las toca nadie, no se pueden tocar.”

INCqro es el lugar donde convergen ideas, acciones y talentos para enfrentar los retos de emprender.

