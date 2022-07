De acuerdo con el estudio PayPal Cross-border Insights 2021, el 56% de los vendedores en línea dice que vender internacionalmente es cada vez más fácil. Asimismo, 69% de los vendedores en línea afirman que las ventas transfronterizas ayudan a que su negocio crezca.

Este aumento en el interés de los vendedores por llevar sus negocios más allá de las fronteras de su propio país se ve frenado en muchas ocasiones por el desconocimiento de los requisitos necesarios para ingresar a otros mercados, o por el temor a los obstáculos que pueden encontrar en temas como logística, impuestos, o restricciones de productos.

El crecimiento del ecommerce ha llevado a millones de emprendedores a adentrarse al mundo digital por medio de sitios web, redes sociales, o marketplaces; pero también, les ha despertado el interés por llevar sus productos a otras partes del planeta.

Sin embargo, existen formas de adentrarse y beneficiarse de la exportación de formas más sencillas que las que se piensan

5 pasos para exportar desde un marketplace

“Si bien muchos negocios en México ya dieron el paso hacia el mundo del comercio transfronterizo en línea, aún existen muchos que no se han decidido, principalmente por no tener claridad de cómo iniciar, del alcance que pueden tener, o por creer que es muy costoso y existen muchos obstáculos con la logística. No obstante, dar ese paso de la mano de un un marketplace global, como eBay, es una gran opción para aquellos que buscan exportar sin tener que experimentar solos el desafío de entrar a territorios que, tal vez no imaginaban, pero que representan una alta oportunidad de venta” señaló Raúl Bustamante, gerente de comunicación y marketing de eBay para Latinoamérica.

En este sentido, y pensando en aquellos emprendedores que buscan dar el siguiente paso y llevar su negocio a nuevos mercados, eBay enlista cinco puntos que se tienen que considerar para hacerlo con paso firme:

La experiencia local es importante, pero no define que comiences a exportar: Dar el salto a exportar en línea es una decisión importante que puede ser más fácil de enfrentar si ya se cuenta con experiencia previa en el mercado local. Esto facilitará que conozcas las estrategias más adecuadas y algunas nociones básicas, no es un requisito obligatorio ya que existen marketplaces aliados que te pueden guiar de forma clara y paso a paso para que incursiones en la exportación. Conoce a tu competencia. Una buena opción para hacerlo es realizar una búsqueda de los productos que piensas exportar dentro del marketplace, así se podrá identificar qué es lo más buscado, a qué precio se vende y los países con mayor potencial para venderlo; es importante remarcar que, si es un mercado saturado, es necesario contar con un producto diferenciado. Encuentra tu mercado, incluso si tu producto no es el más popular. Para definir un país al cual exportar puedes considerar los productos que son más buscados en ese mercado, así podrás comerciar sabiendo que tu producto tiene cabida natural en ese país, pero ¿qué pasa si te diste cuenta que el producto que ofreces no se encuentra fácilmente? ¡Eso puede ser una buena noticia! ya que podrías encontrar un nicho de compradores especializados y una gran oportunidad de venta como resultado de la falta de disponibilidad de dicho artículo. En cualquiera de los casos, debes planificar estratégicamente tus ventas. Considera costos y comisiones: Son diversos los factores que pueden generar costos a la hora de exportar, mismos que debes tener en cuenta para que tu costo final los incluya sin que esto signifique perder competitividad por precio. Por ello, se deben analizar las comisiones por venta, los costos de logística, almacenaje, envío, tipo de cambio de divisa, e incluso costos generados por regulaciones arancelarias que puedan existir. No tienes que entrar a ciegas: Hacer tu estudio de mercado previo te dará un camino claro por el cual debes transitar para tener un resultado exitoso, no obstante, siempre es buena idea conseguir a un aliado que cuente con experiencia en comercio transfronterizo. Así puedes tener asesoramiento y una guía que te lleve de la mano por este camino. eBay busca ser un aliado de todas las PyMEs y poner a su alcance a 142 millones de compradores activos en 190 mercados diferentes alrededores del mundo.

Las exportaciones juegan un rol relevante para la recuperación de la economía en México y otros países, pues fuera del territorio de origen pueden encontrar una oportunidad para hacer crecer sus ventas gracias al comercio electrónico transfronterizo. Las PyMEs tienen un área de crecimiento importante aquí, ya que datos de la AMVO indican que solo el 15% de las PyMEs en México cuentan con exportación a través de sitios web.

En el caso de eBay, cuando alguien emprende su negocio en línea dentro del marketplace, aumenta 10 veces su mercado potencial que, sólo vendiendo en México, donde existen 127 millones de personas, pero sólo alrededor de 14 millones son compradores digitales. Los negocios mexicanos que exportan en eBay llegan principalmente a países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania o Australia

Con estos cinco pasos se puede tener más claridad antes de dar el importante paso de llevar tu negocio a nuevas fronteras por medio de un marketplace, y así amplificar los beneficios que brinda el comercio electrónico a la vez que se genera una nueva oportunidad de negocio. Conoce más sobre cómo vender y hacer crecer tu negocio en el siguiente enlace.

